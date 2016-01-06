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Дизайн спальни: 7 вдохновляющих идей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Ванная комната в стиле модерн
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Мы собрали для вас то, что вы так давно ждали – идеи, подходящие под любую площадь и планировку, в современном стиле, способные полностью преобразить вашу спальню за одну или две покупки. 

Смотрите на подзаголовки и вы увидите, какого ощущения добивается дизайнер идеями, описанными под фотографиями. Так вы легко поймете, что именно для этого нужно сделать.

Выбирая конечный результат, вспомните, как вы проводите время в спальне, что делаете, читаете или смотрите TV, играете с детьми или пьете утренний кофе. Очень важно, чтобы каждое из ваших занятий нашло отражение в дизайне интерьера, тогда в комнате не будет лишних, выделяющихся предметов и композиция будет целостной. Например, кофе-машину для эспрессо можно купить в черном глянце, если вы выбираете гламурное настроение, как в последнем варианте.

Изысканная нежность

Bedroom homify Спальня в стиле модерн
homify

Bedroom

homify
homify
homify

У французского стиля ар-деко можно научиться скромной элегантности, которая благодаря блеску и роскошным тканям превращается в роскошь. А проявиться столь изысканная нежность может в виде оттоманки или кресла в стиле ар-деко с характерным гламурным луком, мягкой обивкой или тканью под шелк. 

Плед на кровати, красиво уложенный у ног прямо на одеяло – еще одна возможность преобразить облик спальни текстилем. А две яркие и большие подушки могут разнообразить стандартный белый постельный набор еще лучше, нужно лишь выбрать рельефную ткань с блестящим отливом под цвет остальной мебели в спальне или обоев.

Яркая этника

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE Спальня в средиземноморском стиле
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

Среди легких для воплощения этнических идей в дизайне интерьера спальни мы хотели бы особенно выделить напольные подсвечники, подушки с этническим орнаментом, пледы, светильники и изголовье  в стиле ширмы. Последнее делается на основе настоящей ширмы или просто древесины, на которую наносится витиеватый узор с помощью трафарета и краски.

Прямолинейная роскошь

Bedroom 3 In:Style Direct Спальня в стиле минимализм
In:Style Direct

Bedroom 3

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

Эта очаровательная спальня в лондонском особняке показывает нам, что белоснежная палитра, зеркальная мебель, тонкие ножки мебели и украшенный золотом текстиль способны сотворить чудо с любым интерьером. Особенное внимание привлекла композиция из декоративных подушек и пледа, а также прикроватная лампа с низким широким абажуром.

Сочная свежесть

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE Спальня в средиземноморском стиле
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

Спальня, которая всем своим видом излучается позитивные эмоции, всегда полна ярких цветов и белоснежного декора. Здесь достаточно простой интерьер создан на основе кровати с башенками, плетеной корзины для белья и узкого консольного столика в стиле минимализм. Яркий текстиль – ковер и декоративные подушки – в данном случае делает интерьер более глубоким за счет присутствия темных оттенков.

Современный стиль

Dom w Holandii, Finchstudio Finchstudio Спальня в стиле модерн
Finchstudio

Finchstudio
Finchstudio
Finchstudio

Простые и лаконичные формы минимализма позволяют сделать спальню на вид более современной и городской. Но при этом настоящий азиатский стиль смотрится слишком просто в небольших спальнях, поэтому к его основе добавляются такие нюансы, как текстильное изголовье, зеркала и зеркальная мебель и дизайнерские светильники.

Невесомая романтика

Master Bedroom Heirlooms Ltd Спальня в классическом стиле
Heirlooms Ltd

Master Bedroom

Heirlooms Ltd
Heirlooms Ltd
Heirlooms Ltd

Чтобы добавить  в интерьер спальни немного бохо-настроения, стоит устроить рядом особенный уголок. Два пуфика со столиком и люстрой над ними, украшенные эффектным текстилем, позволят добиться нужного эффекта. В этой спальне также реализована самая простая идея для консольного столика – традиционное трио из картин, лампы и цветка всегда смотрится выигрышно.

Luxury-гламур

House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Ванная комната в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Blair Atholl

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Добавить гламурного настроения в интерьер спальни помогут особенные оттенки – фиолетовый, изумрудный, бордо, шоколадный, розовый кварц, серебро и золото. Всего три предмета выбранного цвета (например, плед и две подушки) могут мгновенно изменить настроение комнаты в нужную вам сторону.

Гламурное настроение можно пригласить в дом и с помощью ковра с высоким ворсом, зеркальной мебели и стеклянных ваз, стильных подсвечников и нового глянцевого светильника.

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А вы какое именно настроение хотите создать в своей спальне?

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