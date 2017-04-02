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36 впечатляющих идей оформления главного входа в дом

Shunny_Star Shunny_Star
Dr Rafique Mawani's Residence, M B M architects M B M architects Дома в стиле минимализм
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Создание красивого входа может стать основой для всего интерьера дома и диктовать правильное настроение остальной его части. Большинство людей мучаются в поисках идей о том, как превратить главный вход своего дома в стильную и современную зону. 

Мы решили помочь вам решить эту задачу, и собрали 36 вариантов дизайна, которые можно использовать для оформления этого пространства.

1. Каменные стены

San Angel, 2M Arquitectura 2M Arquitectura Дома в стиле модерн
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

Если вы предпочитаете простой дизайн в оформлении входа, то добавление двух каменных стен, изготовленных на заказ и установленных по обе стороны от двери, может стать одной из наиболее подходящих идей.

2. Перегородка

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Если вход в ваш дом небольшой, как показано на этом фото, вы можете использовать металлические стойкие конструкции для создания разделения между вами и вашим соседом.

3. Стиль кантри

Casa Toscana em Serra Negra, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura Дома в стиле кантри
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

Для оформления входной части дома в кантри стиле вы можете отделать стены плоским камнем вокруг главной двери. Такая отделка создает ощущение комфорта и дарит всем, кто входит в дом, соответствующее настроение.

4. Внушительная стена

CASA ESPACIO DIONISIACO, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Дома в стиле модерн Кирпичи Белый
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Если у Вас есть двухэтажный дом, то можно выстроить внушительной высоты стены, которые будут достигать второго этажа. Это позволит значительно преобразить фасад, придать ему большей значимости.

5. Ступени

Casa JLM, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

Добавление широких ступеней перед дверью сделает ваш главный вход более объемным. Дизайнер в этом примере добавил несколько горшечных растений, которые придают входной части дома приятный и милый вид.

6. Деревянная тропинка

homify Стены и пол в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Используя вертикально уложенные деревянные доски можно трансформировать внешний вид входной части дома, оформив ее в довольно спокойном и размеренном настроении.

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7. Деревянные бруски

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Если при парадном входе есть панорманое окно, задекорируйте его деревянными брусками, установленными вертикально. 

8. Небольшой сад

Casa AP+VP, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA Дома в стиле модерн
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

Добавив небольшой сад в передней части и украсив зеленью ступени, ведущие к главному входу, вы добавите больше живой и природной красоты этому пространству.

9. Цветы

Curb Appeal Ideas, Simran Kohli Simran Kohli Балкон и терраса в стиле модерн
Simran Kohli

Simran Kohli
Simran Kohli
Simran Kohli

Интересно будет выглядеть фасад, украшенный цветами. Боковая стена на входе в дом, украшенная горшочными цветами – отличная идея, которая позволит освежить эту зону, наделив ее отличным настроением.

10. Подвесной потолок

San Lorenzo, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO Дома в стиле модерн
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

Добавление подвесного потолка – это отличный способ сделать вход более стильным и современным. Такие конструкции позволяют создавать под ними любые интерьеры и применять смелые дизайнерские решения.

11. Растения

homify Дома в азиатском стиле Бетон Белый
homify

homify
homify
homify

Один из самых дешевых и наиболее простых способов перестройки вашего входа – оформление с помощью растений. Комбинирование различных сортов зеленых насаждений в горшках может придать входному пространству очень интересный, оптимистичный и экзотический вид.

12. Металлические и стеклянные панели

residence for Artists, Biome Environmental Solutions Limited Biome Environmental Solutions Limited Дома в азиатском стиле
Biome Environmental Solutions Limited

residence for Artists

Biome Environmental Solutions Limited
Biome Environmental Solutions Limited
Biome Environmental Solutions Limited

Металлические и стеклянные конструкции создают красоту и стиль на входе, а также защитят ваш дом от суровых погодных условий.

