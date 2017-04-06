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​15 дизайн-проектов спален с реальными ценами

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
квартира в стиле Кэрри, Инна Азорская Инна Азорская Спальня в классическом стиле
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Сегодня дизайнеры homify покажут нам, как небольшие и средние по размеру спальни могут стать более функциональными и удобными. Дизайн интерьера в любом стиле (даже самых традиционных и уже тем более в новомодных современных) не стоит на месте и позволяет все более и более простыми способами воплощать лучшие из идей.

Итак, в этой подборке мы рассмотрим 15 взвешенных решений и идей, реализация которых позволила сделать спальню гораздо более эффектной не в ущерб функциональности. Заказать реализацию такого же проекта для своей квартиры или спальни очень легко: достаточно связаться с дизайнером, проект которого вам понравился. Под каждой фотографией есть название студии, кликнув на него, вы попадете в портфолио, а затем можете связаться с дизайнером через кнопку «Контакт», после регистрации. Можно и сразу позвонить специалисту в обычное рабочее время.

Так, мы показываем не просто идеи и решения, но и представляем вам конкретных дизайнеров, которые помогут эти идеи адаптировать под вашу квартиру. Кстати, стоимость работ дизайнеров в этой Книге Идей начинается от 600 рублей за кв. метр, в среднем – около 2000 рублей за кв. метр. То есть стоимость дизайн-проекта однокомнатной квартиры – около 60 тысяч рублей в среднем.

В современном мире дизайнеры работают и на удаленной основе – живя в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Новосибирске или Воронеже, вы можете заказать проект из Москвы, Казани или Санкт-Петербурга.

​Подсветка и капля футуристики

homify Спальня в скандинавском стиле Зеленый
homify

homify
homify
homify

Авторы проекта – студия ROOMDESIGNBÜRO (Москва).

Цена полного проекта – около 2300 рублей за кв. метр.

Данная студия ассоциируется у нас с идеальным решением для дизайна новостройки – стильным, современным, слегка футуристичным, но при этом семейным.

​Современность и комфорт панорамного остекления

СПАЛЬНЯ В ДОМЕ НА ФОМУШИНА homify Спальня в стиле модерн Бежевый СПАЛЬНЯ
homify

СПАЛЬНЯ В ДОМЕ НА ФОМУШИНА

homify
homify
homify

Авторы проекта – студия дизайна элитных интерьеров Александра Елашина (Калуга).

Цена полного проекта – около 1500 рублей за кв. метр.

В стоимость включена услуга авторского надзора. Специалисты этой студии могут сделать редизайн квартиры в любом выбранном вами стиле.

​Тропическая ривьера

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Авторы проекта – студия ZikZak (Киев).

Цена полного проекта – 700 рублей за квадрат плюс 600 рублей за кв. метр составит авторский надзор.

Данный интерьер выглядит очень по-американски и невероятно современно! Именно о такой спальне мечтают многие из нас!

​Креативный акцент

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture Маленькие спальни
INT2architecture

Интерьер OOD

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Мастера подобных акцентов – специалисты из INT2ARCHITECTURE (Санкт-Петербург).

Стоимость дизайн-проекта – от 2500 рублей за кв. метр + услуги авторского надзора за процессом воплощения.

​Кирпичный лофт

спальня EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой Спальня в стиле лофт спальня,двуспальная кровать,настенный рисунок,настольная лампа
EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой

спальня

EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой
EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой
EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой

Авторы проекта – студия EEDS (Москва). Стоимость работы – 1800 рублей за кв. метр без учета авторского надзора. Эта стильная спальня смотрится очень урбанистично!

Детская в стиле шале

Гостевой дом в коттеджном поселке "Михайловское", Studia-54 Studia-54 Спальня в стиле кантри
Studia-54

Гостевой дом в коттеджном поселке Михайловское

Studia-54
Studia-54
Studia-54

Шикарное исполнение столь традиционного и сложного стиля радует глаз! Авторы проекта – Studia-54. Стоимость дизайн-проекта – от 4000 рублей за кв. метр.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Прикосновение нежности

Дом в поселке "Латошинка", OBJECT OBJECT Спальня в скандинавском стиле
OBJECT

Дом в поселке Латошинка

OBJECT
OBJECT
OBJECT

Белый цвет и качественный люксовый текстиль – комбинация, которая сделает самую простую и лаконичную спальню идеальной для вас.

Авторы проекта – студия OBJECT (Всеволожский).

​Зеркальное чудо

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Справиться с интерьером маленькой спальни на 5+ – задание как раз для Loft and Home.

Дизайн-проект – 1700 рублей за кв. метр + авторский надзор.

​Классическая роскошь

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Еще один проект от Loft and Home смотрится еще более шикарно, а в основе лежит та же небольшая площадь комнаты.

​Современное зонирование

дизайн квартиры 50м2, sreda sreda Спальня в скандинавском стиле
sreda

дизайн квартиры 50м2

sreda
sreda
sreda

Обладая знаниями в архитектуре, строительстве, дизайне и проектировании мебели, специалисты из студии «Среда» (Санкт-Петербург) творят чудеса с интерьерами маленьких квартир.

​Ар-деко и основание для гордости

квартира в стиле Кэрри, Инна Азорская Инна Азорская Спальня в классическом стиле спальня,дизайн спальни,красивая спальня,стильная спальня
Инна Азорская

квартира в стиле Кэрри

Инна Азорская
Инна Азорская
Инна Азорская

Спальня в дизайне от Инны Азорской смотрится просто великолепно! Подстать роскошной вилле или французской квартире!

Стоимость работ – 2500 рублей за кв. метр без авторского надзора и 3500 рублей за кв. метр с авторским надзором.

​Дом, где правит любовь

проект квартиры, status status Спальня в стиле модерн
status

проект квартиры

status
status
status

Эта маленькая уютная спальня способна радовать по утрам, а это уже многое!

Авторы проекта – Status (Казань).

Стоимость работ – от 400 рублей за кв. метр, 600 рублей – с 3D-визуализацией.

​Для спальни в большом городе

Апартаменты в ЖК Легенда Цветного, Elena Potemkina Elena Potemkina Спальня в стиле минимализм
Elena Potemkina

Апартаменты в ЖК Легенда Цветного

Elena Potemkina
Elena Potemkina
Elena Potemkina

Дизайнер Елена Потемкина (Москва) удивила нас истинно нью-йоркским подходом к дизайну спальни с панорамным остеклением. Лаконичность, блеск и люкс под лучами солнца!

​Комфорт и стиль

Спальная комната Дизайн-бюро Сергея Саргина Спальня в стиле минимализм дизайн интерьера,дизайн проект,минимализм проект
Дизайн-бюро Сергея Саргина

Спальная комната

Дизайн-бюро Сергея Саргина
Дизайн-бюро Сергея Саргина
Дизайн-бюро Сергея Саргина

Еще один прекрасный дизайн-проект спальни выполнен в современном стиле архитектурно-дизайнерской компанией Сергея Саргина (Москва).

Стоимость работ – от 3500 рублей за кв. метр.

​Польская геометрия

PROJEKT WNĘTRZA W WARSZAWIE / 2, PASS architekci PASS architekci Спальня в скандинавском стиле
PASS architekci

PASS architekci
PASS architekci
PASS architekci

Данный интерьер создан польской студией и выдержан в стиле скандинавский минимализм, как и последняя спальня выше.

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