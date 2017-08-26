Идеальная русская банька

В какой-то момент жизни за городом вы обязательно начинаете мечтать о ней. Она – первое, что приходить вам на ум, когда вы просыпаетесь в выходной, и с мыслью о ней в засыпаете в субботу вечером.. Баня! Как хорошо было бы иметь баню у себя на участке, пускай даже маленькую, но хорошую и красивую.
Эта баня построена на Николиной горе (Одинцовский район Московской области) и выглядит просто прекрасно. Архитектурная мастерская «Март» собрала пожелания клиентов и свои лучшие идеи и воплотила в этом домике с уникальной атмосферой.
В этом проекте бани мы найдем не только саму баню с душевой и комнатой отдыха, но еще и гостевые апартаменты с кухней и спальней на мансарде. Рядом же расположена терраса и купель… Просто сказка! Такая купель заменяет бассейн для малышей и, как и сама баня, является отличным дополнением к загородной жизни для взрослых.
В дизайне экстерьера прослеживается славянский стиль. Баня построена из сруба, имеет красивые деревянные наличники для окон, подшив кровли белой древесиной и голубенький заборчик. Стиль очень напоминает деревенский, но улучшенный – с удобными пластиковыми окнами и купелью, оформленной декоративным камнем.
Вот так выглядит мансарда, а часть гостиной внизу имеет двусветный формат. В мансарде наверху можно обустроить спальное место для одного-двух гостей, а еще здесь можно просто почитать книгу, посмотреть телевизор или отдохнуть после баньки. Изнутри мансарда оформлена вагонкой карамельного оттенка, который отлично смотрится в лучах подсветки.
Внизу нас ждет одна большая комната отдыха с диванчиками и кухней, а также сама баня и душевая. Все оформлено в натуральном дереве и смотрится очень красиво. Наверху – стеклянные экраны с металлической основой.
Отличная купель с глубиной около 80-90 см смотрится отлично в отделке декоративным камнем. Такая купель будет удачным дополнением абсолютно к любой бане или сауне. Стоит только захотеть, и вы сможете поставить такую и себе.
Вариантов множество: самые дешевые каркасные детские бассейны тоже можно оформить декоративно, например,по контуру сбоку, или же можно купить чашу из полипропилена и интегрировать ее в террасу. Есть варианты сборных и бетонных бассейнов, которые тоже не стоит отметать.
Компактный формат террасы и купели делают эту баню удивительно симпатичным уголком волшебного славянского царства. Домик кажется почти игрушечным, идеальным для беззаботного отдыха.
На первом этаже мы также нашли мини-кухню, телефон с функцией домофона, ванную комнату, слева расположена баня, наверху – спальня-гостиная. Внизу можно поставить дополнительное кресло или диванчик. Сруб оставлен и в дизайне интерьера, местами он закрыт декоративными панелями бежевого цвета.
Еще одна купель находится в ванной комнате и имеет вот такой вид в закрытом состоянии. Сама купель создана из натурального дерева, но самое красивое на этой фотографии – декоративная мозаика, сложенная по эксклюзивному рисунку.
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