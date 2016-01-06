Дизайн спальни: 7 вдохновляющих идей

Мы собрали для вас то, что вы так давно ждали – идеи, подходящие под любую площадь и планировку, в современном стиле, способные полностью преобразить вашу спальню за одну или две покупки.
Смотрите на подзаголовки и вы увидите, какого ощущения добивается дизайнер идеями, описанными под фотографиями. Так вы легко поймете, что именно для этого нужно сделать.
Выбирая конечный результат, вспомните, как вы проводите время в спальне, что делаете, читаете или смотрите TV, играете с детьми или пьете утренний кофе. Очень важно, чтобы каждое из ваших занятий нашло отражение в дизайне интерьера, тогда в комнате не будет лишних, выделяющихся предметов и композиция будет целостной. Например, кофе-машину для эспрессо можно купить в черном глянце, если вы выбираете гламурное настроение, как в последнем варианте.
У французского стиля ар-деко можно научиться скромной элегантности, которая благодаря блеску и роскошным тканям превращается в роскошь. А проявиться столь изысканная нежность может в виде оттоманки или кресла в стиле ар-деко с характерным гламурным луком, мягкой обивкой или тканью под шелк.
Плед на кровати, красиво уложенный у ног прямо на одеяло – еще одна возможность преобразить облик спальни текстилем. А две яркие и большие подушки могут разнообразить стандартный белый постельный набор еще лучше, нужно лишь выбрать рельефную ткань с блестящим отливом под цвет остальной мебели в спальне или обоев.
Среди легких для воплощения этнических идей в дизайне интерьера спальни мы хотели бы особенно выделить напольные подсвечники, подушки с этническим орнаментом, пледы, светильники и изголовье в стиле ширмы. Последнее делается на основе настоящей ширмы или просто древесины, на которую наносится витиеватый узор с помощью трафарета и краски.
Эта очаровательная спальня в лондонском особняке показывает нам, что белоснежная палитра, зеркальная мебель, тонкие ножки мебели и украшенный золотом текстиль способны сотворить чудо с любым интерьером. Особенное внимание привлекла композиция из декоративных подушек и пледа, а также прикроватная лампа с низким широким абажуром.
Спальня, которая всем своим видом излучается позитивные эмоции, всегда полна ярких цветов и белоснежного декора. Здесь достаточно простой интерьер создан на основе кровати с башенками, плетеной корзины для белья и узкого консольного столика в стиле минимализм. Яркий текстиль – ковер и декоративные подушки – в данном случае делает интерьер более глубоким за счет присутствия темных оттенков.
Простые и лаконичные формы минимализма позволяют сделать спальню на вид более современной и городской. Но при этом настоящий азиатский стиль смотрится слишком просто в небольших спальнях, поэтому к его основе добавляются такие нюансы, как текстильное изголовье, зеркала и зеркальная мебель и дизайнерские светильники.
Чтобы добавить в интерьер спальни немного бохо-настроения, стоит устроить рядом особенный уголок. Два пуфика со столиком и люстрой над ними, украшенные эффектным текстилем, позволят добиться нужного эффекта. В этой спальне также реализована самая простая идея для консольного столика – традиционное трио из картин, лампы и цветка всегда смотрится выигрышно.
Добавить гламурного настроения в интерьер спальни помогут особенные оттенки – фиолетовый, изумрудный, бордо, шоколадный, розовый кварц, серебро и золото. Всего три предмета выбранного цвета (например, плед и две подушки) могут мгновенно изменить настроение комнаты в нужную вам сторону.
Гламурное настроение можно пригласить в дом и с помощью ковра с высоким ворсом, зеркальной мебели и стеклянных ваз, стильных подсвечников и нового глянцевого светильника.
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