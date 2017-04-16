Вилла нового уровня в Сочи

Этот дом похож на швейцарский люксовый проект с видом на Альпы, но на самом деле находится он в Сочи и открывает шикарную панораму на Черное Море. Если вы давно мечтали именно о таком доме – обязательно посмотрите на этот проект и его планировку, которые действительно заслуживают вашего пристального внимания.

Уникальный проект, позволяющий нам с гордостью представить его и архитектора на homify, сегодня порадовал нас и супер-современной планировкой, и внешним видом настоящей виллы нового уровня.