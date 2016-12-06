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Как создать зону отдыха дома?

Shunny_Star Shunny_Star
дом на склоне, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
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О влиянии внешней среды на жизнь человека в различных ее проявлениях уже немало сказано и написано. Такое же важное влияние на отдых человека оказывает интерьер и обустройство дома, в котором он живет. Естественно, весь дом обустроить только для целей отдыха и проблематично, и не практично. Кроме того, понятие отдыха у каждого свое. Поэтому в последнее время стали пользоваться спросом услуги дизайнеров по проектированию зоны отдыха дома или патио, как еще ее называют.

Что нужно знать о том, как создать зону отдыха для дома? Ведь кроме общего интерьера жилища важно еще и то, чтобы в доме было уютно и комфортно. Для этого следует учитывать следующее:

Температурный режим. Хороший обогрев или кондиционирование патио играет важную роль в создании уюта.

Напольное покрытие. Создает эффект теплоты и комфортной «почвы под ногами».

Освещение. Создает общий настрой в зависимости от его типа.

Приготовление пищи. Еда — это неизменная составляющая любого отдыха.

Мебель для патио: важно, как и на чем разместиться.

Как создать зону отдыха дома комфортной и стильной подскажут ниже приведенные советы.

Напольное покрытие

homify Зимний сад в стиле минимализм Белый
homify

homify
homify
homify

Следующим шагом по теме как создать зону отдыха для дома будет установка напольного покрытия.

В распоряжении дизайнеров предоставлено множество натуральных и искусственных материалов, позволяющих успешно выполнить эту задачу.

Говоря о стиле кантри, о котором упоминалось выше, целесообразно использовать натуральные материалы в теплых тонах. Это может быть паркет, деревянные доски или же ламинат, изготовленный под дерево. Напольное покрытие должно гармонично сочетаться с общим дизайном, подчеркивая уют помещения. Более того, применение подобных материалов можно найти в любом стиле, поскольку они остаются неизменной классикой на все времена. Паркет свидетельствуют о хорошем вкусе хозяина и его достатке.

В то же время, отталкиваясь от вида напольного покрытия можно построить весь стиль зоны отдыха. Стилю ее обустройства даже дали свое название — чилаут.

К примеру, если в стиле чилаут отталкиваться от восточного стиля, пол можно вымостить плиткой, постелив на нем красивые мягкие ковры по центру зоны отдыха. Ковры усеять различными подушками, а зону очертить низкими диванами, как это присуще дворцам арабских шейхов. Однако, такой пол в зиму будет холодным и малопригодным для того, чтобы гости сидели очень близко к нему или вообще на полу.

Для более европейского стиля подойдет однотонный и мягкий ковролин. Его можно подчеркнуть соответствующие мягкой или кожаной мебелью — диванами и креслами.

Возможно, применение линолеума, который имеет практические плюсы: он износостойкий и прост в уборке. Поэтому линолеум выдержит постоянный поток гостей в случае, если хозяин любит более активное и коллективное общение.

Изоляция и отопление

дом на склоне ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

дом на склоне

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

При выборе системы отопления важно учесть ее экономичность, эффективность и удобность в использовании. Составляющими системы отопления являются котел, радиаторы и трубы, их соединяющие. Дополнительно в нее может входить гидронасос, который быстрее разгоняет теплоноситель по трубам.

Наиболее распространенным видом котлов считаются газовые. При небольшой цене на газ он экономичен и удобен в использовании: не нужно отдельно закупать топливо — оно само подается по трубам. К удобным вариантам относится электрокотел. Однако определение его экономической выгодности можно дать лишь в соотношении цен на газ и электроэнергию, которая сама по себе довольно дорога. Твердотопливные котлы скорее полезны в местности без газоснабжения или как подстраховочный вариант при перебоях электро- и газопоставок. Сами по себе они неудобны и хлопотны. Для отдачи тепла в помещения используют алюминиевые радиаторы. Очень важно учитывать, что чем больше стенок у радиатора и чем они тоньше — тем выше его производительность.

