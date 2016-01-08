Стиль прованс в дизайне интерьера

Очаровательная французская сказка, рожденная в провинции, среди оливковых и апельсиновых деревьев, может стать частью и вашего дома, если вы задумаетесь о дизайне интерьера в стиле прованс.

Невесомый, нежный, максимально экологичный и очень уютный стиль прованс может похвастаться легкой пастельной цветовой палитрой и очарованием образа жизни позапрошлого века.