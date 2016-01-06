Дизайн спальни: 7 вдохновляющих идей

Мы собрали для вас то, что вы так давно ждали – идеи, подходящие под любую площадь и планировку, в современном стиле, способные полностью преобразить вашу спальню за одну или две покупки.

Смотрите на подзаголовки и вы увидите, какого ощущения добивается дизайнер идеями, описанными под фотографиями. Так вы легко поймете, что именно для этого нужно сделать.

Выбирая конечный результат, вспомните, как вы проводите время в спальне, что делаете, читаете или смотрите TV, играете с детьми или пьете утренний кофе. Очень важно, чтобы каждое из ваших занятий нашло отражение в дизайне интерьера, тогда в комнате не будет лишних, выделяющихся предметов и композиция будет целостной. Например, кофе-машину для эспрессо можно купить в черном глянце, если вы выбираете гламурное настроение, как в последнем варианте.