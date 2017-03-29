8 великолепных загородных домов из древесины

Деревянные загородные дома удачно совмещают в себе уют и красоту, практичность и экологичность. В доме из дерева мы можем максимально ощутить гармонию с природой, так ценную в суете современной жизни. Древесина – красивейший материал, такие дома не требуют дополнительной отделки фасадов и интерьеров. Кроме того, коттеджи, построенные из натурального или клееного бруса, оцилиндрованного бревна, массивных деревянных балок и панелей, не нуждаются в мощном дорогостоящем фундаменте, поскольку дерево легче камня и бетона.