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Стильное бунгало, которое вы не забудете!

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Casa térrea de estilo moderno - CASA HEITOR, Jesus Correia Arquitecto Jesus Correia Arquitecto Дома в стиле модерн
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Этот одноэтажный дом с безупречным дизайном создан талантливыми архитекторами из Португалии. Современный и строгий стиль отлично обыгрывается белой отделкой, каменными вкраплениями и отменной планировкой внутри. В интерьере найден баланс между красотой и уютом, все очень комфортно и продумано до мелочей. Готовы совершить виртуальную экскурсию по этому бунгало? Тогда вперед!

Задняя часть дома

Casa térrea de estilo moderno - CASA HEITOR, Jesus Correia Arquitecto Jesus Correia Arquitecto Дома в стиле модерн Белый
Jesus Correia Arquitecto

Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto

Здесь мы видим лаконичный дизайн с необычными округлыми отверстиями в стене, а также отсеком для автомобиля.

Уютный двор

Casa térrea de estilo moderno - CASA HEITOR, Jesus Correia Arquitecto Jesus Correia Arquitecto Дома в стиле модерн
Jesus Correia Arquitecto

Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto

А на этом фото царит настоящая идиллия! Ухоженный газон и стеклянные двери, через которые можно попасть прямо во двор. 

Вход в дом

Casa térrea de estilo moderno - CASA HEITOR, Jesus Correia Arquitecto Jesus Correia Arquitecto Дома в стиле модерн
Jesus Correia Arquitecto

Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto

Ко входу в дом ведет небольшая лестница, с одной стороны которой – каменная стена, а с другой – зеленая зона.

Лестница

Casa térrea de estilo moderno - CASA HEITOR, Jesus Correia Arquitecto Jesus Correia Arquitecto Дома в стиле модерн
Jesus Correia Arquitecto

Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto

Еще один взгляд на лестницу – теперь со стороны сада. 

Напольное покрытие

Casa térrea de estilo moderno - CASA HEITOR, Jesus Correia Arquitecto Jesus Correia Arquitecto Стены и пол в стиле модерн
Jesus Correia Arquitecto

Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto

Для отделки пола был выбран ламинат с красивым рисунком древесины. Натуральный цвет и естественные линии делают пространство чрезвычайно уютным и современным. 

Отделка камнем

Casa térrea de estilo moderno - CASA HEITOR, Jesus Correia Arquitecto Jesus Correia Arquitecto Дома в стиле модерн
Jesus Correia Arquitecto

Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto

Как вы уже могли заметить на фото, для отделки фасада в некоторых местах использовался натуральный камень. Это невероятно красиво, согласны?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Занятная геометрия

Casa térrea de estilo moderno - CASA HEITOR, Jesus Correia Arquitecto Jesus Correia Arquitecto Дома в стиле модерн
Jesus Correia Arquitecto

Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto

Обратите внимание, как специалисты мастерски сочетают цвета, фактуры и линии в экстерьере. 

Необычные окна

Casa térrea de estilo moderno - CASA HEITOR, Jesus Correia Arquitecto Jesus Correia Arquitecto Дома в стиле модерн
Jesus Correia Arquitecto

Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto

Круглые отверстия различного диаметра – изюминка этого дома! 

Столовая зона

Casa térrea de estilo moderno - CASA HEITOR, Jesus Correia Arquitecto Jesus Correia Arquitecto Кухня в стиле модерн
Jesus Correia Arquitecto

Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto

Просторная кухня расположена в одном пространстве с прихожей и столовой. Здесь же видим камин, который создает особенную атмосферу по вечерам. 

Гостиная

Casa térrea de estilo moderno - CASA HEITOR, Jesus Correia Arquitecto Jesus Correia Arquitecto Столовая комната в стиле модерн
Jesus Correia Arquitecto

Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto

А это взгляд на гостиную со стороны обеденного стола, за которым поместится вся семья. Зона отдыха оснащена угловым диваном светлого оттенка, телевизором и обозначена мягким ковром. 

Комод в гостиной

Casa térrea de estilo moderno - CASA HEITOR, Jesus Correia Arquitecto Jesus Correia Arquitecto Гостиная в стиле модерн
Jesus Correia Arquitecto

Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto

Винтажный комод привносит нотки старины в дизайн гостиной, отлично сочетаясь с ультрасовременными предметами интерьера.

Мебель в спальне

Casa térrea de estilo moderno - CASA HEITOR, Jesus Correia Arquitecto Jesus Correia Arquitecto Спальня в стиле модерн
Jesus Correia Arquitecto

Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto

Белый шкаф в спальне растянулся на всю стену, разместив в себе множество шкафчиков и нишу для телевизора. 

Минимализм во всем

Casa térrea de estilo moderno - CASA HEITOR, Jesus Correia Arquitecto Jesus Correia Arquitecto Спальня в стиле модерн
Jesus Correia Arquitecto

Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto

В спальне видим сплошной минимализм – в цветах, мебели и подходе к организации пространства.

Туалет

Casa térrea de estilo moderno - CASA HEITOR, Jesus Correia Arquitecto Jesus Correia Arquitecto Ванная комната в стиле модерн
Jesus Correia Arquitecto

Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto

Дизайн туалетной комнаты выдержан в строгом соответствии с общей стилистикой интерьера. Оттенки натурального дерева и белоснежная сантехника – идеальный тандем!

Коридор

Casa térrea de estilo moderno - CASA HEITOR, Jesus Correia Arquitecto Jesus Correia Arquitecto Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Jesus Correia Arquitecto

Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto

Коридор выполнен в белом цвете, с мебелью аналогичного оттенка. Это делает его зрительно больше и шире. 

Обратная сторона дома

Casa térrea de estilo moderno - CASA HEITOR, Jesus Correia Arquitecto Jesus Correia Arquitecto Дома в стиле модерн
Jesus Correia Arquitecto

Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto

С обратной стороны можно наблюдать закрытые окна и строгую отделку – больше нет ничего лишнего. 

Вид с улицы

Casa térrea de estilo moderno - CASA HEITOR, Jesus Correia Arquitecto Jesus Correia Arquitecto Дома в стиле модерн
Jesus Correia Arquitecto

Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto
Jesus Correia Arquitecto

Даже находясь за белым массивным ограждением, этот дом привлечет всех прохожих своим отменным дизайном и лаконичностью. В окружении вечнозеленых деревьев он смотрится потрясающе!

Даже если вам немного за тридцать, или как начать жить самостоятельно
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

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Обратитесь к нам!

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