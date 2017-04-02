36 впечатляющих идей оформления главного входа в дом

Создание красивого входа может стать основой для всего интерьера дома и диктовать правильное настроение остальной его части. Большинство людей мучаются в поисках идей о том, как превратить главный вход своего дома в стильную и современную зону.

Мы решили помочь вам решить эту задачу, и собрали 36 вариантов дизайна, которые можно использовать для оформления этого пространства.