Если отдельно говорить о том, как создать зону отдыха для дома, то интересным выходом будет камин. Построенный в стиле кантри, он не только подарит тепло костра, но и создаст уютную атмосферу деревенского или лесного домика.

Помимо отопления не стоит забывать о теплоизоляции стен, которую саму по себе считают еще одним отоплением. Возможна внутренняя и внешняя изоляция стен, хотя более эффективной считают последней. Это объясняется тем, что отдача тепла от стен блокируется уже на внешней их стороне. Поэтому в случае отключения отопления разогретые стены постепенно отдают тепло назад в дом. Такого эффекта в случае изоляции стен изнутри не наблюдается.

Осветительные приборы

Лампы, Avocadopapaer Avocadopapaer ГостинаяОсвещение
Avocadopapaer

Лампы

Avocadopapaer
Avocadopapaer
Avocadopapaer

Как создать зону отдыха дома, используя приборы освещения? Как бы там ни было, а грамотно продуманное освещение сделает отдых максимально приятным, ведь основная причина общей усталости человека — это усталость глаз. В современных домах, особенно, в квартирах, в качестве зоны отдыха зачастую используют гостиную. И как правило, для освещения подвешивают большую яркую люстру в центре помещения. Однако, современные дизайнеры диктуют новые веяния моды и подходят несколько иначе к этому вопросу.

Так, если зона отдыха находится в большой по размерам комнате с высокими потолками, то большая яркая люстра, подвешенная к центру потолка, будет уместной. Если зона отдыха поменьше, можно использовать небольшую люстру, усиливая свет по разным углам комнаты локальным освещением.

Поскольку отдых может быть разным, нужно продумать, как создать зону отдыха дома, учитывая практически любую ситуацию. Для этого следует предусмотреть разные по яркости и типу освещения приборы. Чтобы отдохнуть большой и веселой компанией, нужны приборы с более ярким освещением, при которых собеседники смогут достаточно четко видеть друг друга. С целью создания более интимной обстановки целесообразно использовать торшеры или напольные лампы с приглушенным светом, что создаст в зоне отдыха полумрак.

В этом поможет установка приборов регулирования яркости или размещение светильников различной яркости по периметру всей комнаты.

Приготовление пищи

Farbkollektionen für Schiebetüren, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Кухня в стиле модерн Зеленый
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Часто кухня становится не просто местом для приготовления еды, а и зоной, где собираются все члены семьи за ужином или за чашкой вкусного чая. В такой кухне не всегда размеры помещения играют главную роль, главное, чтобы было все удобно и располагало к отдыху. Важную роль играет цветовая гамма, в которой выполнен интерьер. Светлые и пастельные тона будут успокаивать и настраивать на релаксацию, яркий окрас будет, наоборот, бодрить.

Также интересным будет вариант не традиционной кухни, а кухни-студии — места для приготовления еды, которое не занимает много пространства. Такая кухня не предполагает застольные посиделки, а приготовленная пища разносится и потребляется гостями непосредственно в зоне отдыха.

Если же хозяин размышляет, как создать зону отдыха дома на открытом пространстве, ее можно оборудовать мангалом или грилем. Вкусно прожаренное мясо, поданное гостям на свежем воздухе, является традиционным и неизменным угощением уже многие годы.

Патио мебель

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Столовая комната в стиле модерн
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

До того, как создавать зону отдыха дома, важно задуматься обо всех мелочах, в том числе и о мебели.

Нередко в качестве патио мебели используют деревянную или плетеную мебель. Она и удобна, и эстетично выглядит, сочетаясь с зеленой зоной отдыха в саду.

Пластиковая мебель менее красива, но практична в плане износостойкости.

Мебель, обшитая тканью, подойдет для более закрытых патио. Для того, чтобы привнести качества тканевой мебели при использовании дерева, пластика или металла, применяют мягкие подушки. Ведь их можно быстро разместить на любой мебели и так же быстро убрать.

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Прочитав эту статью, вы уже придумали, как создать зону отдыха дома? Поделитесь с нами идеями в комментариях.

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