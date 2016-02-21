10 вдохновляющих спален: учимся профессиональному декору

При самостоятельном дизайне цветовую гамму лучше всего основывать на материалах отделки. Например, вы знаете, какой тип паркета вам нравится больше всего, поэтому стоит отталкиваться именно от данного оттенка.

Затем добавьте к нему приятный цвет стен, подумайте о том, какие выбрать окна и двери, а затем приступайте к добавлению акцентов. Большинство предметов в спальне, как делают многие дизайнеры, будут иметь лишь легкие переходы по полутонам от ваших двух основных цветов. Например, шторы чуть светлее пола, а рамки для фотографий темнее, чем стены.

Яркие же акценты (от 3 до 6 штук на комнату от 13 квадратных метров) должны быть подобраны с особой тщательностью. Лучше всего для новичка выбрать систему «омбре» и взять переливающиеся цвета, например, золотой, бежевый и белый или фуксию, розовый и бледно-розовый. Или же взять просто ваши любые оттенки в одном тоне – например, мятный, лавандовый и коралловый для светлого интерьера.