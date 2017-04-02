36 впечатляющих идей оформления главного входа в дом

Создание красивого входа может стать основой для всего интерьера дома и диктовать правильное настроение остальной его части. Большинство людей мучаются в поисках идей о том, как превратить главный вход своего дома в стильную и современную зону.
Мы решили помочь вам решить эту задачу, и собрали 36 вариантов дизайна, которые можно использовать для оформления этого пространства.
Если вы предпочитаете простой дизайн в оформлении входа, то добавление двух каменных стен, изготовленных на заказ и установленных по обе стороны от двери, может стать одной из наиболее подходящих идей.
Если вход в ваш дом небольшой, как показано на этом фото, вы можете использовать металлические стойкие конструкции для создания разделения между вами и вашим соседом.
Для оформления входной части дома в кантри стиле вы можете отделать стены плоским камнем вокруг главной двери. Такая отделка создает ощущение комфорта и дарит всем, кто входит в дом, соответствующее настроение.
Если у Вас есть двухэтажный дом, то можно выстроить внушительной высоты стены, которые будут достигать второго этажа. Это позволит значительно преобразить фасад, придать ему большей значимости.
Добавление широких ступеней перед дверью сделает ваш главный вход более объемным. Дизайнер в этом примере добавил несколько горшечных растений, которые придают входной части дома приятный и милый вид.
Используя вертикально уложенные деревянные доски можно трансформировать внешний вид входной части дома, оформив ее в довольно спокойном и размеренном настроении.
Если при парадном входе есть панорманое окно, задекорируйте его деревянными брусками, установленными вертикально.
Добавив небольшой сад в передней части и украсив зеленью ступени, ведущие к главному входу, вы добавите больше живой и природной красоты этому пространству.
Интересно будет выглядеть фасад, украшенный цветами. Боковая стена на входе в дом, украшенная горшочными цветами – отличная идея, которая позволит освежить эту зону, наделив ее отличным настроением.
Добавление подвесного потолка – это отличный способ сделать вход более стильным и современным. Такие конструкции позволяют создавать под ними любые интерьеры и применять смелые дизайнерские решения.
Один из самых дешевых и наиболее простых способов перестройки вашего входа – оформление с помощью растений. Комбинирование различных сортов зеленых насаждений в горшках может придать входному пространству очень интересный, оптимистичный и экзотический вид.
Металлические и стеклянные конструкции создают красоту и стиль на входе, а также защитят ваш дом от суровых погодных условий.
Обустройство небольшой деревянной панели в виде крыши над входной дверью является отличным способом, чтобы выделить фасад на фоне стен дома. Приятно знать, что эти панели недорогие и простые в обслуживании.
Добавив несколько горшечных растений по обе стороны от двери, вы не только покроете ими все свободное от камня пространство. Это сделает вид перед домом более естественным и уравновешенным.
Бетон является одним из самых прочных материалов, который может стать очень хорошим выбором для обустройства входной части дома.
Если вы хотите построить свое оригинальное крыльцо, можно добавить высокую деревянную конструкцию и накрыть ее крышей.
Живой, оптимистичный вход можно создать, если продумать освещение этого пространства. Зелень и много света – отличное решение для площадки, расположенной перед входом.
Для того чтобы создать особую обстановку на входе, постройте каменные стены. Камни являются идеальным вариантом для оформления входного пространства.
Оформляя стены вашего входа в естественных цветах, сделайте их максимально сливающимися с окружающей средой.
Чтобы выделить небольшой вход в дом, покрасьте дверь и часть фасада в темный, серый или черный цвет – стильный, практичный и интересный акцент.
Добавьте подвесной потолок на входе, выбрав геометрические узоры. Так вы сможете привлечь дополнительный источник света. Самое замечательное в таком потолке, что он не будет блокировать свет полностью.
Использование ярких цветов в стиле кантри может поднять настроение. Это отличный способ сделать ваш вход потрясающим.
Еще одна интересная идея дизайна для входа представляет собой мозаику на стене. Здесь можно воплотить любые ваши желания и фантазии.
Если вы ищете хороший бюджетный вариант, чтобы создать свой неповторимый вход, добавьте горшечных растений на разных уровнях вашего фасада. Они освежат обстановку, сделают ее более мягкой и приятной.
Перестройка передней части дома с помощью камня или гальки на стенах является отличным способом, который сможет добавить некоторый шарм вашему дому.
Витраж также может быть рассмотрен как вариант дизайна, если вы хотите сделать полностью накрытый потолок, который не мешает проникновению естественного света.
Есть много типов фонтанов, доступных на рынке. И аналогичные представленному на этом фото являются идеальным выбором для небольших входов.
Добавление красивой плитки или других каменных напольных покрытий во входной зоне поможет вам создать здесь экзотичное и оригинальное пространство.
Одним из самых простых способов сделать вход в дом уютным является добавление небольших деталей, таких как напольные коврики и растения.
Если вы ищете вариант, чтобы выделить дверной проем, отделайте его плиткой или другими конструкциями, более светлого или насыщенного оттенка.
Не важно, чем вы покрываете всю переднюю часть дома. Главное, чтобы входная часть была выделена на фоне общего пространства, к примеру, широким крыльцом.
Большей воздушности пространству на входе поможет создать матовое стеклянное покрытие над входной дверью и светлые стены, контрастирующие с напольным покрытием. Шикарный вариант стильного оформления фасада.
Если общий дизайн дома отличается простотой, не нужно придумывать слишком больших и сложных конструкций. Добавив только забор на переднем крыльце, вы можете обозначить личное пространство, которое никто не будет нарушать.
Если вы хотите создать особое настроение для вашего входа, не забудьте сделать освещение над ним.
Обозначение места для автостоянки и дорожки к дому является обязательным, чтобы правильно распределить пространство. Построение арки может помочь вам в решении этой задачи.
Еще один замечательный способ использовать входную стену в качестве украшения – добавить настенную горизонтальную цветочную клумбу.
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