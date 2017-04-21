​Деревянный дом в Голыгино Московской области

Деревянный дом – это как сказка, ставшая явью. Как традиция, которая год за годом, поколение за поколением доказывает свою значимость всем вокруг и от этого становится только сильнее. Современные технологии и материалы, такие как клееный брус, делают ее реальностью на нужном для этого времени уровне комфорта. Давайте посмотрим, как выглядит эта ожившая сказка снаружи и внутри!
Для многих только деревянный дом может стать по-настоящему родным. Это действительно так, потому что особенное ощущение приземленности и провинциальности, которые для некоторых из нас являются синонимом уюта, можно встретить лишь в деревянных домах. Например, в проектах в стиле минимализм мы можем чувствовать вдохновение, полную комфортабельность и чистый люкс, но домашнюю атмосферу настоящего деревянного дома нельзя передать приемами и акцентами, лишь настоящей теплотой бруса.
Так выглядит двусветная гостиная, рядом с ней – столовая с террасой, а угловой диван красиво вписался в отличную обзорную точку, открывающую вид на террасу, лес и холмы вдалеке. Как вы можете заметить, радиаторы стоят почти под каждым окном, а пол покрыт бледным дизайнерским паркетом. Множество оттенков древесины в доме придают ему настоящее кантри-настроение, тогда как современная мебель в стиле азиатского минимализма делает брутальность дерева более мягкой и менее очевидной.
С этого ракурса нам становится более понятно, как реализован двусветный формат этой гостиной. Рядом мы нашли камин, TV, розетки, встроенные именно там, где надо, что позволяет сделать деревянный дом современным и по функционалу похожим на квартиру. Подшив кровли выполнен из вагонки со светло-коричневыми нахлестами, что добавляет еще пару оттенков древесины в интерьер дома.
В дизайне кухни мы нашли еще пару отсылок к азиатскому минимализму. Идеально белая столешница, стеклянный кухонный фартук, удобно расположенные розетки и выключатели, боковая духовка и подсветка в вытяжке – все здесь предельно современно. Даже на маленькой площади получилось сделать удобную кухню!
В другой части кухни мы нашли модули с духовкой и эспрессо-машиной, а также буфетом, который органично подстроился под формат бруса с его необычными стенами. Как видите, техника выбрана белая и серая, ультра-современная, и при этом она отлично смотрится в дизайне интерьера с открытым брусом.
В главной спальне на втором этаже мы нашли красивую подсветку в потолке и гардеробную.
Еще одна комната наверху оказалась гостевой.
Интересная ванная комната выполнена в азиатском стиле и использует нежную салатовую плитку для декора мокрых зон.
Отдельно стоящая ванная чаша предельно современна и выглядит в этом интерьере почти футуристично.
Архитектурная мастерская «Март» делает проекты, которые становятся для кого-то прекрасным образом семейной жизни. Традиционные, по-русски простые и при этом экологичные, они понравятся всем, кто прямо сейчас мечтает об обычной русской даче. Стоимость работ архитектурной студии – от 45 условных единиц за архитектурно-строительный проект и от 70 у. е. за проект интерьера. Среди других проектов мастерской вы можете найти очень интересным «Дом-усадьбу из клееного бруса».
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