Классическая роскошь в Калининграде

Эта удивительная калининградская квартира поможет всем ценителям прекрасного увидеть потенциал неоклассического формата. Дизайн-студия AGRAFFE DESIGN реализовала проект с предельной точностью, авторский надзор помог сделать проект максимально идентичным задумке. В итоге клиенты получили действительно лучшее из возможного.

Классический и неоклассический стили очень популярны в России – они помогают квартирам в панельных и монолитных домах стать более изысканными и элегантными. Именно такой стиль интерьера можно рекомендовать семье со взрослыми детьми – подростками или студентами, так как он дает возможность вам жить на новом уровнем комфорта, окружая себя просто шикарными вещами. Давайте посмотрим, как выглядит каждая комната в этом эффектном проекте.