Витраж Тиффани своими руками

Создание витражей — древнее искусство, которое раньше было доступно только избранным мастерам, однако в наше время сделать красивый витраж самому очень даже реально у себя дома.
Конечно, вы не изготовите витраж по средневековой технологии таким способом, но современные материалы и современные технологии позволяют создавать очень красивые композиции, которые внешне мало отличаются от тех самых древних витражей.
Чтобы изготовить витражи своими руками, необходимо определиться с технологией. Затем изучить материалы и инструменты, которые вам потребуются. И, наконец приступить к изготовлению.
Витражи бывают: пленочные, заливные и выполненные в технике «Тиффани». Витражи тиффани изготавливаются из кусочков цветного стекла. Они как самые красивые, так и самые сложные в изготовлении. Но конечный результат превзойдет все самые смелые ожидания. Поэтому речь в этой статье пойдет именно о таких витражах, а точнее, как сделать их своими руками.
Для начала нужно приобрести следующие инструменты:
- стеклорез роликовый. Головка вращающаяся, ролик с автоматическим смачиванием;
- кусачки, как минимум двух типов, для отламывания небольших и длинных деталей;
- машинка для обработки кромки стекла (например, Kristall 2000);
- световой стол. Высота 80 см. Столешница – стекло, лампы под столешницей по всей площади. Для небольших изделий необязательно;
- паяльник;
- черный фломастер с тонким стержнем;
- защитные очки;
- умелые руки.
И материалы:
- стекло, подобранное в соответствие с эскизом. Обычно на 1 м2 витража, с деталями, имеющими криволинейную форму уходит не менее 2-х м2 стекла;
- специальная медная или латунная фольга;
- олово ПОС-61;
- паяльная кислота;
- патина. В зависимости от желаемого цвета швов – черная или медная. Для получения медного шва можно использовать водный раствор медного купороса.
«- Вам пока не нужно покупать шлифовальную машинку для стекла, — сказал продавец в магазине, — на первых порах просто возьмите оселок и обточите осткрые края. Потом, когда приобретете навыки, купите машинку.
Совет казался разумным, а довольно высокая цена машинки так и подталкивала отложить ее покупку на потом. И мы этому совету последовали.
Так вот господа, если вам когда-нибудь кто-нибудь будет советовать подобное, посылайте советчика куда подальше. Самое первое, что должен купить начинающий витражист — это шлифовальная машинка для обточки стекла.
Без нее работа превратится в мучение. Особенно на первых порах, когда вы еще не научились резать стекло точно по контурам и вам придется снимать очень много лишнего, чтобы придать кривым линиям деталей точную форму.»
При разработке эскиза следует помнить, что стекло довольно хрупкий материал, из чего следует – довольно капризен к обработке. Например, с помощью стеклореза невозможно вырезать деталь с внутренним углом. Для таких деталей необходим специальный лобзик, но ввиду его высокой стоимости он здесь не рассматривается.
После того, как эскиз готов следует изготовить чертеж, который некоторые называют «картон». Он представляет собой лист бумаги или пленки с нанесенным контуром рисунка витража в натуральную величину. Если dы будете работать на световом столе, бумага должна быть достаточно прозрачной, чтоб контур рисунка был хорошо виден сквозь художественное стекло, при включении ламп под столешницей. Если контуры деталей будут переносится на стекло другим способом, прозрачность бумаги не имеет значения.
При самостоятельной сборке обязательно соблюдайте все правила безопасности. Работайте только в защитных очках.
При вырезании детали, если она имеет криволинейные формы исходные куски стекла выбирают таким образом, если вы не профессионал, чтоб они заступали за контур детали не менее 4-х мм с каждой стороны.
Проведя по стеклу роликом стеклореза, вы делаете царапину, по которой предполагается разлом стекла. Нажим при резке не должен быть слишком сильным. Если линия, по которой предполагается разрезать стекло имеет один или несколько изгибов следует слегка постучать под царапиной, оставленной стеклорезом. Начинать стучать следует с середин изгибов, постепенно продвигаясь к краям стекла. При этом вы должны увидеть полученную в результате ударов трещину, если посмотрите на плоскость стекла под небольшим углом. По возможности деталь, которую необходимо получить следует жестко фиксировать на поверхности стола, при этом вероятность того, что она останется целой будет больше.
Внутренний радиус в деталях вырезается в несколько этапов. Чтобы соблюсти размеры и не получить изделие, в итоге не помещающееся в приготовленное для него место, начинать следует с периметра изделия. Внутренние детали будущего витража следует разбить на фрагменты. Каждый фрагмент также следует начинать с периметра. Детали, расположенные внутри фрагментов вырезаются по месту, после спайки внешних.
После того, как деталь вырезана ее необходимо обработать на машинке (Kristall). Обработке подвергается край детали, для того, чтоб острые углы не повредили медную ленту. При данной процедуре можно подкорректировать форму детали.
Перед спайкой торец каждой детали, по всему периметру, следует обмотать медной или латунной лентой.
Готовые, обточенные и обмотанные детали выкладывают в соответствие с рисунком и для начала прихватывают в нескольких местах оловом. Перед спайкой швы протираются паяльной кислотой.
После того как последняя деталь подготовлена к спайке и уложена на свое место в общей композиции можно приступать к пропайке витража. Старайтесь равномерно распределять олово по швам, добиваясь гладкого выпуклого шва. Пропаивать необходимо с двух сторон.