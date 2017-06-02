Замок в Бузланово, Московская область

Этот интересный проект особняка, который похож на иллюстрацию к детской волшебной сказке, является прекрасным местом для жизни одной московской семьи. Переехав из мегаполиса, они обосновались на большом зеленом участке, построив дом своей мечты.
Автором этого проекта является архитектор Михаил Кузин. Его желание сделать проект максимально атмосферным поражает – башенки в этом проекте выглядят как самые настоящие, а эффектные декоративные детали создают уникальный образ, который очень понравится любителям европейской романтичной классики.
Общая площадь дома – 824 кв. метра, он был построен из пеноблока и кирпича с монолитными перекрытиями, кровлей из битумной черепицы и пластиковыми окнами под дерево. Проект был реализован еще в 2002 году, но даже сейчас смотрелся бы просто отлично, если кто-то захотел построить дом по этому проекту еще раз.
Большой размер дома позволяет сделать его максимально похожим на настоящий замок. Кстати, самые маленькие из них, но уже настоящие, как раз имеют площадь около 1000 кв. метров. В них обычно есть два крыла и центральная часть, как в этом проекте, а также башенки и дополнительные помещения (веранда, терраса), как и здесь. Потому этот дом можно считать очень удачным проектом имитации настоящего замка.
А самую брутальную часть, каменные фасады, которые смотрелись бы неуместно в современном пригороде, архитектор заменил на приятную для глаз бежевую штукатурку. Получилась идеальная комбинация из исторического формата и современного видения идеального семейного дома.
В основе дизайна интерьера использовался стиль минимализм для реализации идеи всегда чистого, солнечного и максимально просторного дома. Так, архитектор остановился на современной отделке со множеством вариантов встроенной подсветки, шоколадно-белой цветовой гамме, отлично подходящей для атмосферы современного замка, и лаконичном декоре.
Вот такой шикарный блок панорамного остекления мы встретили в главной гостиной, которая выходит окнами на собственный очень большой участок, составленный из нескольких. Панорамное остекление сделано и на веранде, у нее даже есть двери-слайдеры с выходом на террасу, а у спален – окна с арочными сводами и расстекловкой, что смотрится очень романтично.
Хороший вид из окна при подобной архитектуре, имитирующей стили шато или замковый, очень важен. В историческом контексте здесь отлично бы смотрелись французские геометричные сады или английский сад в пейзажном стиле.
Стильная парадная столовая находится недалеко от гостиной, она рассчитана на шесть персон и придерживается выбранной цветовой палитры, но с добавлением бежевого. Высота потолков слегка увеличенная, около 3 метров, а роскошный линейный светильник на длинных подвесах для столовой выполнен из хрусталя и смотрится очень парадно. Выбор для этого проекта именно современной отделки и мебели объясняется большим опытом архитектора.
Если исторические стили в архитектуре романтичны, то в интерьере они оказываются предельно не практичными, потому для постоянной жизни, а не, скажем, для атмосферной дачной, они не совсем подходят. Такие стили, как французский прованс (настоящий, с камнем и натуральным деревом, деревянной доской на полу и деревянными окнами), шале, замковый или рустик в интерьерах добавляют столько хлопот хозяйке, что практически не позволяют жить в чистоте. Поэтому стиль модерн в данном случае – просто гениальное решение всех проблем!
Кухня расширенного формата имеет площадь более 20 кв. метров, не считая парадной столовой. Здесь расположился гарнитур в стиле модернизм, который достаточно четко показывает свою любовь в первую очередь к функциональности кулинарной зоны. Так, обилие металлических деталей, бледных тонов и черных акцентов приводит к тому, что кухня становится слегка похожей даже на мишленовскую кухню в дорогом ресторане, т.е. на стиль индастриал.
Для того, кто очень много готовит, – это идеальный вариант. Впрочем, как и для тех, кто готовит совсем мало. Такую кухню легче всего держать в порядке из-за практичности всех поверхностей и зон, а если вы готовите много, это может быть настоящим спасением. Но и если вы просто не любите готовить, это тоже хороший выбор, потому что вы сможете держать кухню в чистоте и порядке и вовсе минимальными усилиями.
Шикарное место для приема гостей! Здесь есть и мангал, и камин.
В ванной комнате бал правит минимализм! Здесь потрясающим образом сочетается дерево, плитка под бетон и стекло.
А так выглядит спальня в одной из башен. Мансардные окна здесь тоже есть! Очень романтично!
Эркер в башенке можно использовать для библиотеки, кабинета или зимнего сада.
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— 10 проектов с панорамным остеклением;