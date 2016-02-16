Дизайн таунхауса: аристократичный вариант в Лондоне

Британский таунхуас с эркером, построенный из кирпича в золотую эпоху расцвета частного домостроения в Лондоне, при новой реконструкции может удивить вас еще большим шармом и аутентичностью.
Истинно английский вариант жизни в большом городе, он привлекает многих возможностью иметь собственный парадный выход на улицу, маленький палисадник и дом в 3-4 уровня. Узкий фасад создает в доме особенную, очень семейную и уютную атмосферу.
Плюсы настоящего английского таунхауса сложно переоценить. Возможность отдать второй этаж детям, третий – родителям, и разместить на цоколе все хозяйственные помещения выглядит очень заманчиво!
Владельцы этого лондонского таунхауса думали так же, когда искали дом именно в данном стиле. Впоследствии, определившись с районом, они заказали в студии INTERIOR DESIRES дополнительный проект оформления, который и сделал этот таунхаус потрясающим примером жизни в центре города.
Удивительное очарование архитектуры с собственной историей, дома, который простоял уже более 100 лет и вырастил не одно поколение детей, придает этому проекту приятное послевкусие. А элегантные и аристократичные решения в дизайне экстерьера, интерьера и декоре выдают в семье стремление к изысканной роскоши.
Удивительная гостиная, которая при постройке имела лишь камин, затем – черно-белый телевизор, в 90-х – тонкий американизированный вариант, а сейчас вновь вернулась к истокам британской семейной идиллии у камина, выглядит потрясающе.
Плюшевая мягкая мебель, расположенная в небольшой комнате, очень уютна, а эркер, украшенный традиционными деревянными жалюзи, смотрится очень величественно. Важной частью проекта являются качественные и классические варианты отделки – паркет, лепнина, эксклюзивные обои и отделка стен деревом.
Особое очарование жизни в таунхаусе нельзя сравнить ни с чем – ни с в двухуровневой квартирой, ни с коттеджем. Здесь вы чувствуете определенную динамику, британское обаяние жизни в городе начала 19-ого века и будто живете на одной улице если не с Шерлоком Холмсом, то как минимум с Артуром Конан Дойлем.
Истинно британская кухня со строгими и массивными фасадами от пола до потолка, мраморной отделкой и использованием дымохода старой печи для современной вытяжки выглядит вдохновляюще! То, как умело дизайнер соединил некоторую драматичность и ностальгию по прошлому и современную трендовую эклектику, просто невероятно!
Шикарные комбинации, созданные очень компактными на современный манер, но оформленные в натуральную древесину, очень удобны! Зона бара дополнена мраморной столешницей и фартуком, а дополнительные элементы буфета, открытого винного шкафа и минималистичной барной стойки делают такой интерьер в принципе единственным в своем роде.
Стильная и яркая спальня, оформленная в стиле гламурный шик, смотрится очень современно! Кровать здесь украшают подушки самых популярных тонов – черного бархата, сиреневого и розового кварца.
Еще пара трендовых аксессуаров – золотые металлические светильники, зеркальные подсвечники и маленькие плошки с лавандой, они делают эту комнату наглядной инструкцией по созданию модной спальни.
Небольшая душевая комната, являющаяся частью мастер-сьюта комнаты дочери, оформлена в стиле люксовый винтаж. Ностальгичные нотки, ретро-сантехника и вырезки из газет здесь эффектно сочетаются с новой дизайнерской мебелью, трендовым глянцем и вневременной позолотой.
Главная спальня расположена на последнем этаже и тоже оформлена в стиле мастер-сьюта. Здесь, будто возвышаясь над своим таунхаусом, на высоте 3,5 этажа – уютное гнездышко супружеской пары.
Главная ванная комната занимает место бывшей третьей спальни и оформлена в традиционном стиле. Ванная на ножках прямо у камина, ковка и встроенные стеллажи выглядят просто изумительно! А стильный вариант декорирования душевой кабины – деревянными рамами в черном цвете с расстекловкой является прекрасным акцентом в этом интерьере.
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