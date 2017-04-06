​15 дизайн-проектов спален с реальными ценами

Сегодня дизайнеры homify покажут нам, как небольшие и средние по размеру спальни могут стать более функциональными и удобными. Дизайн интерьера в любом стиле (даже самых традиционных и уже тем более в новомодных современных) не стоит на месте и позволяет все более и более простыми способами воплощать лучшие из идей.
Итак, в этой подборке мы рассмотрим 15 взвешенных решений и идей, реализация которых позволила сделать спальню гораздо более эффектной не в ущерб функциональности. Заказать реализацию такого же проекта для своей квартиры или спальни очень легко: достаточно связаться с дизайнером, проект которого вам понравился. Под каждой фотографией есть название студии, кликнув на него, вы попадете в портфолио, а затем можете связаться с дизайнером через кнопку «Контакт», после регистрации. Можно и сразу позвонить специалисту в обычное рабочее время.
Так, мы показываем не просто идеи и решения, но и представляем вам конкретных дизайнеров, которые помогут эти идеи адаптировать под вашу квартиру. Кстати, стоимость работ дизайнеров в этой Книге Идей начинается от 600 рублей за кв. метр, в среднем – около 2000 рублей за кв. метр. То есть стоимость дизайн-проекта однокомнатной квартиры – около 60 тысяч рублей в среднем.
В современном мире дизайнеры работают и на удаленной основе – живя в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Новосибирске или Воронеже, вы можете заказать проект из Москвы, Казани или Санкт-Петербурга.
Авторы проекта – студия ROOMDESIGNBÜRO (Москва).
Цена полного проекта – около 2300 рублей за кв. метр.
Данная студия ассоциируется у нас с идеальным решением для дизайна новостройки – стильным, современным, слегка футуристичным, но при этом семейным.
Авторы проекта – студия дизайна элитных интерьеров Александра Елашина (Калуга).
Цена полного проекта – около 1500 рублей за кв. метр.
В стоимость включена услуга авторского надзора. Специалисты этой студии могут сделать редизайн квартиры в любом выбранном вами стиле.
Авторы проекта – студия ZikZak (Киев).
Цена полного проекта – 700 рублей за квадрат плюс 600 рублей за кв. метр составит авторский надзор.
Данный интерьер выглядит очень по-американски и невероятно современно! Именно о такой спальне мечтают многие из нас!
Мастера подобных акцентов – специалисты из INT2ARCHITECTURE (Санкт-Петербург).
Стоимость дизайн-проекта – от 2500 рублей за кв. метр + услуги авторского надзора за процессом воплощения.
Авторы проекта – студия EEDS (Москва). Стоимость работы – 1800 рублей за кв. метр без учета авторского надзора. Эта стильная спальня смотрится очень урбанистично!
Шикарное исполнение столь традиционного и сложного стиля радует глаз! Авторы проекта – Studia-54. Стоимость дизайн-проекта – от 4000 рублей за кв. метр.
Белый цвет и качественный люксовый текстиль – комбинация, которая сделает самую простую и лаконичную спальню идеальной для вас.
Авторы проекта – студия OBJECT (Всеволожский).
Справиться с интерьером маленькой спальни на 5+ – задание как раз для Loft and Home.
Дизайн-проект – 1700 рублей за кв. метр + авторский надзор.
Еще один проект от Loft and Home смотрится еще более шикарно, а в основе лежит та же небольшая площадь комнаты.
Обладая знаниями в архитектуре, строительстве, дизайне и проектировании мебели, специалисты из студии «Среда» (Санкт-Петербург) творят чудеса с интерьерами маленьких квартир.
Спальня в дизайне от Инны Азорской смотрится просто великолепно! Подстать роскошной вилле или французской квартире!
Стоимость работ – 2500 рублей за кв. метр без авторского надзора и 3500 рублей за кв. метр с авторским надзором.
Эта маленькая уютная спальня способна радовать по утрам, а это уже многое!
Авторы проекта – Status (Казань).
Стоимость работ – от 400 рублей за кв. метр, 600 рублей – с 3D-визуализацией.
Дизайнер Елена Потемкина (Москва) удивила нас истинно нью-йоркским подходом к дизайну спальни с панорамным остеклением. Лаконичность, блеск и люкс под лучами солнца!
Еще один прекрасный дизайн-проект спальни выполнен в современном стиле архитектурно-дизайнерской компанией Сергея Саргина (Москва).
Стоимость работ – от 3500 рублей за кв. метр.
Данный интерьер создан польской студией и выдержан в стиле скандинавский минимализм, как и последняя спальня выше.
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— 10 проектов домов с панорамным остеклением;