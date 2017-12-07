Современная квартира в скандинавском стиле

Квартира в скандинавском стиле – это всегда светлые комнаты с ощущением простора, даже если кухня у вас 5 квадратных метров, а спальня – 8! Скандинавский стиль в дизайне интерьера преображает стандартные комнаты в квартирах типичных планировок. Дома сталинской, хрущевской застройки, панельки, старые монолитки и кирпичные дома могут быть гораздо более интересными!

Специалисты из INT2ARCHITECTURE создали этот дизайн-проект квартиры для молодой семьи. Эта светлая и очень-очень уютная квартира для молодой пары оформлена в белых тонах с мебелью в стиле mid-century (середины прошлого века или ретро 60-х). Здесь есть различные геометрические узоры, характерные для данного стиля, используются деревянные рейки в отделке и скандинавский декор. Смотрите также однушку мечты.