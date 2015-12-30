Красивые традиционные проекты коттеджей

Стили, идеально подходящие для проекта загородного дома в традиционном стиле, удивят вас своим разнообразием и покажут, что вам действительно есть из чего выбирать!
Георгианский традиционный – особенный стиль частной архитектуры в Великобритании, который в США приобрел название георгианский колониальный (Georgian Colonial). Основательный, добродушный и при этом крепко стоящий на земле – такой дом идеален для семейного образа жизни в пригороде.
Оригинальная крыша – характерный признак традиционного голландского коттеджа, она очень красиво смотрится в современной вариации. В США такой стиль претерпел изменения, но остался очаровательным и теперь известен под названием Dutch Colonial Bungalow. Нестандартный мансардный этаж с очень крутым скатом крыши и врезанными в нее окнами – легко узнается и в стиле Второй Империи (Second Empire). Сам стиль возник во Франции, но популярен также в США – здесь он стал частью викторианской линейки построек, которые особенно эффектно обыгрывают кровлю благодаря изящным кронштейнам под крышей и сложным орнаментам.
Этот шикарный дом в Португалии имеет все признаки позднего средиземноморского стиля – черепичную крышу, высокие и узкие окна, балкон на втором этаже, декоративные кронштейны и деревянную парадную дверь. Похожие дома вы найдете в Лиссабоне, Мадриде, Венеции и Риме, но особенно они хороши вкупе с легким французским шармом в виде белых окон, садовой мебели и деревянных ставней на окнах. В США ближайшим родственником данного стиля является Монтерей (Monterey colonial), популярный в середине прошлого века и особенно романтичный на вид.
Остроконечные крыши, будто бы создающие напряжение во внешнем облике дома, всегда выдают тяготение архитектуры к готическому стилю (Gothic style). Этот дом с современной пристройкой находится в Бельгии и отлично передает основные признаки стиля – высокие и узкие окна, в некоторых местах – маленькие и одиночные, два дымохода на дом, острые крыши и маленькую мансарду, а также ощущение почти религиозной архитектуры. Готический викторианский стиль (Gothic Revival) безумно популярен в США до сих пор – особняки с более, чем вековой историей до сих пор реконструируются и являются жилыми.
Стиль Греческое Возрождение (Greek Revival), популярный от севера-востока США до Аргентины, вызывает особый трепет у каждого, кто любит классическую и историческую архитектуру. Новые вариации загородных домов в данном стиле всегда поражают монументальностью, которую они излучает несмотря на всегда белый окрас фасадов.
В отличие от позднего средиземноморского, очень изысканного и элегантного, с налетом французского шарма и легкими декоративными деталями, ранний средиземноморский стиль более брутален. Колоритные стены охристого, желтого, коричневого и красного оттенков здесь сочетаются с грубым натуральным камнем, черепичными крышами и стилем рустик в дизайне интерьера. В США аналогичным стилем является испанский колониальный (Spanish Colonial).
Шикарный и очень изысканный коттедж во французском стиле – отличное решение для зеленого пригорода. Особенный цвет крыши – бледно-серый, бледно-изумрудный или оцинкованный металлический являются традиционными для данного стиля. Также очень важны большие белые деревянные окна с изысканной расстекловкой, распашные двери и белая ковка.
В США также очень популярны дома в стиле французской эклектики (French Eclectic style), которые пользуются особой любовью у среднего класса в южных штатах.
Более вытянутый ввысь, часто более темный и даже слегка драматичный – итальянский стиль может быть выполнен как в светло-, так и в темно-коричневой вариации. В Италии дома строились из камня, поэтому отделка декоративным камнем и кирпичом с эффектом неравномерного обжига как раз кстати. Окна и двери здесь чаще всего темно-коричневые, а сам дом может иметь башенку и более вытянутый вверх фасад, чем французский. В США дома в итальянском стиле имеют два типа – итальянский викторианский (Italianate Victorian) и тосканский (Tuscan style).
Помимо стиля шале в Швейцарии есть и другой тип домов – с оштукатуренными фасадами, ставнями, достаточно простым экстерьером, но с декоративными кронштейнами и, в некоторых комнатах, панорамным остеклением. Такие дома выглядят очень крупными, даже если на самом деле таковыми не являются, и смотрятся благородно за счет темных акцентов – кровли, ставней, окон и, иногда, даже элементов фахверк.
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