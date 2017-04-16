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Дом мечты под Санкт-Петербургом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Загородный дом в посёлке "HONKA" на Медном озере, 450 м.кв. , FullHouseDesign FullHouseDesign
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Этот потрясающий дом способен изменить ваше отношение к деревянным домам на ультра-позитивное. То, как архитектурная студия FullHouseDesign справилась с задачей оформления люксовых интерьеров, эмоционально завораживает и заставляет проникнуться волшебной атмосферой этого проекта.

FullHouseDesign – это успешный профессиональный и семейный тандем Павла и Марии Ивановых (архитектора и дизайнера), которые реализуют в России проекты международного уровня и уже получили признание в других странах. Студия имеет офис в Санкт-Петербурге и представительство в Москве, но, что еще более важно – они делают свою работу с исключительно четким профессиональным подходом. 

В данном проекте талантливой Марии есть душа – особенное настроение, которого все пытаются добиться в интерьере. У нее это действительно получается!

​Русский дом мечты

Загородный дом в посёлке "HONKA" на Медном озере, 450 м.кв. , FullHouseDesign FullHouseDesign
FullHouseDesign

Загородный дом в посёлке HONKA на Медном озере, 450 м.кв.

FullHouseDesign
FullHouseDesign
FullHouseDesign

Этот фантастический дом построен из клееного бруса по финской технологии. Строительство дома осуществляла компания HONKA, а FullHouseDesign занялись дизайном интерьера и декором.

Загородный деревянный дом расположен на Карельском перешейке, в сосновом лесу на берегу озера. Расположение данного проекта очень важно для понимания того, как именно собиралась концепция интерьера, цветовые гаммы и подбирался декор. Так, Павел и Мария воплотили уровень швейцарского люксового шале!

​Интерьер как искусство

Загородный дом в посёлке "HONKA" на Медном озере, 450 м.кв. , FullHouseDesign FullHouseDesign
FullHouseDesign

Загородный дом в посёлке HONKA на Медном озере, 450 м.кв.

FullHouseDesign
FullHouseDesign
FullHouseDesign

Сложные разбеленные цвета, их сочетания между собой и с натуральными материалами отделки и мебели (древесиной сосны и дуба, серо-бежевым мрамором) — итог большого труда и многочисленных выкрасок. Получилось именно то, чего и стоило ожидать от настоящих профессионалов – идеал, которым можно гордиться.

​Эксклюзивное смешение стилей

Загородный дом в посёлке "HONKA" на Медном озере, 450 м.кв. , FullHouseDesign FullHouseDesign
FullHouseDesign

Загородный дом в посёлке HONKA на Медном озере, 450 м.кв.

FullHouseDesign
FullHouseDesign
FullHouseDesign

Результат – легкий, как дуновение ветра, естественный колористический рисунок, служащий фоном для великолепной природы, живого огня камина и самых главных героев этого интерьера – людей, живущих в доме. Спокойный, нейтральный интерьер с легкими реминисценциями из идеализированных европейских пасторалей – швейцарских шале, английских коттеджей и, конечно же, французского Прованса, — лучшее место для спокойной загородной жизни.

​Дом, в котором сердце бьется чаще

Загородный дом в посёлке "HONKA" на Медном озере, 450 м.кв. , FullHouseDesign FullHouseDesign
FullHouseDesign

Загородный дом в посёлке HONKA на Медном озере, 450 м.кв.

FullHouseDesign
FullHouseDesign
FullHouseDesign

Ниже мы представляем для вас комментарий дизайнера Марии Ивановой:

«Передо мной стояла задача – создать гармоничное пространство. Монохромное в целом, с возможностью играть цветовыми пятнами-деталями. При проектировании интерьеров я учитывала пожелания обоих супругов, поэтому могу сказать, что дом является компромиссом между современными архитектурными решениями и более классическим декором. 

Магическое освещение!

Загородный дом в посёлке "HONKA" на Медном озере, 450 м.кв. , FullHouseDesign FullHouseDesign
FullHouseDesign

Загородный дом в посёлке HONKA на Медном озере, 450 м.кв.

