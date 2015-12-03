Новейшая архитектура c горячим темпераментом

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Casa Opuntia 11, Zibatá, El Marqués, Querétaro, JF ARQUITECTOS JF ARQUITECTOS Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
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Прогуливаясь по мексиканскому городу Керетаро, у нас есть все шансы встретить дом, архитектурное величие которого не может не привлечь любопытные взгляды. Он производит впечатление врезающейся в небо постройки, чью геометрию вряд ли можно назвать привычной для городского пейзажа.

На первом этаже разместился гараж для двух автомобилей, прихожая, прачечная, санузел, кухня и столовая. На втором этаже – приватная зона с собственным лобби, еще одной ванной комнатой и спальнями. Крыша также была обустроена для отдыха на свежем воздухе: здесь создали террасу сад.

Дом уходит в небо

Casa Opuntia 11, Zibatá, El Marqués, Querétaro, JF ARQUITECTOS JF ARQUITECTOS Дома в стиле минимализм
JF ARQUITECTOS

JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS

Вход в дом устроен необычным образом. Чтобы попасть внутрь, необходимо сделать небольшой крюк вдоль забора и затем подняться по лестнице. На первый взгляд такое решение может показаться не совсем удобным или даже странным, но и ему есть объяснение. Живая изгородь лишний раз защищает от посторонних глаз, а терраса теперь может использоваться как летняя веранда или площадка для детских игр.

Прихожая

Casa Opuntia 11, Zibatá, El Marqués, Querétaro, JF ARQUITECTOS JF ARQUITECTOS Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
JF ARQUITECTOS

JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS

Стены дома выкрашены белой краской, для оформления пола использована паркетная доска с натуральной текстурой. Такое сочетание является в какой-то степени классическим для многих домов Мексики. Лестница продолжает тему геометрии: она выполнена с минимумом деталей и в основном в светлых тонах. С её универсальным стилем согласится даже самое экстравагантное оформление.

Открытая планировка

Casa Opuntia 11, Zibatá, El Marqués, Querétaro, JF ARQUITECTOS JF ARQUITECTOS Стены и пол в стиле минимализм
JF ARQUITECTOS

JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS

Дизайнеры пришли к выводу, что именно так должна выглядеть кухня открытой планировки. Пространство первого этажа также включает в себя каминную зону. Светлые натуральные материалы, использованные в отделке помещения, создают гармонию. Кухонная столешница несет особые функциональные нагрузки, выполняя эстетическую и практическую роли одновременно.

Сад

Casa Opuntia 11, Zibatá, El Marqués, Querétaro, JF ARQUITECTOS JF ARQUITECTOS Сад в стиле минимализм
JF ARQUITECTOS

JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS

Панорамные окна первого этажа позволяют насладиться видом на небольшой сад с террасой. Именно он скрывается за забором, что мы видели на первой фотографии. Одна из примыкающих стен оборудована грилем, поэтому это пространство можно считать наиболее комфортным для вечерних посиделок в кругу семьи и друзей.

Сдержанный санузел

Casa Opuntia 11, Zibatá, El Marqués, Querétaro, JF ARQUITECTOS JF ARQUITECTOS Ванная комната в стиле минимализм
JF ARQUITECTOS

JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS

Ванная комната совмещена с гардеробной. Темная столешница придает помещению индивидуальный вид и прекрасно сочетается с раковиной и напольной плиткой светлых цветов. Такой вариант оформления прекрасно подходит тем, кто не любит буйство красок, а также использование небольших элементов в декоре интерьера.

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