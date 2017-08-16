Резиденция в посёлке Репино

Архитектурная студия Full House Design спроектировала этот дом для реализации в поселке Репино. Он имеет общую площадь в 450 кв. метров и очень интересную планировку. Так, сразу привлекает внимание идеальный внешний вид дома для вписания в природный ландшафт. Коттедж вышел очень большой – трехэтажный, с высоким цоколем, но благодаря современному строгому формату самого объема, получилось создать весьма минималистичный образ.

На заднем дворике расположилась терраса с верандой, красиво обрамленные каскадными клумбами, а декоративные ограждения на балконах – современные стеклянные, что придает дому люксового шарма.