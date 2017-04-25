Скандинавский дом в России за 2,765 млн рублей

О том, что скандинавская архитектура со своей практичностью, экологичностью и лаконичностью неотступно завоевывает сердца россиян и особенно – северян, можно говорить целую вечность. Именно данная традиция и стиль позволяют жить в деревянном доме на уровне современного европейского комфорта, в том числе с панорамным остеклением и теплыми стенами, оставаясь при этом верным экологичности.
Так, именно дом в скандинавском стиле может быть интересен более прочих для реализации в формате дачи или загородного дома для круглогодичного проживания на природе. В данной статье пойдет речь о втором варианте, который выполнен из местных российских материалов в скандинавском стиле.
Авторство данного проекта принадлежит бюро BIO (Архитектурное бюро Ивана Овчинникова), так же, как и недавнего хита на homify «Настоящее русское шале за 5 млн рублей». Оба этих проекта показывают нам будущее деревянных домов в России.
Именно так – геометрично, современно и нестандартно – выглядит скандинавский дом в обычном русском пригороде. Обратите внимание на свайный фундамент у террасы, которая удачно интегрирована в сам дом и является его частью. Панорамное остекление в гостиной доходит до потолка и упирается прямо в кровлю, а перекрытий между первым этажом и чердаком и вовсе нет – вся высота используется для создания эффекта простора.
О том, что такой модный дом можно построить быстро и легко, заключив всего лишь один контракт с подрядчиком и оплатив всю сумму разом, раньше мы могли только мечтать! Теперь такие модульные дома фабричного производства реальность – как минимум, для Ленинградской и Московской областей от архитектора Ивана Овчинникова.
Данный проект дома является маленьким, бюджетным. Он подойдет как дача или как дом для семьи с одним ребенком. Стоимость его возведения начинается от 2,765 млн рублей по официальным данным застройщика. В таком доме 65 кв. метров, обычно две спальни плюс к кухне-гостиной. Посмотреть возможные варианты планировок и комплектаций вы сможете на официальном сайте компании «ДубльДом» или обратившись в бюро к Ивану Овчинникову здесь.
У «ДубльДома» есть множество вариантов таких домов, от крохотных до очень больших, с планировками разного типа – студиями, с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Все они спроектированы так, чтобы предоставить владельцам максимальный комфорт на ограниченной площади за счет качественной отделки, мебели и панорамного остекления.
В гостиной мы нашли окна в пол и камин, а также акцентную стену с покрашенной в черный древесиной – выглядит очень контрастно и современно! Интерьер здесь тоже выполнен в скандинавском стиле, а мебель куплена в IKEA.
В данном проекте использованы теплые 2-камерные стеклопакеты, позволяющие строить такие дома в Ленинградской области, в Сибири, на Урале. Также к дому можно пристроить веранду, террасу, крыльцо на ваш выбор.
В стоимость дома уже входит внутренняя отделка, остекление, каркас дома, но не входят мебель и аксессуары, фундамент, веранды и террасы, отопительный котел.
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