13. Деревянная крыша

Vivienda, GD Arquitectura, Diseño y Construccion GD Arquitectura, Diseño y Construccion Дома в классическом стиле
GD Arquitectura, Diseño y Construccion

GD Arquitectura, Diseño y Construccion
GD Arquitectura, Diseño y Construccion
GD Arquitectura, Diseño y Construccion

Обустройство небольшой деревянной панели в виде крыши над входной дверью является отличным способом, чтобы выделить фасад на фоне стен дома. Приятно знать, что эти панели недорогие и простые в обслуживании.

14. Комнатные растения

SAN AGUSTIN CAMPESTRE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma Дома в стиле модерн Мрамор Серый
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

Добавив несколько горшечных растений по обе стороны от двери, вы не только покроете ими все свободное от камня пространство. Это сделает вид перед домом более естественным и уравновешенным.

15. Бетонные ступени

Bodenbeläge, Braun Steinmetz GmbH & Co. KG Braun Steinmetz GmbH & Co. KG Стены и пол в классическом стиле
Braun Steinmetz GmbH &amp; Co. KG

Braun Steinmetz GmbH & Co. KG
Braun Steinmetz GmbH &amp; Co. KG
Braun Steinmetz GmbH & Co. KG

Бетон является одним из самых прочных материалов, который может стать очень хорошим выбором для обустройства входной части дома.

16. Деревянное крыльцо

Bodenbeläge, Braun Steinmetz GmbH & Co. KG Braun Steinmetz GmbH & Co. KG Стены и пол в классическом стиле
Braun Steinmetz GmbH &amp; Co. KG

Braun Steinmetz GmbH & Co. KG
Braun Steinmetz GmbH &amp; Co. KG
Braun Steinmetz GmbH & Co. KG

Если вы хотите построить свое оригинальное крыльцо, можно добавить высокую деревянную конструкцию и накрыть ее крышей.

17. Яркий фасад

Residência Ortízio Borges, Uberlândia - Projeto THEROOM ARQUITETURA, THEROOM ARQUITETURA E DESIGN THEROOM ARQUITETURA E DESIGN Дома в стиле модерн
THEROOM ARQUITETURA E DESIGN

THEROOM ARQUITETURA E DESIGN
THEROOM ARQUITETURA E DESIGN
THEROOM ARQUITETURA E DESIGN

Живой, оптимистичный вход можно создать, если продумать освещение этого пространства. Зелень и много света – отличное решение для площадки, расположенной перед входом.

18. Камень на фасаде

RESIDENCIA GACO, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Дома в стиле минимализм Камень Белый
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Для того чтобы создать особую обстановку на входе, постройте каменные стены. Камни являются идеальным вариантом для оформления входного пространства.

19. Цвет

Valle Real Almendros, Arki3d Arki3d Дома в стиле модерн
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

Оформляя стены вашего входа в естественных цветах, сделайте их максимально сливающимися с окружающей средой.

20. Темный цвет

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Чтобы выделить небольшой вход в дом, покрасьте дверь и часть фасада в темный, серый или черный цвет – стильный, практичный и интересный акцент.

21. Геометрическая конструкция крыши

3G HOUSE – UMA SURESH, Muraliarchitects Muraliarchitects Сад в стиле модерн
Muraliarchitects

Muraliarchitects
Muraliarchitects
Muraliarchitects

Добавьте подвесной потолок на входе, выбрав геометрические узоры. Так вы сможете привлечь дополнительный источник света. Самое замечательное в таком потолке, что он не будет блокировать свет полностью.

22. Яркие цвета

homify Дома в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Использование ярких цветов в стиле кантри может поднять настроение. Это отличный способ сделать ваш вход потрясающим.

23. Мозаичные стены

CASA WIP, Trama Arquitectos Trama Arquitectos Дома в стиле модерн
Trama Arquitectos

Trama Arquitectos
Trama Arquitectos
Trama Arquitectos

Еще одна интересная идея дизайна для входа представляет собой мозаику на стене. Здесь можно воплотить любые ваши желания и фантазии.

24. Горшечные растения на разных уровнях

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Если вы ищете хороший бюджетный вариант, чтобы создать свой неповторимый вход, добавьте горшечных растений на разных уровнях вашего фасада. Они освежат обстановку, сделают ее более мягкой и приятной.

