Замок в Бузланово, Московская область

Этот интересный проект особняка, который похож на иллюстрацию к детской волшебной сказке, является прекрасным местом для жизни одной московской семьи. Переехав из мегаполиса, они обосновались на большом зеленом участке, построив дом своей мечты.

Автором этого проекта является архитектор Михаил Кузин. Его желание сделать проект максимально атмосферным поражает – башенки в этом проекте выглядят как самые настоящие, а эффектные декоративные детали создают уникальный образ, который очень понравится любителям европейской романтичной классики.