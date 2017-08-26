Идеальная русская банька

В какой-то момент жизни за городом вы обязательно начинаете мечтать о ней. Она – первое, что приходить вам на ум, когда вы просыпаетесь в выходной, и с мыслью о ней в засыпаете в субботу вечером.. Баня! Как хорошо было бы иметь баню у себя на участке, пускай даже маленькую, но хорошую и красивую.

Эта баня построена на Николиной горе (Одинцовский район Московской области) и выглядит просто прекрасно. Архитектурная мастерская «Март» собрала пожелания клиентов и свои лучшие идеи и воплотила в этом домике с уникальной атмосферой.