25. Каменный век

Residencia Ithaiê, Quitete&Faria Arquitetura e Decoração Quitete&Faria Arquitetura e Decoração Дома в стиле модерн
Quitete&amp;Faria Arquitetura e Decoração

Quitete&Faria Arquitetura e Decoração
Quitete&amp;Faria Arquitetura e Decoração
Quitete&Faria Arquitetura e Decoração

Перестройка передней части дома с помощью камня или гальки на стенах является отличным способом, который сможет добавить некоторый шарм вашему дому.

26. Оригинальный стеклянный потолок

Weekend house, Vipul Patel Architects Vipul Patel Architects Дома в стиле модерн
Vipul Patel Architects

Vipul Patel Architects
Vipul Patel Architects
Vipul Patel Architects

Витраж также может быть рассмотрен как вариант дизайна, если вы хотите сделать полностью накрытый потолок, который не мешает проникновению естественного света.

27. Фонтан

Weekend house, Vipul Patel Architects Vipul Patel Architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Vipul Patel Architects

Vipul Patel Architects
Vipul Patel Architects
Vipul Patel Architects

Есть много типов фонтанов, доступных на рынке. И аналогичные представленному на этом фото являются идеальным выбором для небольших входов.

28. Оригинальный декор

Dr Rafique Mawani's Residence, M B M architects M B M architects Дома в стиле минимализм
M B M architects

M B M architects
M B M architects
M B M architects

Добавление красивой плитки или других каменных напольных покрытий во входной зоне поможет вам создать здесь экзотичное и оригинальное пространство.

29. Дополнительные элементы

homify Входные двери
homify

homify
homify
homify

Одним из самых простых способов сделать вход в дом уютным является добавление небольших деталей, таких как напольные коврики и растения.

30. Акцент на входную дверь

Curb Appeal Ideas, Simran Kohli Simran Kohli Дома в стиле модерн
Simran Kohli

Simran Kohli
Simran Kohli
Simran Kohli

Если вы ищете вариант, чтобы выделить дверной проем, отделайте его плиткой или другими конструкциями, более светлого или насыщенного оттенка.

31. Расширенное крыльцо

homify Дома на одну семью
homify

homify
homify
homify

Не важно, чем вы покрываете всю переднюю часть дома. Главное, чтобы входная часть была выделена на фоне общего пространства, к примеру, широким крыльцом.

32. Светлый цвет фасада

Private Residence at Sopan Baug, Pune, Chaney Architects Chaney Architects Дома в стиле минимализм
Chaney Architects

Chaney Architects
Chaney Architects
Chaney Architects

Большей воздушности пространству на входе поможет создать матовое стеклянное покрытие над входной дверью и светлые стены, контрастирующие с напольным покрытием. Шикарный вариант стильного оформления фасада.

33. Забор

Haus Woltersdorf, Müllers Büro Müllers Büro Балкон и терраса в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Если общий дизайн дома отличается простотой, не нужно придумывать слишком больших и сложных конструкций. Добавив только забор на переднем крыльце, вы можете обозначить личное пространство, которое никто не будет нарушать.

34. Свет

Las Palomas, Cahtal Arquitectos Cahtal Arquitectos Дома в стиле модерн
Cahtal Arquitectos

Cahtal Arquitectos
Cahtal Arquitectos
Cahtal Arquitectos

Если вы хотите создать особое настроение для вашего входа, не забудьте сделать освещение над ним.

35. Разделение зон

Las Palomas, Cahtal Arquitectos Cahtal Arquitectos Дома в стиле модерн
Cahtal Arquitectos

Cahtal Arquitectos
Cahtal Arquitectos
Cahtal Arquitectos

Обозначение места для автостоянки и дорожки к дому является обязательным, чтобы правильно распределить пространство. Построение арки может помочь вам в решении этой задачи.

36. Стена плантаторов

URBAN NEST, Aadyam Design Studio Aadyam Design Studio Дома в стиле модерн Камень
Aadyam Design Studio

Aadyam Design Studio
Aadyam Design Studio
Aadyam Design Studio

Еще один замечательный способ использовать входную стену в качестве украшения – добавить настенную горизонтальную цветочную клумбу.

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