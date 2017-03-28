Стильное бунгало, которое вы не забудете!

Этот одноэтажный дом с безупречным дизайном создан талантливыми архитекторами из Португалии. Современный и строгий стиль отлично обыгрывается белой отделкой, каменными вкраплениями и отменной планировкой внутри. В интерьере найден баланс между красотой и уютом, все очень комфортно и продумано до мелочей. Готовы совершить виртуальную экскурсию по этому бунгало? Тогда вперед!