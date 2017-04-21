​Деревянный дом в Голыгино Московской области

Деревянный дом – это как сказка, ставшая явью. Как традиция, которая год за годом, поколение за поколением доказывает свою значимость всем вокруг и от этого становится только сильнее. Современные технологии и материалы, такие как клееный брус, делают ее реальностью на нужном для этого времени уровне комфорта. Давайте посмотрим, как выглядит эта ожившая сказка снаружи и внутри!