Коттедж в стиле московского модерна

Автором этого потрясающего и очень атмосферного проекта является АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ ГЕОРГИЯ ПРЯНИЧНИКОВА, которая занимается архитектурным проектированием широкого плана и давно радует homify своими профессиональными проектами.

В этой Книге Идей мы покажем вам проект коттеджа в московском стиле модерн (ар-нуво) вместе с его интерьерами, которые вдохновляют одним своим видом! Этот проект загородного дома задумывался архитекторами в продолжение традиций московского городского модерна. Литая винтовая лестница ведет на эксплуатируемую кровлю, что очень удобно и оригинально.

Специалистами была проделана работа не только по проектированию и дизайну, но и по созданию авторских эксклюзивных дверей, деталей декора, фасада, мозаичных панно и лепнины, витражей и других декоративных элементов, включая майолику и граффито на фасадах дома.