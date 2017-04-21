Нью-йоркский лофт в Киеве

Стиль лофт идеально подходит для тех, кто хочет жить, держа руку на пульсе современного мегаполиса. Так, будь он в Киеве, Нью-Йорке или Гонконге, интерьер в стиле лофт имеет характерную особенность делать пространство на вид еще более урбанистичным, чем оно есть на самом деле.
Потому, если ваша мечта – это интерьер в стиле лофт, то не важно, какую именно квартиру вы купили – пентхаус в люксовой новостройке или малогабаритку в бюджетной, студия MARTINarchitects сделает вашу мечту реальностью всего за несколько месяцев! Работая на Украине, в России и Европе, они выкристаллизовали свой авторский стиль лофт, полный чикагского обаяния, азиатского минимализма и при всем этом – семейного шарма. Так, эта студия развеивает сомнения на счет того, подходит ли лофт для семей с маленьким детьми с помощью данного проекта, а рассматриваемый сегодня вариант показывает идеальный лофт для пары или холостяка.
Современный лофт основывается не просто на кирпичных стенах, открытой планировке и стирании границ между спальней, гостиной, кухней, кабинетом и столовой, но еще и на правильной имитации конструктивных особенностей. Так, деревянные балки под потолком, элементы в стиле индастриал, нарочитая небрежность в декоре некоторых зон и правильный формат окон, а также технические детали в подсветке, выборе материалов и мебели, максимально приблизят ваш лофт в оригиналу.
В дизайне интерьера используется шоколадная палитра, основанная на выбранной породе древесины, а также кирпичной кладке и пепельно-сером, который в данном случае используется в кухонном гарнитуре, металлических элементах и цвете паркета. Если вы также любите стиль американский винтаж, можете добавить блестящие стальные или серебряные элементы и коричневую кожаную мебель.
Пройдя долгий путь от реконструированных фабрик в Чикаго до пентхаусов в Москве и Киеве, стиль лофт с блеском показывает нам свои возможности при каждом удобном случае. Если вы хотите, как и владелец этой 105-метровой квартиры, сохранить за собой право иметь просторные на вид и по ощущениям апартаменты, а не разделять зону на маленькие комнатки, то стиль лофт для вас просто незаменим.
Если вы предпочитаете бренди всем остальным напиткам, любите смотреть американские сериалы и думаете, что когда-нибудь обязательно поедете в отпуск именно в Чикаго или Нью-Йорк, то данный стиль наверняка вам придется по душе. И дело вовсе не в кирпичной кладке или фабричном шике как таковом, просто интерьер такого типа – это историческая веха, характер, потому, заказывая для себя ремонт в стиле лофт, вы становитесь частью чего-то большего, нежели просто моды на определенный формат отделки.
В современном лофте мы найдем интегрированную подсветку, встроенные системы «умный дом» и ультра-модную сантехнику наравне с медной ванной и светильниками в стиле современного искусства, где лампочки просто подвешены на окрашенный кабель.
Непосредственный шик – это новое направление роскоши, где качество уже взято за данность, а интерьеру не нужно блистать позолотой, чтобы казаться дорогим и ощущать тотальное превосходство. В лофте брутальность показывает натуру и характер, а модная брендовая мебель – статусность интерьера.
Так выглядит перепланировка в лофт двухкомнатной квартиры в новостройке площадью в 105 кв. метров. Обратите внимание, что вся внутренняя стена квартиры отдана под вспомогательные помещения, а ванная комната скрыта за гардеробной, исключительно на американский манер.
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