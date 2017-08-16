Резиденция в посёлке Репино

Архитектурная студия Full House Design спроектировала этот дом для реализации в поселке Репино. Он имеет общую площадь в 450 кв. метров и очень интересную планировку. Так, сразу привлекает внимание идеальный внешний вид дома для вписания в природный ландшафт. Коттедж вышел очень большой – трехэтажный, с высоким цоколем, но благодаря современному строгому формату самого объема, получилось создать весьма минималистичный образ.
На заднем дворике расположилась терраса с верандой, красиво обрамленные каскадными клумбами, а декоративные ограждения на балконах – современные стеклянные, что придает дому люксового шарма.
На первом этаже – открытая зона кухни-гостиной, с отдельными столовой и каминной. Также здесь есть две гостевые спальни (каждая со своей ванной комнатой), прихожая и лестница.
На втором этаже находятся три спальни (каждая с ванной комнатой) и еще один кабинет, который используется всеми членами семья для работы за компьютером, чтения книг из личной библиотеки.
Совмещение несколько стилей в интерьере привели к тому, что деревянный дом стал невероятно обворожительным. Здесь органично соседствуют американская нео-классика, скандинавская мебель, капелька шале и даже лофт, а итог получается очень атмосферным. Так, в деревянном доме удалось найти золотую середину между деревянной и более практичной отделкой, подходящей по настроению к традиционному дому, и более современной мебелью. Обратите внимание на то, что даже небольшие окна в гостиной имеют формат от пола до потолка, что смотрится особенно шикарно в зоне камина. Светильники, как в лофте, буфет в скандинавском ретро-стиле, стол из слэба, как в настоящем альпийском шале – все это радует глаз и на практике делает дом Домом.
Модная столовая с эклектичным дизайном особенно привлекает нас разноуровневой подсветкой, видом на модный кухонный остров и интересным форматом потолков. Такой обычно можно встретить в американских коттеджах, где сочетается новый гипсокартон со встроенной подсветкой и натуральные деревянные перекрытия в белом цвете. Смотрится волшебно!
Так выглядит гостиная, которая находится рядом с террасой, в одном из углов дома на первом этаже. Отсюда открывается вид на парадную столовую и кухню за стеклянными дверьми. Рядом с кухней расположено еще одно летнее помещение – веранда. С этой точки также виден лестничный холл, а территориально столовая располагается как раз между лестницей в сад и лестницей на второй этаж и крыльцом, что делает ее сердцем дома.
Эта эффектная кухня расположилась напротив гостиной, через столовую. Она имеет кухонный остров, фрагмент стены с открытым брусом и очень удобную планировку гарнитура. Слева встроен холодильник, за ним идет большая столешница с раковиной в центре, справа – духовка, микроволновка, эспрессо-машина, а в центре стоит кухонный остров с барной стойкой и плитой со столешницей. Таким образом, тот, кто готовит на плите, имеет шикарный вид на веранду, столовую и гостиную.
Спальня оформлена в американском стиле, на границе ар-деко и гламурного шика, с шикарной кроватью и высоким изголовьем «с ушами», ультра-модным сундуком в марокканском стиле в изножье кровати , позолоченными светильниками, зеркалом StarBurst и еще одним – в пол в зеркальной оправе. В США все это – просто безумно популярные тренды, что встречаются в самых дорогих домах.
Дизайн этой ванной комнаты тоже решен в американской нео-классической манере, с легким оттенком коастал.
Так выглядит стильная детская для подростка в деревянном доме из бруса, дизайн которого создан со вниманием к мировым трендам.
А так выглядит ванная комната при этой спальне – еще более готично и смело!
Еще одна небольшая спальня находится рядом с детской и имеет упрощенный формат, но от этого выглядит даже еще более уютной. С меньшей площадью, но с очень стильным дизайном интерьера в бледной цветовой палитре, она может стать идеальной спальней для ребенка-студента или же гостевой.
Сам дом построен из клееного бруса на ленточном фундаменте. Он имеет газовое отопление на основе котла, «теплого пола» и встроенных в пол конвекторов отопления вдоль окон. Панорамное остекление есть в гостиной, на кухне, в спальнях. Во многих местах окна идут от пола до потолка, и даже в ванных тоже есть маленькие окна.
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