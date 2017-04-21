Потрясающий дом на берегу озера

Капелька шале, много современных комфортабельных решений, немного минимализма в дизайне и супер-продуманная планировка… Все это отличает этот дом от многих похожих. Авторы данного проекта – лучшие специалисты из компании архитекторов Латышевых «Мечты сбываются».
Общая площадь дома – 340 кв. метров, включая все три уровня, но без балконов и террас. В доме есть четыре жилые комнаты, которые могут быть использованы как спальни, детские, гостевые и кабинет, на ваш выбор.
Данный проект загородного дома реализован на берегу живописного озера Увильды. Участок расположен в сосновом лесу, на скалистом склоне, поэтому архитектура многоуровневая – с террасами и необычным благоустройством прилегающей территории.
Уровень самого участка – это первый этаж дома, тогда как цокольный уровень находится ниже уровня сада. Здесь расположена терраса с бассейном, беседка с мангальной зоной, костровище и разноуровневый сад, разбитый подпорными стенками и газонами. Уличный бассейн и беседка связаны с домом деревянной террасой, что очень удобно.
Дом простой по архитектуре, но сложный по своей планировочной структуре, которая была придумана специально для данного рельефа. Внимательно изучив окружающую территорию, а также учитывая наличие соседних домов, архитекторы выбрали расположение окон в сторону приусадебного участка и озера.
На цокольном этаже, план которого мы не видим, находятся гараж и технические помещения, позволяющие использовать первый и второй уровень только для семьи и ее отдыха. Так, на первом уровне мы нашли шикарную кухню-столовую с барной стойкой и угловой террасой, просторную гостиную с каминной зоной и стильной лестницей, комплекс с парной, душевой и комнатой отдыха (справа на плане), а в центре – гостиную, прихожую, гардеробную, кладовую и ванную комнату. Данная планировка позволяет спроектировать террасу, которая со всех сторон охватывает главные зоны релакса. Так, из гостиной можно попасть в комнату отдыха при парной всего за пару минут, наслаждаясь при этом свежим воздухом и прогулкой под соснами.
На втором этаже мы нашли главный мастер-сьют с гардеробной и ванной комнатой, а также отдельным кабинетом (слева). Данный модуль имеет собственную террасу. Справа находятся две детские комнаты (или детская + кабинет) со встроенными системами хранения и отдельной террасой и ванной комнатой.
Из-за неправильной геометрической формы участка архитекторы отодвинули дом как можно ближе к границе усадьбы, чтобы освободить место для сада и реализовать идею панорамных видов на озеро с нескольких террас. В дизайне фасадов проекта было использовано витражное остекление, декоративные деревянные панели, современная штукатурка. Фальцевая кровля объединяет здание и чётче прорисовывает его объемы, делая его немного похожим на современное шале. Архитектурная подсветка комплекса решена разными группами освещения – это шары на траве, фасадные светильники для рельефной штукатурки и подсветка отдельных фрагментов террас. В итоге получилось отличное место для жизни и отдыха молодой современной семье с детьми и гостями!
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