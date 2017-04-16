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Вилла нового уровня в Сочи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Минимализм 2, Максим Любецкий Максим Любецкий Дома в стиле минимализм Бетон Белый
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Этот дом похож на швейцарский люксовый проект с видом на Альпы, но на самом деле находится он в Сочи и открывает шикарную панораму на Черное Море. Если вы давно мечтали именно о таком доме – обязательно посмотрите на этот проект и его планировку, которые действительно заслуживают вашего пристального внимания.

Уникальный проект, позволяющий нам с гордостью представить его и архитектора на homify, сегодня порадовал нас и супер-современной планировкой, и внешним видом настоящей виллы нового уровня.

​Авторство проекта

Минимализм 2, Максим Любецкий Максим Любецкий Дома в стиле минимализм Бетон Белый
Максим Любецкий

Минимализм 2

Максим Любецкий
Максим Любецкий
Максим Любецкий

Архитектор проекта Максим Любецкий создает удивительные дома, которые до мелочей отвечают требованиям и желаниям заказчика. В них есть утонченность и технологичность, практичность и стиль, позволяющие называть их Домами мечты для любого, кто ценит международный дизайн в архитектуре.

Стоимость такого проекта от архитектора Максима Любецкого начинается от 250 тысяч рублей, в среднем – 350 тысяч рублей (эскизный проект + рабочая документация). Также к данной сумме нужно добавить дизайн интерьеров – около 1700 рублей за кв. метр. 

В данный момент Максим Любецкий работает в Сочи, по всей территории России и за рубежом. У архитектора есть реализованные проекты в Сочи, Омске, Новороссийске, Оренбурге и даже Новом Уренгое.

​Планировка первого уровня

Минимализм 2, Максим Любецкий Максим Любецкий Дома в стиле минимализм Бетон Белый
Максим Любецкий

Минимализм 2

Максим Любецкий
Максим Любецкий
Максим Любецкий

Всего в этом проекте три уровня: цокольный, первый и второй. На первом мы нашли три спальни с двумя ванными комнатами и кухню-столовую-гостиную в формате открытой планировки. Также здесь есть гараж на два автомобиля. На визуализации проекта фотографией выше вы найдете спальни – три одинаковых окна слева в ряд. Эти спальни могут быть использованы как три детские/ две детские и гостевая/ две детские и кабинет.

Планировка данного типа, где общественная зона дома и детские комнаты находятся на одном уровне, уже давно зарекомендовала себя в Швейцарии, Австралии и других странах, как очень практичная. Получается, что супруги получают в распоряжение целый второй этаж, а детям не нужно постоянно ходить по лестнице из спальни в гостиную, чтобы продолжить игру.

​Планировка второго уровня

Минимализм 2, Максим Любецкий Максим Любецкий Дома в стиле минимализм Бетон Белый
Максим Любецкий

Минимализм 2

Максим Любецкий
Максим Любецкий
Максим Любецкий

На маленьком втором уровне расположены апартаменты для супругов. Здесь находится спальня с зоной будуара, ванная комната, гардеробная и кабинет. Общая площадь апартаментов – более 60 кв. метров, что позволяет с удобством отдыхать или работать вдали от шумных детских игровых зон. Достаточно просторная гардеробная дает возможность сделать спальню тихим и спокойным местом, минималистичным и более ориентированным на отдых, а не хранение личных вещей.

Дизайн фасадов

Минимализм 2, Максим Любецкий Максим Любецкий Дома в стиле минимализм Бетон Белый
Максим Любецкий

Минимализм 2

Максим Любецкий
Максим Любецкий
Максим Любецкий

Сочетание трех материалов на фасаде делает необычную геометричную форму дома еще более стильной и современной. С внешней стороны мы видим, что при апартаментах супругов есть большая терраса с обеих сторон, позволяющая расположить здесь зону с джакузи, патио, местом для занятий йогой.

​Как заказать такой дом

Минимализм 2, Максим Любецкий Максим Любецкий Дома в стиле минимализм Бетон Белый
Максим Любецкий

Минимализм 2

Максим Любецкий
Максим Любецкий
Максим Любецкий

Архитектор Максим Любецкий открыт к новым предложениям и заказам – просто кликайте по ссылке на название и затем по кнопке «Контакт» (текстовое сообщение) и «Позвоните нам» (звонок в офис студии). География работы архитектора не имеет границ, но главный офис располагается в Сочи.

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