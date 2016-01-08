Стиль прованс в дизайне интерьера

Очаровательная французская сказка, рожденная в провинции, среди оливковых и апельсиновых деревьев, может стать частью и вашего дома, если вы задумаетесь о дизайне интерьера в стиле прованс.
Невесомый, нежный, максимально экологичный и очень уютный стиль прованс может похвастаться легкой пастельной цветовой палитрой и очарованием образа жизни позапрошлого века.
Дизайн гостиной в стиле прованс отличается особой простотой. Мягкая мебель строгих, но европейских форм сочетается с простыми придиванными и кофейными столиками. Важной частью является отделка. Деревянный или керамический пол, однотонные стены и декоративные деревянные потолочные балки здесь составляют основу интерьера.
В отличие от классического французского стиля обои с цветочным узором и в принципе цветочный текстиль мы сможем найти лишь на кухне и в спальне. Гостиная же остается почти однотонной, украшенной текстилем в полоску и плетеными корзинами.
На кухне в стиле прованс мы найдем светлый или бледно-коричневый гарнитур, бытовую технику в стиле ретро и керамическую плитку в отделке пола и фартука. Возможно, пол будет и деревянным – в зависимости от ваших личных предпочтений.
Важной частью в интерьере кухни являются пастельные акценты – бледно-голубые, лавандовые, бледно-розовые, золотистые или бледно-желтые. Вся мебель на кухне в стиле прованс деревянная, а столовая группа может иметь резные элементы и тонкие ножки.
Очень важно, что в дизайне интерьера в стиле прованс присутствует именно брутальное выражение французского стиля, а не классическая элегантность. Здесь скорее стоит использовать кованые люстры, чем хрустальные, деревянную габаритную мебель, чем маленькую и изящную, а ткани здесь будут льняные и хлопковые, натуральных оттенков.
Провансв коттеджном поселке
Краснодарский
Современный прованс отличается от классического более прямыми формами. Здесь возможны более минималистичные гарнитуры и столовые группы, но сохраняется пастельная цветовая гамма и цветочный текстиль.
Особенное очарование провинциального декора – белая керамическая посуда с французскими узорами и однотонная, разнообразие стекла, резные деревянные украшения мебели, порталов камина и зеркальных рам, а также подсвечники, маленькие скульптуры и фото-рамки. Все это – неотъемлемая часть декора в стиле прованс.
Труднее всего в дизайне интерьера воссоздать интерьер ванной в стиле прованс. Здесь вам понадобятся очень нейтральные оттенки, ванная на ножках в стиле ретро с подходящей сантехникой, а также обязательно наличие текстиля в виде штор, множества полотенец, ковриков или даже частичного коврового покрытия в ванной комнате.
Интересно, что в некоторых случаях прованс слегка похож на шебби-шик в использовании потертой мебели и аксессуаров. Но пропорции все-таки обязаны сохраняться 9 к 1, иначе вы действительно создаете интерьер в стиле шебби-шик.
Провинциальная спальня во всем показывает нам очарование жизни в домике на природе. Легкие оттенки, распахнутое окно и цветочные узоры напоминают нам о жизни вдалеке от города, с видом на луг или озеро.
Важный элемент стиля прованс – керамическая, а иногда и фарфоровая посуда и предметы декора, которые можно встретить в каждой комнате. К ним относятся статуэтки, вазы, подсвечники и столовая посуда, но не забудьте, что в провинциальной вариации эти элементы считаются дорогостоящими изысками.
Цветовая гамма в стиле прованс подразумевает именно пастельные тона – светлые, бледные, приглушенные. К ним относятся не только розовые и голубые, но и бледно-оливковый, бледно-желтый и все оттенки древесины. Если вы хотите сделать прованс более ярким, добавьте немного светло-зеленого, лавандового, бледно-красного, но не увлекайтесь яркими и глубокими оттенками.
Мебель в стиле прованс имеет особенность быть исключительно французской, но при этом не всегда современной. В провансе можно использовать антикварные предметы мебели и новые, искусственно состаренные и даже слегка минималистичные.
В городском варианте мы советуем вам избегать старой и антикварной мебели, а сосредоточиться на современной вариации в стиле прованс. Ее можно создать даже с помощью мебели из IKEA и нужного тематического текстиля.
В загородном варианте в стиле прованс используется исключительно деревянная мебель и особенно трепетно относятся к подбору тканей – ковров, постельного белья, обивки мебели. Здесь очень важны деревянные двери и окна, а сам формат комнаты обычно маленький, почти крохотный.
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