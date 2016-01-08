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Стиль прованс в дизайне интерьера

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Bedroom, Cabbages & Roses Cabbages & Roses
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Очаровательная французская сказка, рожденная в провинции, среди оливковых и апельсиновых деревьев, может стать частью и вашего дома, если вы задумаетесь о дизайне интерьера в стиле прованс.

Невесомый, нежный, максимально экологичный и очень уютный стиль прованс может похвастаться легкой пастельной цветовой палитрой и очарованием образа жизни позапрошлого века.

​Дизайн гостиной в стиле прованс

Les Créations des architectes de RencontreUnArchi.com, RencontreUnArchi RencontreUnArchi Гостиная в рустикальном стиле
RencontreUnArchi

RencontreUnArchi
RencontreUnArchi
RencontreUnArchi

Дизайн гостиной в стиле прованс отличается особой простотой. Мягкая мебель строгих, но европейских форм сочетается с простыми придиванными и кофейными столиками. Важной частью является отделка. Деревянный или керамический пол, однотонные стены и декоративные деревянные потолочные балки здесь составляют основу интерьера.

В отличие от классического французского стиля обои с цветочным узором и в принципе цветочный текстиль мы сможем найти лишь на кухне и в спальне. Гостиная же остается почти однотонной, украшенной текстилем в полоску и плетеными корзинами.

Дизайн кухни в стиле прованс

Francuski zakątek, DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl Кухня в классическом стиле
DreamHouse.info.pl

DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl

На кухне в стиле прованс мы найдем светлый или бледно-коричневый гарнитур, бытовую технику в стиле ретро и керамическую плитку в отделке пола и фартука. Возможно, пол будет и деревянным – в зависимости от ваших личных предпочтений.

Важной частью в интерьере кухни являются пастельные акценты – бледно-голубые, лавандовые, бледно-розовые, золотистые или бледно-желтые. Вся мебель на кухне в стиле прованс деревянная, а столовая группа может иметь резные элементы и тонкие ножки.

Легкая брутальность прованса

Гостиная Мария Бекетова Света Лапина Гостиная в стиле кантри
Мария Бекетова Света Лапина

Гостиная

Мария Бекетова Света Лапина
Мария Бекетова Света Лапина
Мария Бекетова Света Лапина

Очень важно, что в дизайне интерьера в стиле прованс присутствует именно брутальное выражение французского стиля, а не классическая элегантность. Здесь скорее стоит использовать кованые люстры, чем хрустальные, деревянную габаритную мебель, чем маленькую и изящную, а ткани здесь будут льняные и хлопковые, натуральных оттенков.

Современный прованс

Дизайн кухни в стиле "Прованс" в коттеджном поселке "Краснодарский" Студия интерьерного дизайна happy.design Кухня в стиле кантри
Студия интерьерного дизайна happy.design

Дизайн кухни в стиле Прованс в коттеджном поселке Краснодарский

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

Современный прованс отличается от классического более прямыми формами. Здесь возможны более минималистичные гарнитуры и столовые группы, но сохраняется пастельная цветовая гамма и цветочный текстиль.

Декор в стиле прованс

Bespoke Wallpaper Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses

Bespoke Wallpaper

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

Особенное очарование провинциального декора – белая керамическая посуда с французскими узорами и однотонная, разнообразие стекла, резные деревянные украшения мебели, порталов камина и зеркальных рам, а также подсвечники, маленькие скульптуры и фото-рамки. Все это – неотъемлемая часть декора в стиле прованс.

Дизайн ванной в стиле прованс

Bedroom, Cabbages & Roses Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses

Bedroom

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

Труднее всего в дизайне интерьера воссоздать интерьер ванной в стиле прованс. Здесь вам понадобятся очень нейтральные оттенки, ванная на ножках в стиле ретро с подходящей сантехникой, а также обязательно наличие текстиля в виде штор, множества полотенец, ковриков или даже частичного коврового покрытия в ванной комнате.

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Элементы стиля шебби-шик

Bedroom, Cabbages & Roses Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses

Bedroom

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

Интересно, что в некоторых случаях прованс слегка похож на шебби-шик в использовании потертой мебели и аксессуаров. Но пропорции все-таки обязаны сохраняться 9 к 1, иначе вы действительно создаете интерьер в стиле шебби-шик.

Дизайн спальни в стиле прованс

Francuski zakątek, DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl Спальня в классическом стиле
DreamHouse.info.pl

DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl

Провинциальная спальня во всем показывает нам очарование жизни в домике на природе. Легкие оттенки, распахнутое окно и цветочные узоры напоминают нам о жизни вдалеке от города, с видом на луг или озеро.

Керамика и фарфор

Francuski zakątek, DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl Кухня в классическом стиле
DreamHouse.info.pl

DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl

Важный элемент стиля прованс – керамическая, а иногда и фарфоровая посуда и предметы декора, которые можно встретить в каждой комнате. К ним относятся статуэтки, вазы, подсвечники и столовая посуда, но не забудьте, что в провинциальной вариации эти элементы считаются дорогостоящими изысками.

Цветовая гамма

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Цветовая гамма в стиле прованс подразумевает именно пастельные тона – светлые, бледные, приглушенные. К ним относятся не только розовые и голубые, но и бледно-оливковый, бледно-желтый и все оттенки древесины. Если вы хотите сделать прованс более ярким, добавьте немного светло-зеленого, лавандового, бледно-красного, но не увлекайтесь яркими и глубокими оттенками.

Мебель в стиле прованс

Спальня хозяев Мария Бекетова Света Лапина Спальня в стиле кантри
Мария Бекетова Света Лапина

Спальня хозяев

Мария Бекетова Света Лапина
Мария Бекетова Света Лапина
Мария Бекетова Света Лапина

Мебель в стиле прованс имеет особенность быть исключительно французской, но при этом не всегда современной. В провансе можно использовать антикварные предметы мебели и новые, искусственно состаренные и даже слегка минималистичные.

Дизайн городской спальни

Спальня в стиле Прованс Анна Теклюк Спальня в эклектичном стиле
Анна Теклюк

Спальня в стиле Прованс

Анна Теклюк
Анна Теклюк
Анна Теклюк

В городском варианте мы советуем вам избегать старой и антикварной мебели, а сосредоточиться на современной вариации в стиле прованс. Ее можно создать даже с помощью мебели из IKEA и нужного тематического текстиля.

​Дизайн загородной спальни

Ermitage, Grange México Grange México Спальня в стиле модерн
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

В загородном варианте в стиле прованс используется исключительно деревянная мебель и особенно трепетно относятся к подбору тканей – ковров, постельного белья, обивки мебели. Здесь очень важны деревянные двери и окна, а сам формат комнаты обычно маленький, почти крохотный.

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