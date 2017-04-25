Скандинавский дом в России за 2,765 млн рублей

О том, что скандинавская архитектура со своей практичностью, экологичностью и лаконичностью неотступно завоевывает сердца россиян и особенно – северян, можно говорить целую вечность. Именно данная традиция и стиль позволяют жить в деревянном доме на уровне современного европейского комфорта, в том числе с панорамным остеклением и теплыми стенами, оставаясь при этом верным экологичности.

Так, именно дом в скандинавском стиле может быть интересен более прочих для реализации в формате дачи или загородного дома для круглогодичного проживания на природе. В данной статье пойдет речь о втором варианте, который выполнен из местных российских материалов в скандинавском стиле.

Авторство данного проекта принадлежит бюро BIO (Архитектурное бюро Ивана Овчинникова), так же, как и недавнего хита на homify «Настоящее русское шале за 5 млн рублей». Оба этих проекта показывают нам будущее деревянных домов в России.