Витраж Тиффани своими руками

Создание витражей — древнее искусство, которое раньше было доступно только избранным мастерам, однако в наше время сделать красивый витраж самому очень даже реально у себя дома.

Конечно, вы не изготовите витраж по средневековой технологии таким способом, но современные материалы и современные технологии позволяют создавать очень красивые композиции, которые внешне мало отличаются от тех самых древних витражей.

Чтобы изготовить витражи своими руками, необходимо определиться с технологией. Затем изучить материалы и инструменты, которые вам потребуются. И, наконец приступить к изготовлению.

Витражи бывают: пленочные, заливные и выполненные в технике «Тиффани». Витражи тиффани изготавливаются из кусочков цветного стекла. Они как самые красивые, так и самые сложные в изготовлении. Но конечный результат превзойдет все самые смелые ожидания. Поэтому речь в этой статье пойдет именно о таких витражах, а точнее, как сделать их своими руками.