Новейшая архитектура c горячим темпераментом

Прогуливаясь по мексиканскому городу Керетаро, у нас есть все шансы встретить дом, архитектурное величие которого не может не привлечь любопытные взгляды. Он производит впечатление врезающейся в небо постройки, чью геометрию вряд ли можно назвать привычной для городского пейзажа.

На первом этаже разместился гараж для двух автомобилей, прихожая, прачечная, санузел, кухня и столовая. На втором этаже – приватная зона с собственным лобби, еще одной ванной комнатой и спальнями. Крыша также была обустроена для отдыха на свежем воздухе: здесь создали террасу сад.