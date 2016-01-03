10 дизайн-проектов для небольшой гостиной

Чаще всего небольшие городские гостиные все же имеют все шансы на то, чтобы стать любимой комнатой в доме. Ведь именно здесь можно спокойно посмотреть любимый сериал после работы, поговорить с любимыми и поиграть с детьми. Поэтому если и говорить о том, какой должна быть эта комната, то уж точно – просторной, светлой, уютной и домашней, а также адаптированной для детей.

Кроме того, гостиная должна быть стильной и модной, чтобы радовать вас своей эстетикой и вдохновлять в понедельник утром. Если и начинать ремонт в квартире с какой-то одной комнаты, то лучше с гостиной, чтобы полностью изменить облик квартиры за один раз.

Среди подходящих стилей для дизайна небольшой городской гостиной лидируют минимализм, бразильяно, гламурный, тропический и этнический шик.

Для тех, у кого нет маленьких детей, подойдет более дорогостоящая и хрупкая эклектика и классический французский стиль. А вот такие уютные стили, как шале и рустик плохо адаптируются к гостиной с площадью до 21 квадратного метра, поэтому лучше будут смотреться в загородном доме.

В этой статье мы представим для вас 10 дизайн-проектов небольших городских гостиных, один из которых наверняка подойдет под ваш вкус.