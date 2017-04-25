​До и После: Невероятное преображение при минимальном бюджете

О том, что стейджинг как явление популярен в Испании, Италии и других развитых странах, мы уже знаем. Обычно он нужен для предпродажной подготовки, иногда идет вместе с косметическим ремонтом, но как эта новая традиция ведет себя в России? Давайте посмотрим вместе на примере отличного проекта!
Студия дизайна L'ESSENZIALE HOME DESIGNS взялась за работу быстро и со знанием дела. Дизайнер Анна Ковальченко закончила KLC School of Design в Лондоне и уже декорировала множество квартир именно в таком формате. Кстати, бюджет на такой стейджинг составил 150 тыс. рублей, включая ремонт и мебель.
Эта однокомнатная квартира расположена в центре Москвы и имеет площадь всего лишь в 34 кв. метра. Владельцы наняли дизайнера-стейджера, чтобы декорировать квартиру для последующей сдачи в аренду. Был проведен минимальный косметический ремонт (покрашены стены и потолок), заменена сантехника, куплена некоторая мебель и декор.
Как видите, простую мебель в белом цвете и обычную плитку дизайнеру удалось вписать в формат скандинавского стиля в дизайне интерьера. Была куплена новая тумба для раковины и столешница, которые стали основой мини-кухни. Такие минимальные дополнения, как кронштейн для микроволновки, декоративный постер и новый декор помогли сделать кухню более приятной на вид и более удобной для последующих жильцов.
На минимальный бюджет здесь были куплены диван и шторы, которые составили неплохую, но простую комбинацию без учета комфортабельности и красоты. Как видите, над ней еще можно поработать.
Дизайнеры развернули диван, добавили декор, покрасили стены, купили правильный текстиль и шкаф, и комната засияла! Правильно расположенная мебель и акцентный декор сделали так, что квартира действительно стала похожей на скандинавскую и потому создает именно европейский формат жизни. Иногда даже малейших переделок от профессионального дизайнера хватит, чтобы начать жить новой жизнью в той же самой квартире, с той же самой мебелью и ремонтом!
Отлично вписалось красивое кресло, синие шторы и симпатичный коврик. Очень важным моментом стал зеркальный шкаф, визуально увеличивающий комнату и количество солнечного света в ней. Данный прием, как и белый цвет для стен, можно копировать абсолютно во всех малогабаритных квартирах России.
Стены прихожей впечатляют насыщенным синим, а мебель состоит всего лишь из табурета и вешалки. А вот для гостиной был куплен стеллаж со стеклянными дверцами для создания домашней библиотеки и хранения различных вещей.
Ощутите свежесть морской волны в этой удивительной мини-столовой на двоих. Два пластиковых стула с модными изгибами, посуда от IKEA и акварельный постер… Иногда это все, что нужно для приятного завтрака или обеда!
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