Новейшая архитектура c горячим темпераментом

Прогуливаясь по мексиканскому городу Керетаро, у нас есть все шансы встретить дом, архитектурное величие которого не может не привлечь любопытные взгляды. Он производит впечатление врезающейся в небо постройки, чью геометрию вряд ли можно назвать привычной для городского пейзажа.
На первом этаже разместился гараж для двух автомобилей, прихожая, прачечная, санузел, кухня и столовая. На втором этаже – приватная зона с собственным лобби, еще одной ванной комнатой и спальнями. Крыша также была обустроена для отдыха на свежем воздухе: здесь создали террасу сад.
Вход в дом устроен необычным образом. Чтобы попасть внутрь, необходимо сделать небольшой крюк вдоль забора и затем подняться по лестнице. На первый взгляд такое решение может показаться не совсем удобным или даже странным, но и ему есть объяснение. Живая изгородь лишний раз защищает от посторонних глаз, а терраса теперь может использоваться как летняя веранда или площадка для детских игр.
Стены дома выкрашены белой краской, для оформления пола использована паркетная доска с натуральной текстурой. Такое сочетание является в какой-то степени классическим для многих домов Мексики. Лестница продолжает тему геометрии: она выполнена с минимумом деталей и в основном в светлых тонах. С её универсальным стилем согласится даже самое экстравагантное оформление.
Дизайнеры пришли к выводу, что именно так должна выглядеть кухня открытой планировки. Пространство первого этажа также включает в себя каминную зону. Светлые натуральные материалы, использованные в отделке помещения, создают гармонию. Кухонная столешница несет особые функциональные нагрузки, выполняя эстетическую и практическую роли одновременно.
Панорамные окна первого этажа позволяют насладиться видом на небольшой сад с террасой. Именно он скрывается за забором, что мы видели на первой фотографии. Одна из примыкающих стен оборудована грилем, поэтому это пространство можно считать наиболее комфортным для вечерних посиделок в кругу семьи и друзей.
Ванная комната совмещена с гардеробной. Темная столешница придает помещению индивидуальный вид и прекрасно сочетается с раковиной и напольной плиткой светлых цветов. Такой вариант оформления прекрасно подходит тем, кто не любит буйство красок, а также использование небольших элементов в декоре интерьера.