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Апартаменты всех оттенков бежевого

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
VIVIENDA EN AVD DE LOS ANDES, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA Гостиная в стиле модерн
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Эстер Санчез Ластра – испанский архитектор и дизайнер, она точно знает, что нужно красивой городской квартире для того, чтобы стать модной. Эти апартаменты в Мадриде вселяют в нас уверенность в светлое будущее урбанистического дизайна – они современны, но очень элегантны и красивы в традиционном понимании.

Светлая, просторная, изысканная и стильная квартира оформлена в шоколадно-кремовой цветовой гамме с использованием множества мировых дизайнерских трендов. Но лучшее в ней – вовсе не это, а особая, созданная дизайнером атмосфера, витающая в воздухе. Кажется, в этой квартире можно наслаждаться жизнью просто благодаря удивительной эстетике.

Гостиная

VIVIENDA EN AVD DE LOS ANDES, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA Гостиная в стиле модерн
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

Квартира, находящаяся в новом высотном здании, имела свободную планировку, которую использовали для того, чтобы сделать из нее настоящий пентхаус. Отсутствие перегородок, лишь декоративное зонирование в общественной зоне и слегка затененные окна помогли создать ощущение одного большого пространства.

Стильная мягкая мебель в стиле минимализм выбрана для этой гостиной в соответствии с предпочтениями хозяйки и имеет слегка пляжное настроение. Сразу несколько бежевых оттенков в интерьере переливаются, будто жемчуг и песок, завоевывая нашу симпатию отблесками и приятным на ощупь текстилем.

Аксессуары

VIVIENDA EN AVD DE LOS ANDES, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA Гостиная в стиле модерн
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

Красивые аксессуары в виде почти плоской вазы на кофейном столике, этнического консольного столика у стены в столовой или пуфика, похожего на гавайскую традиционную лодку удивляют и делают минималистичный интерьер более ярким.

Декоративная отделка

VIVIENDA EN AVD DE LOS ANDES, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA Гостиная в стиле модерн
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

Отделка интерьера – по-испански простая, но очень привлекательная – имеет оттенки белого, кофе с молоком и ореха. А декоративные панели с глянцевым отливом в зоне домашнего кинотеатра отлично сочетаются с кофейным столиком.

Кухня

VIVIENDA EN AVD DE LOS ANDES, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA Кухня в стиле модерн
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

В этом же помещении, но дальше от панорамного остекления мы найдем кухню, оформленную в стиле модерн. Большой остров является центром всей композиции, в котором расположилась раковина, электроплита и встроенная посудомоечная машина.

​ Завораживающий блеск

VIVIENDA EN AVD DE LOS ANDES, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA Кухня в стиле модерн
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

Глянцевые поверхности мы найдем и на кухне. Фасады, стекло, бытовая техника и металлические аксессуары блестят и отражают свет, заряжая интерьер солнечным настроением.

Столовая

VIVIENDA EN AVD DE LOS ANDES, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA Столовая комната в стиле модерн
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

Просторная и солнечная столовая оформлена в стиле ретро. Интересные на современный взгляд стулья и эффектный светильник справа выглядят отличным способом развлечь гостей и пригласить их на ужин в интересный и необычный интерьер.

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Спальня

VIVIENDA EN AVD DE LOS ANDES, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA Спальня в стиле модерн
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

Главная спальня хозяйки декорирована с использованием ее любимого бледно-серого оттенка. Акцентная стена, мебель и даже текстиль здесь являются его разновидностями.

​ Ванная комната

VIVIENDA EN AVD DE LOS ANDES, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA Ванная комната в стиле модерн
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

Красивая ванная комната оформлена в стиле минимализм с японским акцентом – черный и алый цвета, традиционная тумбочка и предельный лаконизм. Интересное решение для отделки пола – дерево с натуральными изгибами и более темным оттенком, чем в других комнатах дома, отлично смотрится на фоне белых стен и потолков.

В целом проект этих апартаментов в Мадриде выглядит свежим, ярким, красивым и идеально подходящим для современной жизни. Здесь можно наслаждаться жизнью столицы, расположившись недалеко от центра, и при этом иметь комфортную приватность на большой высоте. Стильный дизайн подходит как для повседневной жизни, так и для приема гостей, что тоже было очень важно для хозяйки.

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