​15 дизайн-проектов спален с реальными ценами

Сегодня дизайнеры homify покажут нам, как небольшие и средние по размеру спальни могут стать более функциональными и удобными. Дизайн интерьера в любом стиле (даже самых традиционных и уже тем более в новомодных современных) не стоит на месте и позволяет все более и более простыми способами воплощать лучшие из идей.

Итак, в этой подборке мы рассмотрим 15 взвешенных решений и идей, реализация которых позволила сделать спальню гораздо более эффектной не в ущерб функциональности. Заказать реализацию такого же проекта для своей квартиры или спальни очень легко: достаточно связаться с дизайнером, проект которого вам понравился. Под каждой фотографией есть название студии, кликнув на него, вы попадете в портфолио, а затем можете связаться с дизайнером через кнопку «Контакт», после регистрации. Можно и сразу позвонить специалисту в обычное рабочее время.

Так, мы показываем не просто идеи и решения, но и представляем вам конкретных дизайнеров, которые помогут эти идеи адаптировать под вашу квартиру. Кстати, стоимость работ дизайнеров в этой Книге Идей начинается от 600 рублей за кв. метр, в среднем – около 2000 рублей за кв. метр. То есть стоимость дизайн-проекта однокомнатной квартиры – около 60 тысяч рублей в среднем.

В современном мире дизайнеры работают и на удаленной основе – живя в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Новосибирске или Воронеже, вы можете заказать проект из Москвы, Казани или Санкт-Петербурга.