Апартаменты всех оттенков бежевого

Эстер Санчез Ластра – испанский архитектор и дизайнер, она точно знает, что нужно красивой городской квартире для того, чтобы стать модной. Эти апартаменты в Мадриде вселяют в нас уверенность в светлое будущее урбанистического дизайна – они современны, но очень элегантны и красивы в традиционном понимании.

Светлая, просторная, изысканная и стильная квартира оформлена в шоколадно-кремовой цветовой гамме с использованием множества мировых дизайнерских трендов. Но лучшее в ней – вовсе не это, а особая, созданная дизайнером атмосфера, витающая в воздухе. Кажется, в этой квартире можно наслаждаться жизнью просто благодаря удивительной эстетике.