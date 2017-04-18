Дом мечты в поселке Новое Репино

Архитектурная студия Full House Design работает в Москве и Санкт-Петербурге и открыта к новым региональным направлениям в работе. Стоимость такого дизайн-проекта для деревянного дома от этой студии варьируется от 7600 до 16100 рублей за кв. метр. При этом вы получаете не только эксклюзивный дизайн международного класса люкс, но и воплощение ваших конкретных пожеланий. Связаться с Павлом и Марией можно через их портфолио здесь, нажав на кнопку «Контакт» или «Позвонить нам».