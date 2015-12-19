Апартаменты всех оттенков бежевого

Эстер Санчез Ластра – испанский архитектор и дизайнер, она точно знает, что нужно красивой городской квартире для того, чтобы стать модной. Эти апартаменты в Мадриде вселяют в нас уверенность в светлое будущее урбанистического дизайна – они современны, но очень элегантны и красивы в традиционном понимании.
Светлая, просторная, изысканная и стильная квартира оформлена в шоколадно-кремовой цветовой гамме с использованием множества мировых дизайнерских трендов. Но лучшее в ней – вовсе не это, а особая, созданная дизайнером атмосфера, витающая в воздухе. Кажется, в этой квартире можно наслаждаться жизнью просто благодаря удивительной эстетике.
Квартира, находящаяся в новом высотном здании, имела свободную планировку, которую использовали для того, чтобы сделать из нее настоящий пентхаус. Отсутствие перегородок, лишь декоративное зонирование в общественной зоне и слегка затененные окна помогли создать ощущение одного большого пространства.
Стильная мягкая мебель в стиле минимализм выбрана для этой гостиной в соответствии с предпочтениями хозяйки и имеет слегка пляжное настроение. Сразу несколько бежевых оттенков в интерьере переливаются, будто жемчуг и песок, завоевывая нашу симпатию отблесками и приятным на ощупь текстилем.
Красивые аксессуары в виде почти плоской вазы на кофейном столике, этнического консольного столика у стены в столовой или пуфика, похожего на гавайскую традиционную лодку удивляют и делают минималистичный интерьер более ярким.
Отделка интерьера – по-испански простая, но очень привлекательная – имеет оттенки белого, кофе с молоком и ореха. А декоративные панели с глянцевым отливом в зоне домашнего кинотеатра отлично сочетаются с кофейным столиком.
В этом же помещении, но дальше от панорамного остекления мы найдем кухню, оформленную в стиле модерн. Большой остров является центром всей композиции, в котором расположилась раковина, электроплита и встроенная посудомоечная машина.
Глянцевые поверхности мы найдем и на кухне. Фасады, стекло, бытовая техника и металлические аксессуары блестят и отражают свет, заряжая интерьер солнечным настроением.
Просторная и солнечная столовая оформлена в стиле ретро. Интересные на современный взгляд стулья и эффектный светильник справа выглядят отличным способом развлечь гостей и пригласить их на ужин в интересный и необычный интерьер.
Главная спальня хозяйки декорирована с использованием ее любимого бледно-серого оттенка. Акцентная стена, мебель и даже текстиль здесь являются его разновидностями.
Красивая ванная комната оформлена в стиле минимализм с японским акцентом – черный и алый цвета, традиционная тумбочка и предельный лаконизм. Интересное решение для отделки пола – дерево с натуральными изгибами и более темным оттенком, чем в других комнатах дома, отлично смотрится на фоне белых стен и потолков.
В целом проект этих апартаментов в Мадриде выглядит свежим, ярким, красивым и идеально подходящим для современной жизни. Здесь можно наслаждаться жизнью столицы, расположившись недалеко от центра, и при этом иметь комфортную приватность на большой высоте. Стильный дизайн подходит как для повседневной жизни, так и для приема гостей, что тоже было очень важно для хозяйки.
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