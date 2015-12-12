Спальня: руководство по выбору удачных обоев

Спальная комната в каждой квартире является тем пространством, где мы должны полноценно отдыхать и восстанавливать силы. Этому во многом способствует характер ее оформления, в частности – отделка стен.

Дело в том, что цветовые и визуальные эффекты выбранных настенных покрытий оказывают прямое влияние на самочувствие человека и его настроение. Кроме того, дизайн спальни имеет важное значение, он должен в полной мере соответствовать вкусу хозяев.

Одним из самых распространенных способов отделки стен в названной комнате являются обои. В чем же секрет их популярности вот уже на протяжении многих лет?

Они представлены в любой ценовой категории, поэтому доступны каждому. Широкая гамма расцветок также дает возможность отыскать подходящий вариант для спальни любой стилистики.

Далее мы расскажем, какие бывают обои, как правильно их подобрать, клеить и ухаживать. Надеемся, что все это поможет вам сделать удачный выбор данного отделочного материала для спальни.