FullHouseDesign
FullHouseDesign
FullHouseDesign

Обширное панорамное остекление вынуждает считаться с окружающим пейзажем и в интерьере. Как результат – спокойная и благородная обстановка: сложные разбеленные цвета, натуральные материалы отделок и мебели – древесина сосны и дуба, серо-бежевый мрамор, живой огонь. Очевидно, что семья из трех человек, которая живет в этом доме, высоко ценит общение в кругу друзей.

Парадная столовая

Загородный дом в посёлке "HONKA" на Медном озере, 450 м.кв. , FullHouseDesign FullHouseDesign
FullHouseDesign

Загородный дом в посёлке HONKA на Медном озере, 450 м.кв.

FullHouseDesign
FullHouseDesign
FullHouseDesign

В доме целых три не просто полноценных, но даже роскошных гостиных. Такое внимание к гостевым зонам навевает мысли о красивой дворянской жизни с ее непременным атрибутом – торжественными приемами. Главная общественная зона расположилась на первом этаже. Это единое пространство с каминным залом, двусветной гостиной, столовой и кухней».

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Каминная зона

Загородный дом в посёлке "HONKA" на Медном озере, 450 м.кв. , FullHouseDesign FullHouseDesign
FullHouseDesign

Загородный дом в посёлке HONKA на Медном озере, 450 м.кв.

FullHouseDesign
FullHouseDesign
FullHouseDesign

Шикарная каминная зона в этом доме занимает особое место в сердцах проектировщиков. Здесь Иван и Мария постарались создать одновременно ощущение динамики современности и домашнего уюта. И у них получилось!

Кухня в стиле модерн

Загородный дом в посёлке "HONKA" на Медном озере, 450 м.кв. , FullHouseDesign FullHouseDesign
FullHouseDesign

Загородный дом в посёлке HONKA на Медном озере, 450 м.кв.

FullHouseDesign
FullHouseDesign
FullHouseDesign

На примере этого очаровательного и практичного интерьера мы видим, как Мария Иванова ловко объединяет брутальность бруса и лаконичную эстетику модерна в одном образе.

​Спальня в стиле прованс

Загородный дом в посёлке "HONKA" на Медном озере, 450 м.кв. , FullHouseDesign FullHouseDesign
FullHouseDesign

Загородный дом в посёлке HONKA на Медном озере, 450 м.кв.

FullHouseDesign
FullHouseDesign
FullHouseDesign

Эта романтичная спальня выполнена с акцентами из французского прованса в нежной жемчужно-кварцевой палитре.

​Спальня в стиле шале

Загородный дом в посёлке "HONKA" на Медном озере, 450 м.кв. , FullHouseDesign FullHouseDesign
FullHouseDesign

Загородный дом в посёлке HONKA на Медном озере, 450 м.кв.

FullHouseDesign
FullHouseDesign
FullHouseDesign

Следующая спальня имеет атмосферу настоящего шале с легким влиянием европейской классики.

​Готическая ванная

Загородный дом в посёлке "HONKA" на Медном озере, 450 м.кв. , FullHouseDesign FullHouseDesign
FullHouseDesign

Загородный дом в посёлке HONKA на Медном озере, 450 м.кв.

FullHouseDesign
FullHouseDesign
FullHouseDesign

В дизайне этой ванной комнаты использовались почти готичные приемы для создания нужного контраста и атмосферы тотального люкса.

Кабинет

Загородный дом в посёлке "HONKA" на Медном озере, 450 м.кв. , FullHouseDesign FullHouseDesign
FullHouseDesign

Загородный дом в посёлке HONKA на Медном озере, 450 м.кв.

FullHouseDesign
FullHouseDesign
FullHouseDesign

Студия FullHouseDesign работает на территории России, имеет представительства в Москве и Санкт-Петербурге. Обладатели множества премий и наград в области дизайна и архитектуры, а также лауреаты престижной международной премии Luxury Lifestyle Awards, они готовы к новым завораживающим проектам и всегда рады семьям, которые решились воплотить свои мечты.

Как заказать такой дом?

Стоимость такого дизайн-проекта деревянного дома от данной студии варьируется от 7600 до 16100 рублей за кв. метр. Связаться с Павлом и Марией можно через их портфолио здесь, нажав на кнопку «Контакт» или «Позвонить нам».

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