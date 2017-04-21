Потрясающий дом на берегу озера

Капелька шале, много современных комфортабельных решений, немного минимализма в дизайне и супер-продуманная планировка… Все это отличает этот дом от многих похожих. Авторы данного проекта – лучшие специалисты из компании архитекторов Латышевых «Мечты сбываются».

Общая площадь дома – 340 кв. метров, включая все три уровня, но без балконов и террас. В доме есть четыре жилые комнаты, которые могут быть использованы как спальни, детские, гостевые и кабинет, на ваш выбор.