Красивые традиционные проекты коттеджей

Шикарный и очень изысканный коттедж во французском стиле – отличное решение для зеленого пригорода. Особенный цвет крыши – бледно-серый, бледно-изумрудный или оцинкованный металлический являются традиционными для данного стиля. Также очень важны большие белые деревянные окна с изысканной расстекловкой, распашные двери и белая ковка.

В США также очень популярны дома в стиле французской эклектики (French Eclectic style), которые пользуются особой любовью у среднего класса в южных штатах.