Классическая роскошь в Калининграде

Эта удивительная калининградская квартира поможет всем ценителям прекрасного увидеть потенциал неоклассического формата. Дизайн-студия AGRAFFE DESIGN реализовала проект с предельной точностью, авторский надзор помог сделать проект максимально идентичным задумке. В итоге клиенты получили действительно лучшее из возможного.
Классический и неоклассический стили очень популярны в России – они помогают квартирам в панельных и монолитных домах стать более изысканными и элегантными. Именно такой стиль интерьера можно рекомендовать семье со взрослыми детьми – подростками или студентами, так как он дает возможность вам жить на новом уровнем комфорта, окружая себя просто шикарными вещами. Давайте посмотрим, как выглядит каждая комната в этом эффектном проекте.
В дизайне гостиной мы нашли удивительную жемчужно-трюфельную цветовую гамму, будто из сказки про снежную Королеву, где сочетаются элементы стилей ар-деко и неоклассики, есть сложная отделка зеркалами, глянцевый белый потолок с хрустальными люстрами и натуральный паркет.
Особого внимания заслуживает столик в стиле ар-деко возле дивана и подвесной модуль для телевизора с гипсовым орнаментом по периметру, который идеально дополняет ажурным контрастом однотонные стены. За диваном мы нашли и красивый буфет для хрусталя, на нем – изысканный светильник, зеркальный внутри абажура, что сейчас очень модно.
В гостиной есть и эркер, в его уютном пространстве – пара мягких кресел и маленький придиванный столик. Радиаторы отопления эффектно закрыты деревянным решетками, а окна с рамами шоколадного цвета отлично вписываются в общую концепцию дизайна интерьера.
Еще один прекрасный интерьер – кухня, тоже выполненная в неоклассическом стиле. Для гармоничного контраста с белым гарнитуром использовались два оттенка – шоколадный и черный, что сделало комнату похожей на итальянское бистро. Обратите внимание, что подвесной потолок прячет воздуховод для вытяжки и органично прилегает к высоким модулям гарнитура. В него же встроены споты подсветки рабочей зоны.
Радиатор оставили, но он очень маленький и вместе с традиционным подоконником отлично вписался в миниатюрную зону у окна. Обеденная группа с круглым столом на четыре персоны будет идеальна для семьи с двумя детьми.
Традиционный буфет со средиземноморским декором и элегантные шторы на окнах подчеркивают буржуазное настроение.
В этой нежно-лиловой спальне мы нашли будуарный столик на высоких резных ножках, красивую картину в китайском стиле с зеркальным обрамлением и светильники в едином стиле – люстра и пара бра над кроватью имитируют настоящие свечи. Смотрится очень кокетливо.
Обратите внимание на то, как с этого ракурса смотрится зеркальная отделка встроенного шкафа-купе. Подобный прием в прихожей – это идеальное решение для маленьких пространств. В дизайне кухонного фартука использовалась черная глянцевая панель и венецианская штукатурка – микс из брутальности и нежности выглядит очень эффектно! В принципе, зеркала – это всегда хорошо в малогабаритной квартире, потому использовать их можно достаточно активно.
В прихожей мы нашли еще и зеркальную консольную тумбу в стиле ар-деко и зеркало над ней, расчерченное на три части. Данная техника оформления мебели была придумана в Венеции, и сейчас часто используется в самых различных стилях, включая неоклассику и ар-деко. Эти два стиля идеально подходят не только для семейной квартиры, но и для дизайна коттеджа. Потому, если вам он нравится, не отказывайте себе в реализации интерьера мечты! Ар-деко, как и неоклассика, находится на самом пике моды, они популярны везде – как в России, так и в США, Канаде и других странах.
Светлая ванная комната играет на контрасте белого и черного, блеска стали и подсветки. Угловая ванная чаша сглаживает брутальные псевдо-кирпичные стены, а орнамент на полу создает главный узор для оформления комнаты, ведь все остальное пространство практически однотонно. Гипсокартонные ниши имеют подсветку, а сама перегородка появилась из-за необходимости встроить излив для ванной, биде и бак унитаза.
Далее на homify:
— Дачные дома от профессионалов homify!;