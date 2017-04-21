Нью-йоркский лофт в Киеве

Стиль лофт идеально подходит для тех, кто хочет жить, держа руку на пульсе современного мегаполиса. Так, будь он в Киеве, Нью-Йорке или Гонконге, интерьер в стиле лофт имеет характерную особенность делать пространство на вид еще более урбанистичным, чем оно есть на самом деле.

Потому, если ваша мечта – это интерьер в стиле лофт, то не важно, какую именно квартиру вы купили – пентхаус в люксовой новостройке или малогабаритку в бюджетной, студия MARTINarchitects сделает вашу мечту реальностью всего за несколько месяцев! Работая на Украине, в России и Европе, они выкристаллизовали свой авторский стиль лофт, полный чикагского обаяния, азиатского минимализма и при всем этом – семейного шарма. Так, эта студия развеивает сомнения на счет того, подходит ли лофт для семей с маленьким детьми с помощью данного проекта, а рассматриваемый сегодня вариант показывает идеальный лофт для пары или холостяка.