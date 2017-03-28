Стильное бунгало, которое вы не забудете!

Этот одноэтажный дом с безупречным дизайном создан талантливыми архитекторами из Португалии. Современный и строгий стиль отлично обыгрывается белой отделкой, каменными вкраплениями и отменной планировкой внутри. В интерьере найден баланс между красотой и уютом, все очень комфортно и продумано до мелочей. Готовы совершить виртуальную экскурсию по этому бунгало? Тогда вперед!
Здесь мы видим лаконичный дизайн с необычными округлыми отверстиями в стене, а также отсеком для автомобиля.
А на этом фото царит настоящая идиллия! Ухоженный газон и стеклянные двери, через которые можно попасть прямо во двор.
Ко входу в дом ведет небольшая лестница, с одной стороны которой – каменная стена, а с другой – зеленая зона.
Еще один взгляд на лестницу – теперь со стороны сада.
Для отделки пола был выбран ламинат с красивым рисунком древесины. Натуральный цвет и естественные линии делают пространство чрезвычайно уютным и современным.
Как вы уже могли заметить на фото, для отделки фасада в некоторых местах использовался натуральный камень. Это невероятно красиво, согласны?
Обратите внимание, как специалисты мастерски сочетают цвета, фактуры и линии в экстерьере.
Круглые отверстия различного диаметра – изюминка этого дома!
Просторная кухня расположена в одном пространстве с прихожей и столовой. Здесь же видим камин, который создает особенную атмосферу по вечерам.
А это взгляд на гостиную со стороны обеденного стола, за которым поместится вся семья. Зона отдыха оснащена угловым диваном светлого оттенка, телевизором и обозначена мягким ковром.
Винтажный комод привносит нотки старины в дизайн гостиной, отлично сочетаясь с ультрасовременными предметами интерьера.
Белый шкаф в спальне растянулся на всю стену, разместив в себе множество шкафчиков и нишу для телевизора.
В спальне видим сплошной минимализм – в цветах, мебели и подходе к организации пространства.
Дизайн туалетной комнаты выдержан в строгом соответствии с общей стилистикой интерьера. Оттенки натурального дерева и белоснежная сантехника – идеальный тандем!
Коридор выполнен в белом цвете, с мебелью аналогичного оттенка. Это делает его зрительно больше и шире.
С обратной стороны можно наблюдать закрытые окна и строгую отделку – больше нет ничего лишнего.
Даже находясь за белым массивным ограждением, этот дом привлечет всех прохожих своим отменным дизайном и лаконичностью. В окружении вечнозеленых деревьев он смотрится потрясающе!