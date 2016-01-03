10 дизайн-проектов для небольшой гостиной

Чаще всего небольшие городские гостиные все же имеют все шансы на то, чтобы стать любимой комнатой в доме. Ведь именно здесь можно спокойно посмотреть любимый сериал после работы, поговорить с любимыми и поиграть с детьми. Поэтому если и говорить о том, какой должна быть эта комната, то уж точно – просторной, светлой, уютной и домашней, а также адаптированной для детей.
Кроме того, гостиная должна быть стильной и модной, чтобы радовать вас своей эстетикой и вдохновлять в понедельник утром. Если и начинать ремонт в квартире с какой-то одной комнаты, то лучше с гостиной, чтобы полностью изменить облик квартиры за один раз.
Среди подходящих стилей для дизайна небольшой городской гостиной лидируют минимализм, бразильяно, гламурный, тропический и этнический шик.
Для тех, у кого нет маленьких детей, подойдет более дорогостоящая и хрупкая эклектика и классический французский стиль. А вот такие уютные стили, как шале и рустик плохо адаптируются к гостиной с площадью до 21 квадратного метра, поэтому лучше будут смотреться в загородном доме.
В этой статье мы представим для вас 10 дизайн-проектов небольших городских гостиных, один из которых наверняка подойдет под ваш вкус.
Удобная планировка с множеством функций – основа стиля бразильяно. В этой комнате мы найдем шикарные книжные стеллажи, которые помогают создать собственную библиотеку, множество модулей хранения по всей длине левой стены, диван, раскладывающийся до кровати и рабочую столешницу в формате двух столов – для письма и компьютера.
Если вы хотите, чтобы в вашей гостиной навсегда поселилось позитивное настроение, а мебель не была дорогостоящей и идеально подходила для детских игр, подумайте о стиле тропический шик, который воплощается очень легко.
Все, что вам потребуется, это белый диван с двумя дополнительными чехлами на следующие годы, светлая отделка – бежевые стены и светлый ламинат, а также деревянная мебель в тропическом стиле – с рыжеватым отливом и на тонких ножках. Остальные элементы вы выбираете точечно под гавайскую, мальдивскую или карибскую тематику на свой вкус. Возможны цветовые гаммы вечного лета, зеленого пальмового рая и океанического заката. Для того, чтобы тропический стиль приобрел приставку «шик», вам потребуется добавить в него немного блеска – стеклянные, зеркальные, серебряные и золотые аксессуары, а также цветное стекло для колорита.
Возможная площадь: от 19 квадратных метров.
Цветовая палитра: на светлом фоне яркие акценты, интересные скульптуры из дерева и тропические орнаменты.
Стиль гламурный шик очень легко воплотить в гостиной всего лишь одной крупной и 5-тью мелкими покупками. Вам потребуется классический светлый диван с гламурными мягкими формами, две дополнительные подушки разных размеров (бархат, плюш, пайетки), плед и кофейный столик. Последний может быть текстильным, выполненным в марокканском стиле (в серебре) или в стиле ар-деко (зеркальный со стеклянной столешницей).
Возможная площадь: от 12 квадратных метров.
Цветовая палитра: светлый фон, светлая мебель, серебро, золотой и розовый.
Гостиная в стиле прованс нуждается в просторе (от 20 квадратных метров), чтобы реализовать идею многослойности, переходящую по полутонами. Современная мебель здесь может соседствовать с классической, но особенно помогут вам деревянный пол, темные деревянные окна и двери и шторы.
Возможная площадь: от 20 квадратных метров.
Цветовая палитра: бежевая гамма, ореховое и белое дерево.
Интересная идея для городской гостиной – фальш-камин с деревянной, гипсовой или зеркальной основой, он украсит вашу комнату уютным отблеском загородного дома.
Стиль европейский урбан – одна из звезд современного дизайна интерьера, он идеально подходит для любой квартиры, расположенной в городе. Европейский урбан смешивает традиции различных стран и упрощает их таким образом, что становится мульти-национальным и подходящим теперь для любой из них.
Лаконизм линий, который получается на стыке минимализма и классики, просто очарователен. Душевные, стильные и красивые интерьеры легко отличить от более простого модерна и минимализма из-за того, что они кажутся будто «живыми» и имеющими свой особенный характер.
Возможная площадь: от 16 квадратных метров.
Цветовая палитра: белая, серая или бежевая основа, яркие акценты (1-2 цвета на комнату).
На стыке классики, ар-деко и современного стиля неоклассика может быть очень вдохновляющим вариантом для декора гостиной. Подходящая в светлой отделке даже для маленькой комнаты, она выглядит очень роскошно.
Возможная площадь: от 16 квадратных метров.
Цветовая палитра: бежевая основа, белая/коричневая мебель и декор, блестящие аксессуары и немного мебели в стиле минимализм.
Если добавить в минимализм немного роскоши и глянца – зеркальной мебели, металлического отблеска, зеркал и мягких подушек, вы найдете его идеально подходящим для дизайна вашей собственной гостиной. Посмотрите на эту потрясающую цветовую гамму, ее легко повторить и при этом она выглядит ультра-модной. Главным фокусом в такой гостиной является диван в стиле минимализм и стильный прикроватный столик, а остальные элементы могут быть максимально бюджетными, включая простую отделку.
Возможная площадь: от 16 квадратных метров.
Цветовая палитра: нейтральная, с одним глубоким и модным оттенком для декора.
Мульти-функциональная и просто гениальная гостиная в стиле бразильяно наверняка порадует вас огромным количеством мест для хранения и модульным подходом к покупке мебели прямо под размер комнаты. В этой гостиной площадью всего лишь 14 квадратных метров стиль бразильяно выглядит просто шикарно!
Возможная площадь: от 10 квадратных метров.
Цветовая палитра: самая разная, но всегда с оттенком глянца и гламура.
Для любителей особенной эстетики подойдет и дизайн-проект гостиной в темных тонах – шоколадные, черные, серые и темно-синие оттенки отлично смотрятся даже в небольшой гостиной, если не создавать особенно темных пятен, а за основу взять светлое (серое, бежевое) напольное покрытие или ковер.
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