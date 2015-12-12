Спальня: руководство по выбору удачных обоев

Спальная комната в каждой квартире является тем пространством, где мы должны полноценно отдыхать и восстанавливать силы. Этому во многом способствует характер ее оформления, в частности – отделка стен.
Дело в том, что цветовые и визуальные эффекты выбранных настенных покрытий оказывают прямое влияние на самочувствие человека и его настроение. Кроме того, дизайн спальни имеет важное значение, он должен в полной мере соответствовать вкусу хозяев.
Одним из самых распространенных способов отделки стен в названной комнате являются обои. В чем же секрет их популярности вот уже на протяжении многих лет?
Они представлены в любой ценовой категории, поэтому доступны каждому. Широкая гамма расцветок также дает возможность отыскать подходящий вариант для спальни любой стилистики.
Далее мы расскажем, какие бывают обои, как правильно их подобрать, клеить и ухаживать. Надеемся, что все это поможет вам сделать удачный выбор данного отделочного материала для спальни.
Популярность данного отделочного материала продиктована множеством его преимуществ.
Главное достоинство обоев – это их доступная цена и простота в применении. Вы можете самостоятельно сделать замеры параметров спальни, рассчитать необходимое количество рулонов и своими руками оклеить стены. Этот процесс не занимает много времени и проходит довольно аккуратно, поэтому преобразить таким образом спальню можно за день или максимум два.
Благодаря множеству расцветок и текстур, обои могут не только украшать стены, но и скрывать некоторые их недостатки, а также имитировать более дорогие отделочные материалы – штукатурку, дерево, камень. А это еще один существенный плюс.
Сегодня многие производители выпускают обои так называемыми сериями. Это означает, что в одинаковой стилистике производятся сразу несколько однотипных моделей, которые можно гармонично сочетать между собой. Такой подход позволяет визуально изменить параметры пространства, что особенно нравится владельцам малогабаритных квартир.
Мы уверены, что когда вы отправитесь за обоями впервые, то ваши глаза просто разбегутся от огромного количества представленных образцов. Действительно, сегодня ассортимент настолько велик, что процесс выбора обоев занимает обычно намного больше времени, чем собственно оклеивание. Чтобы облегчить задачу, обои можно условно классифицировать в соответствии с характеристикой рисунков на них.
На фото представлены однотонные обои без рисунка. Такой вариант приемлем для спальни в классическом стиле, поскольку он создает спокойное и уравновешенное настроение в комнате, позволяет сделать стены лаконичными и неброскими. В подобном интерьере колоссальное значение приобретают декоративные элементы, которые становятся главными украшениями спальной комнаты. На стенах с однотонной отделкой все они будут смотреться выразительно и оттенять обои.
Обои с растительным принтом являются одними из самых популярных. На них изображаются всевозможные листья, цветы, деревья и самые разные растения.
Такой вариант особенно нравится людям старшего возраста, поскольку природные мотивы также были популярны в былые времена, и такая отделка напоминает им о молодости.
Стоит учитывать, что, из-за необходимости подбора рисунка, может понадобиться немного больше рулонов, чем вы рассчитывали. Если для оклейки вы планируете привлекать специалистов, то их услуги будут стоить немного дороже по этой же причине.
Настоящий хит сезона – обои с 3D-эффектом. Они понравятся молодым людям и всем тем, кто обладает неординарным вкусом и готов к дизайнерским экспериментам в своей спальне.
Обои имеют необычную структуру, которая способна зрительно казаться объемной и изменять пространство. Таким образом, вы можете скорректировать параметры своей спальни и акцентировать внимание на той области, где будут 3D обои.
Чтобы спальня не выглядела слишком пестрой и тяжелой визуально, такие обои можно наклеить на одной стене или на выбранной области, а для остального пространства подобрать однотонную модель нейтрального оттенка.
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Очень стильно смотрятся в интерьере спальни обои в полоску. Их часто используют дизайнеры, чтобы сделать пространство зрительно выше или шире. В первом случае полоска должна быть вертикальной, а во втором – горизонтальной.
Для таких обоев важен цвет полоски и ее ширина. Слишком яркая палитра может быстро надоесть и сделать дизайн навязчивым. Что касается размера полосок, то следует избегать слишком узких и чрезмерно широких. И те, и другие утомляют глаза и могут негативно сказываться на самочувствии.
Обои с необычными рисунками подойдут для утонченных интерьеров, где проживают творческие личности. Они могут иметь эффект старины и имитировать потертости, но это все является изюминкой подобных моделей.
На фото представлен интересный образец, который напоминает музейную стену. Множество рамок с нечеткими гранями и тусклыми изображениями как-будто нарисованы простым карандашом на белой стене. Такие обои раскроют в вас настоящего эстета и неординарную натуру.
Молодежный вариант обоев для спальни должен быть ярким и простым. Мы предлагаем модели с лаконичными геометрическими фигурами на контрастном фоне.
Такой стиль отделки будет подходящим основанием для светлой мебели и дизайнерских аксессуаров. При оклейке стен подобными обоями нужно тщательно подбирать рисунок и дополнительно проклеивать стыки, чтобы он выглядел целостно и все линии были идеально ровными.
При выборе обоев для спальни важно учитывать не только их эстетические нюансы, но и вид покрытия. Сегодня можно встретить модели из бумаги, флизелина, винила, текстиля, а также жидкие структурные обои.
Бумажные обои самые доступные, однако склонны к выгоранию и не терпят влаги.
Виниловые и флизелиновые разновидности идеально ложаться на стены, немного выравнивают их и обладают влагостойкими свойствами. Однако, они не рекомендованы для аллергиков и детей, поскольку могут выделять в окружающую среду вредные вещества и накапливать пыль.
Текстильные образцы – это дорогое удовольствие. Их выбор не так велик, как остальных обоев, а процесс оклеивания немного сложнее.
Жидкие обои – это некий аналог штукатурки. Их легко и быстро можно нанести на стены, которые могут быть предварительно не подготовлены – такие обои выровняют основание.
После того, как выбор обоев сделан, самое время приступать к оклейке. Для успешного результата нужно подобрать клей, который соответствует виду отделочного материала. Существуют и универсальные клеи – они годятся для всех типов обоев.
Изучите инструкции производителя, которые размещаются на вкладыше в каждом рулоне. Там четко сказано, куда следует наносить клей (только на обои, только на стену, на обои и на стену), а также обозначены все нюансы оклейки стен выбранными образцами.
Отрезав необходимую длину, приложите обои к стене и расправьте специальным шпателем. После окончания работ не рекомендуется открывать окна до полного высыхания клея.
Обои не требуют особенного ухода, ведь главное – не допустить их механического повреждения или загрязнения. Если случилось первое – можно попытаться незаметно подклеить место разрыва, а во втором случае очистка обоев зависит от их вида.
Бумажные образцы можно протирать только сухой губкой, обои поплотнее – влажной. Флизелиновые и виниловые образцы не боятся воды и даже чистящих средств, поэтому смело применяйте как гелеобразные, так и порошковые очистители.
Если у вас возникло желание обновить дизайн спальни, то самый простой метод – переклеить обои.
Чтобы очистить стены от предыдущих, можно воспользоваться специальной жидкостью для снятия данного покрытия. Бумажные образцы легко снять, просто смочив водой и дав немного времени размокнуть. Что касается более плотных обоев, то зачастую они легко убираются с помощью острого шпателя: достаточно подковырнуть полотно на стыках и потянуть вниз.