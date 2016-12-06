О влиянии внешней среды на жизнь человека в различных ее проявлениях уже немало сказано и написано. Такое же важное влияние на отдых человека оказывает интерьер и обустройство дома, в котором он живет. Естественно, весь дом обустроить только для целей отдыха и проблематично, и не практично. Кроме того, понятие отдыха у каждого свое. Поэтому в последнее время стали пользоваться спросом услуги дизайнеров по проектированию зоны отдыха дома или патио, как еще ее называют.

Что нужно знать о том, как создать зону отдыха для дома? Ведь кроме общего интерьера жилища важно еще и то, чтобы в доме было уютно и комфортно. Для этого следует учитывать следующее:

Температурный режим. Хороший обогрев или кондиционирование патио играет важную роль в создании уюта.

Напольное покрытие. Создает эффект теплоты и комфортной «почвы под ногами».

Освещение. Создает общий настрой в зависимости от его типа.

Приготовление пищи. Еда — это неизменная составляющая любого отдыха.

Мебель для патио: важно, как и на чем разместиться.

Как создать зону отдыха дома комфортной и стильной подскажут ниже приведенные советы.