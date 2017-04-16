Дом мечты под Санкт-Петербургом

Этот потрясающий дом способен изменить ваше отношение к деревянным домам на ультра-позитивное. То, как архитектурная студия FullHouseDesign справилась с задачей оформления люксовых интерьеров, эмоционально завораживает и заставляет проникнуться волшебной атмосферой этого проекта.

FullHouseDesign – это успешный профессиональный и семейный тандем Павла и Марии Ивановых (архитектора и дизайнера), которые реализуют в России проекты международного уровня и уже получили признание в других странах. Студия имеет офис в Санкт-Петербурге и представительство в Москве, но, что еще более важно – они делают свою работу с исключительно четким профессиональным подходом.

В данном проекте талантливой Марии есть душа – особенное настроение, которого все пытаются добиться в интерьере. У нее это действительно получается!