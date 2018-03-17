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Коттедж в стиле московского модерна

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом "МОДЕРН", Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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Автором этого потрясающего и очень атмосферного проекта является АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ ГЕОРГИЯ ПРЯНИЧНИКОВА, которая занимается архитектурным проектированием широкого плана и давно радует homify своими профессиональными проектами.

В этой Книге Идей мы покажем вам проект коттеджа в московском стиле модерн (ар-нуво) вместе с его интерьерами, которые вдохновляют одним своим видом! Этот проект загородного дома задумывался архитекторами в продолжение традиций московского городского модерна. Литая винтовая лестница ведет на эксплуатируемую кровлю, что очень удобно и оригинально. 

Специалистами была проделана работа не только по проектированию и дизайну, но и по созданию авторских эксклюзивных дверей, деталей декора, фасада, мозаичных панно и лепнины, витражей и других декоративных элементов, включая майолику и граффито на фасадах дома.

Роскошный коттедж с атмосферным фасадом и большим крыльцом

Дом "МОДЕРН", Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова Дома в стиле модерн
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова

Дом МОДЕРН

Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова

Дизайн гостиной в стиле ар-нуво

Дом "МОДЕРН", Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова Гостиная в стиле модерн
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова

Дом МОДЕРН

Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова

Модная и современная кухня с большими окнами

Дом "МОДЕРН", Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова Кухня в стиле модерн
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова

Дом МОДЕРН

Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова

Роскошный лестничный холл премиум-класса

Дом "МОДЕРН", Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова

Дом МОДЕРН

Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова

Отделка интерьеров в стиле ар-нуво

Дом "МОДЕРН", Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова Спальня в стиле модерн
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова

Дом МОДЕРН

Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова

Ванная комната с роскошной французской ванной

Дом "МОДЕРН", Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова Ванная комната в стиле модерн
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова

Дом МОДЕРН

Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова

Ландшафтный дизайн выполнен Денисом Скворцовым (компания САДИК.РУ)

Дом "МОДЕРН", Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова Сад в стиле модерн
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова

Дом МОДЕРН

Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова
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