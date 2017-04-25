​До и После: Невероятное преображение при минимальном бюджете

О том, что стейджинг как явление популярен в Испании, Италии и других развитых странах, мы уже знаем. Обычно он нужен для предпродажной подготовки, иногда идет вместе с косметическим ремонтом, но как эта новая традиция ведет себя в России? Давайте посмотрим вместе на примере отличного проекта!

Студия дизайна L'ESSENZIALE HOME DESIGNS взялась за работу быстро и со знанием дела. Дизайнер Анна Ковальченко закончила KLC School of Design в Лондоне и уже декорировала множество квартир именно в таком формате. Кстати, бюджет на такой стейджинг составил 150 тыс. рублей, включая ремонт и мебель.