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Современная квартира в скандинавском стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
ИНТЕРЬЕР VA, INT2architecture INT2architecture Кухня в скандинавском стиле
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Квартира в скандинавском стиле – это всегда светлые комнаты с ощущением простора, даже если кухня у вас 5 квадратных метров, а спальня – 8! Скандинавский стиль в дизайне интерьера преображает стандартные комнаты в квартирах типичных планировок. Дома сталинской, хрущевской застройки, панельки, старые монолитки и кирпичные дома могут быть гораздо более интересными! 

Специалисты из INT2ARCHITECTURE создали этот дизайн-проект квартиры для молодой семьи. Эта светлая и очень-очень уютная квартира для молодой пары оформлена в белых тонах с мебелью в стиле mid-century (середины прошлого века или ретро 60-х). Здесь есть различные геометрические узоры, характерные для данного стиля, используются деревянные рейки в отделке и скандинавский декор. Смотрите также однушку мечты.

Дизайн квартиры в скандинавском стиле

ИНТЕРЬЕР VA, INT2architecture INT2architecture Гостиная в скандинавском стиле
INT2architecture

ИНТЕРЬЕР VA

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Планировка двухкомнатной квартиры в Москве

ИНТЕРЬЕР VA, INT2architecture INT2architecture
INT2architecture

ИНТЕРЬЕР VA

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Дизайн кухни в скандинавском стиле

ИНТЕРЬЕР VA, INT2architecture INT2architecture Кухня в скандинавском стиле
INT2architecture

ИНТЕРЬЕР VA

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Интерьер спальни в скандинавском стиле с гардеробной

ИНТЕРЬЕР VA, INT2architecture INT2architecture Спальня в скандинавском стиле
INT2architecture

ИНТЕРЬЕР VA

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Удобное спальное место для домашнего питомца

ИНТЕРЬЕР VA, INT2architecture INT2architecture Спальня в скандинавском стиле
INT2architecture

ИНТЕРЬЕР VA

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Гардеробная в светлых тонах

Интерьер AV INT2architecture Гардеробная в скандинавском стиле ДСП Белый
INT2architecture

Интерьер AV

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

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Встроенный гардероб в прихожей

ИНТЕРЬЕР VA, INT2architecture INT2architecture Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
INT2architecture

ИНТЕРЬЕР VA

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Модные деревянные реечные панели в отделке

Интерьер AV INT2architecture Рабочий кабинет в скандинавском стиле Белый
INT2architecture

Интерьер AV

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Туалет в скандинавском стиле

Интерьер AV INT2architecture Ванная комната в скандинавском стиле Плитка Белый
INT2architecture

Интерьер AV

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Ванная комната в скандинавском стиле

ИНТЕРЬЕР VA, INT2architecture INT2architecture Ванная комната в скандинавском стиле
INT2architecture

ИНТЕРЬЕР VA

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture
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