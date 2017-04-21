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Потрясающий дом на берегу озера

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом на берегу озера Увильды, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в стиле минимализм
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Капелька шале, много современных комфортабельных решений, немного минимализма в дизайне и супер-продуманная планировка… Все это отличает этот дом от многих похожих. Авторы данного проекта – лучшие специалисты из компании архитекторов Латышевых «Мечты сбываются».

Общая площадь дома – 340 кв. метров, включая все три уровня, но без балконов и террас. В доме есть четыре жилые комнаты, которые могут быть использованы как спальни, детские, гостевые и кабинет, на ваш выбор.

​Дом как мир

Дом на берегу озера Увильды, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в стиле минимализм
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Дом на берегу озера Увильды

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

Данный проект загородного дома реализован на берегу живописного озера Увильды. Участок расположен в сосновом лесу, на скалистом склоне, поэтому архитектура многоуровневая – с террасами и необычным благоустройством прилегающей территории.

Шикарный формат загородной резиденции

Дом на берегу озера Увильды, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в стиле минимализм
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Дом на берегу озера Увильды

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

Уровень самого участка – это первый этаж дома, тогда как цокольный уровень находится ниже уровня сада. Здесь расположена терраса с бассейном, беседка с мангальной зоной, костровище и разноуровневый сад, разбитый подпорными стенками и газонами. Уличный бассейн и беседка связаны с домом деревянной террасой, что очень удобно.

Дом простой по архитектуре, но сложный по своей планировочной структуре, которая была придумана специально для данного рельефа. Внимательно изучив окружающую территорию, а также учитывая наличие соседних домов, архитекторы выбрали расположение окон в сторону приусадебного участка и озера.

​Планировка первого уровня

Дом на берегу озера Увильды, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в стиле минимализм
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Дом на берегу озера Увильды

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

На цокольном этаже, план которого мы не видим, находятся гараж и технические помещения, позволяющие использовать первый и второй уровень только для семьи и ее отдыха. Так, на первом уровне мы нашли шикарную кухню-столовую с барной стойкой и угловой террасой, просторную гостиную с каминной зоной и стильной лестницей, комплекс с парной, душевой и комнатой отдыха (справа на плане), а в центре – гостиную, прихожую, гардеробную, кладовую и ванную комнату. Данная планировка позволяет спроектировать террасу, которая со всех сторон охватывает главные зоны релакса. Так, из гостиной можно попасть в комнату отдыха при парной всего за пару минут, наслаждаясь при этом свежим воздухом и прогулкой под соснами.

​Планировка второго уровня

Дом на берегу озера Увильды, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в стиле минимализм
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Дом на берегу озера Увильды

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

На втором этаже мы нашли главный мастер-сьют с гардеробной и ванной комнатой, а также отдельным кабинетом (слева). Данный модуль имеет собственную террасу. Справа находятся две детские комнаты (или детская + кабинет) со встроенными системами хранения и отдельной террасой и ванной комнатой.

​Дизайн фасадов

Дом на берегу озера Увильды, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в стиле минимализм
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Дом на берегу озера Увильды

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

Из-за неправильной геометрической формы участка архитекторы отодвинули дом как можно ближе к границе усадьбы, чтобы освободить место для сада и реализовать идею панорамных видов на озеро с нескольких террас. В дизайне фасадов проекта было использовано витражное остекление, декоративные деревянные панели, современная штукатурка. Фальцевая кровля объединяет здание и чётче прорисовывает его объемы, делая его немного похожим на современное шале. Архитектурная подсветка комплекса решена разными группами освещения – это шары на траве, фасадные светильники для рельефной штукатурки и подсветка отдельных фрагментов террас. В итоге получилось отличное место для жизни и отдыха молодой современной семье с детьми и гостями!

​Как заказать такой дом себе?

Дом на берегу озера Увильды, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в стиле минимализм
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Дом на берегу озера Увильды

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

Архитектурная студия «Мечты сбываются» готова спроектировать и для вас дом в фирменном стиле. Просто кликните по ссылке на названии, а затем по кнопке «Контакт» (текстовое сообщение) и «Позвоните нам» (звонок в офис студии). Архитекторы из данной фирмы работают по всей России и за рубежом. 

Преимущества именно этой фирмы достаточно весомы. Она имеет значительный опыт в области архитектурного проектирования, позволяющий полностью избежать каких-либо хлопот клиентам. Разносторонность и широта взгляда, возможность выполнения проектов любой сложности и в любом стиле, высокое качество проектов с детальной проработкой, их сопровождение до полной реализации очень важно для будущих заказчиков. У архитектурной студии «Мечты сбываются»  есть надежные партнёры и устоявшиеся связи в области строительства, проверенные поставщики строительных и отделочных материалов, мебели и аксессуаров.

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