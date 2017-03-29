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8 великолепных загородных домов из древесины

Перла Вереника Перла Вереника
КД-225, GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в классическом стиле
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Деревянные загородные дома удачно совмещают в себе уют и красоту, практичность и экологичность. В доме из дерева мы можем максимально ощутить гармонию с природой, так ценную в суете современной жизни. Древесина – красивейший материал, такие дома не требуют дополнительной отделки фасадов и интерьеров. Кроме того, коттеджи, построенные из натурального или клееного бруса, оцилиндрованного бревна, массивных деревянных балок и панелей, не нуждаются в мощном дорогостоящем фундаменте, поскольку дерево легче камня и бетона.

1. Большой деревянный дом для всей семьи

ДОМ GOOD WOOD клееный брус GOOD WOOD Дома в классическом стиле
GOOD WOOD

ДОМ GOOD WOOD клееный брус

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Особую красоту фасаду этого дома придает сочетание темного серого камня фундамента и деревянных конструкций. Архитектура дома разнообразна и дополнена такими деталями, как деревянные перила и террасы с крыльцом, что прекрасно вписывается в окружающих ландшафт. Большое строение, окруженное гравийной дорожкой и зелеными газонами, смотрится как настоящий семейный дом, просторный и уютный. 

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GOOD WOOD

Проект Д-191-783

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Этот прекрасный дом расположен на большом, ровном участке с зелеными газонами и лужайками для отдыха. Количество комнат в доме вполне достаточно для большой семьи и великолепного отдыха на природе. 

2. Деревянный дом необычной архитектуры

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GOOD WOOD

Проект Д-192-327

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Сложная, многоуровневая архитектура этого дома великолепно сочетается с деревянными конструкциями. Панорамные окна фасада выходят на широкий балкон с оригинальными балками, поддерживающими скат крыши. Жилая площадь этого дома 327 квадратных метров, расположенных на двух этажах. И это вовсе не скучные помещения, в интерьерах комнат вы сможете во всей красе ощутить простор и великолепие пейзажей благодаря большому количеству окон, остекленных балконов и оригинальной планировке. 

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GOOD WOOD

Проект Д-192-327

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Позади дома – зелень сада, придающая комнатам свежесть и прохладу.

3. Белый дом в скандинавском стиле

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GOOD WOOD

Д-199-355

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Светлый деревянный дом имеет площадь 355 квадратных метров, его отделка сочетает в себе простоту скандинавского стиля и уютные детали кантри: яркие цвета черепицы, контрастная отделка черным, широкие оконные рамы и уютное крыльцо с красивой стеклянной дверью. Сочетание каменной отделки и белых деревянных панелей – изюминка отделки фасада.

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GOOD WOOD

Д-199-355

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Столовая и гостиная в этом доме вынесены в отдельную часть на веранде, соединенной с садом, что дает дополнительные возможности для отдыха на природе в хорошую погоду. 

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4. Небольшой финский домик

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GOOD WOOD

СП-185

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Деревянный дом площадью 185 квадратных метров в финском стиле из древесины натурального теплого цвета, подчеркнуто яркий и деревенский. Красная отделка на фасаде вдоль белых оконных рам, темный шифер и простые формы делают образ еще более жизнерадостным и позитивным. 

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GOOD WOOD

СП-185

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Этот дом выглядит как идеальная мечта о жизни на природе – простой и уютный, радушный и открытый.

5. Стильно и добротно

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GOOD WOOD

СП-265

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Темная деревянная облицовка дома площадью 265 квадратных метров формирует гармоничный и стильный дизайн фасада, в меру строгий и респектабельный. 

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GOOD WOOD

СП-265

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Будь то передний или задний двор, везде есть удобные площадки для отдыха на природе: терраса, открытый огонь и барбекю, уютные столики и кресла.

6. Традиционный дом в европейском стиле

Проект КД-225 GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в классическом стиле
GOOD WOOD

Проект КД-225 GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Белый фасада этого просторного дома отлично сочетается с темной деревянной отделкой и черепицей крыши. Массивная верхняя часть с уютным балконом надежно покоится на деревянных балках. Крыльцо в пасторальном стиле с деревянными перилами и цветами делает облик дома еще более радушным.

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GOOD WOOD

Проект КД-225 GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

В задней части дома оборудована небольшая деревянная терраса, соединенная стеклянной дверью с гостиной.

7. Дом у реки

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GOOD WOOD

Проект Д-166-353

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Оригинальность этому деревянному дому придает его соединение с окружающим ландшафтом. Крыльцо, терраса и ступени ведущие на причал у реки образуют единый комплекс вокруг фасада. 

Проект Д-166-353, GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в скандинавском стиле
GOOD WOOD

Проект Д-166-353

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Темная древесина дома в натуральных тонах великолепно смотрится на фоне скалистого пейзажа с соснами.

8. Стройная архитектура и современный дизайн

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GOOD WOOD

Дом-фахверк GOOD WOOD. Проект Ф-274

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Главное украшение этого дома – темные балки на фоне светлого фасада, подчеркивающие каждую линию архитектуры. Площадь дома 274 квадратных метра, он включает 4 спальни, 2 ванные комнаты и просторную гостиную с террасой на первом этаже. 

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GOOD WOOD

Дом-фахверк GOOD WOOD. Проект Ф-274

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Вечером этот дом предстает во всем своем великолепии в свете фонарей и на террасах и вокруг фасада. 

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