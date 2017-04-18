Дом мечты в поселке Новое Репино

Архитектурная студия Full House Design – это Павел и Мария Ивановы, успешная пара, объединяющая в каждом из своих проектов мужской и женский подход к дизайну и архитектуре. Имея офисы в Москве и в Санкт-Петербурге, данная студия давно вышла за рамки семейной, но при этом сохранила главные позитивные черты такого союза – персональный подход и полную отдачу своему делу.
Мы с гордостью представляем вам их удивительный проект загородного дома из бруса, который вскоре будет построен в поселке Новое Репино. Роскошный дом площадью 600 кв. метров выполнен в невероятно вдохновляющей и эксклюзивной манере. В дизайне интерьеров вы найдете удивительную эклектику из различных модных стилей, любовь к деталям, но, что самое главное – цельный образ Дома Мечты, который очень похож на наш с вами!
Удивительную гостиную освещают хрустальные люстры от легендарной фабрики Baccarat, которой не так давно исполнилось 250 лет. Двусветное пространство, наполненное светом и воздухом, является сердцем дома, от которого берет начало общее стилистическое решение.
Представьте, что спускаясь по лестнице из спальни воскресным утром, именно вы видите эту картину! Дерево и неоклассическая лепнина подчеркивают колоритность друг друга, а хрустальные люстры, мраморные кофейные столики и нью-йоркский формат в дизайне и расстановке мебели делают этот образ исключительно аристократичным.
Шикарная классическая кухня, достойная особняков в элитном Хэмптоне или в Силиконовой долине, отлично поддерживает атмосферу люкса как своим размером, так и выдержанной палитрой оттенков.
Среди прекрасных дополнений на кухне – винный погреб и буфет, сочетающие в себе модный дизайн и классические функции.
Солнечная веранда – место, где летом время просто останавливается и вы наконец-то можете полностью отдалиться от шума будней.
Для приема важных гостей в проекте предусмотрена парадная столовая в темной цветовой гамме – идеальной для вечернего ужина.
В дизайне спальни дизайнеры Павел и Мария Ивановы решили использовать только мягкие оттенки. Ведь за счет эффектной сложности и многослойности можно добиться пространственной глубины фактур даже при минимальном использовании цветовых компонентов.
Роскошная ванная комната напоминает скорее аристократичный английский особняк люксового формата, чем комнату в новом деревянном доме. Ощущение тотальной роскоши и стиля здесь витает в воздухе, так же, как и в кабинете на следующем снимке.
Оформленный в неоклассическом стиле кабинет расположен в мансарде, в полутени, с удивительным ковролином цвета ночного неба и черной лаковой мебелью.
Волшебная, будто башня в сказочном замке, эта детская в мансарде отлично подойдет и для малышки, и для школьницы.
Архитектурная студия Full House Design работает в Москве и Санкт-Петербурге и открыта к новым региональным направлениям в работе. Стоимость такого дизайн-проекта для деревянного дома от этой студии варьируется от 7600 до 16100 рублей за кв. метр. При этом вы получаете не только эксклюзивный дизайн международного класса люкс, но и воплощение ваших конкретных пожеланий. Связаться с Павлом и Марией можно через их портфолио здесь, нажав на кнопку «Контакт» или «Позвонить нам».
Сложное переплетение холодных оттенков в дизайне фасадов и интерьерах прекрасно смотрится на фоне натурального дерева, создавая легкое, мечтательное настроение. Дизайн такого дома гармонично соединяет шик современности и уютные традиции, что не может не завораживать.
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