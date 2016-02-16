Дизайн таунхауса: аристократичный вариант в Лондоне

Британский таунхуас с эркером, построенный из кирпича в золотую эпоху расцвета частного домостроения в Лондоне, при новой реконструкции может удивить вас еще большим шармом и аутентичностью.

Истинно английский вариант жизни в большом городе, он привлекает многих возможностью иметь собственный парадный выход на улицу, маленький палисадник и дом в 3-4 уровня. Узкий фасад создает в доме особенную, очень семейную и уютную атмосферу.

Плюсы настоящего английского таунхауса сложно переоценить. Возможность отдать второй этаж детям, третий – родителям, и разместить на цоколе все хозяйственные помещения выглядит очень заманчиво!

Владельцы этого лондонского таунхауса думали так же, когда искали дом именно в данном стиле. Впоследствии, определившись с районом, они заказали в студии INTERIOR DESIRES дополнительный проект оформления, который и сделал этот таунхаус потрясающим примером жизни в центре города.