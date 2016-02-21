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10 вдохновляющих спален: учимся профессиональному декору

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Hotel EME in Seville, Spain, Donaire Arquitectos Donaire Arquitectos Спальня в эклектичном стиле
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Продумывая дизайн своей спальни, в первую очередь вам нужно точно определиться с тем, какого эффекта вы собираетесь достичь. Лучше всего записать 6-10 прилагательных на листочке и потом выбрать из них 2-3 самых важных, которые бы олицетворяли ваш подход к декору спальни.

Например, из списка «светлая, стильная, расслабляющая, уютная, приятная на ощупь, летняя, мягкая» получается три главных качества – «светлая, расслабляющая и мягкая». Таким образом, вы уже можете искать сходства данных характерных признаков с определенным стилем в дизайне интерьера или действовать самостоятельно.

Планировка

Pomaseiuno, TecMa Solutions TecMa Solutions Дома в стиле модерн
TecMa Solutions

TecMa Solutions
TecMa Solutions
TecMa Solutions

В дизайне спальни, из-за ее часто небольшого размера, очень важна планировка. Подумайте о том, как организовать незаметное хранение (в нише, с фасадами шкафа под цвет стен или зеркальными дверьми), а также о дополнительных небольших комодах, полочках и прикроватных тумбах для хранения.

Также важно решить вопрос близости ванной комнаты. Объединив два пространства и оставив между ними лишь легкую или стеклянную перегородку, вы сделаете свою ванную наконец-то солнечной, просторной и роскошной!

Выбираем цветовую гамму

Geometric Harmony, Viterbo Interior design Viterbo Interior design Спальня в эклектичном стиле
Viterbo Interior design

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

При самостоятельном дизайне цветовую гамму лучше всего основывать на материалах отделки. Например, вы знаете, какой тип паркета вам нравится больше всего, поэтому стоит отталкиваться именно от данного оттенка.

Затем добавьте к нему приятный цвет стен, подумайте о том, какие выбрать окна и двери, а затем приступайте к добавлению акцентов. Большинство предметов в спальне, как делают многие дизайнеры, будут иметь лишь легкие переходы по полутонам от ваших двух основных цветов. Например, шторы чуть светлее пола, а рамки для фотографий темнее, чем стены.

Яркие же акценты (от 3 до 6 штук на комнату от 13 квадратных метров) должны быть подобраны с особой тщательностью. Лучше всего для новичка выбрать систему «омбре» и взять переливающиеся цвета, например, золотой, бежевый и белый или фуксию, розовый и бледно-розовый. Или же взять просто ваши любые оттенки в одном тоне – например, мятный, лавандовый и коралловый для светлого интерьера.

Гармония текстур и материалов

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE, Bloomint design Bloomint design Спальня в средиземноморском стиле Бежевый
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

Каждое свойство должно найти множество применений в вашем интерьере. Для того, чтобы сделать комнату светлой или мягкой, предпринимайте по 5-10 явных шагов к успеху. Например, впустите солнце в дом благодаря легким шторам, новым окнам с меньшей расстекловкой, покрасьте стены в светлый оттенок и подберите крупные предметы мебели светлых тонов. Для того, чтобы сделать ее мягкой, позаботьтесь о каждом предмете текстиля – даже стул у туалетного столика пусть будет с мягкой обивкой, а рядом с кроватью пусть стоит маленькая софа или даже диван.

Украшение кровати

Appaprtement, 2013, ANNA DUVAL ANNA DUVAL Спальня в стиле модерн Бирюзовый
ANNA DUVAL

ANNA DUVAL
ANNA DUVAL
ANNA DUVAL

Для того, чтобы красиво украсить кровать, вам понадобится парадное покрывало, плед и три-четыре вида декоративных подушек. Один тип подушек может быть для сна – например, белые или розовые, в одноцветном постельном комплекте, второй – быть ярким акцентом, третий – дополняющим легким цветом. Скопировать различные комбинации подушек вы можете из нашей фото-галереи.

Симметрия

Appartamento Torino Centro storico, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor Спальня в классическом стиле
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

Даже в самом сложном интерьере вы можете найти место для декоративной симметрии, которая очень важна в маленьких пространствах. Лучше всего сделать комнату предельно симметричной и лишь потом добавить один-два ярких элемента, нарушающих данный план.

Организация симметрии

Дизайн-проект интерьера загородного дома., Катя Волкова Катя Волкова Спальня в эклектичном стиле
Катя Волкова

Дизайн-проект интерьера загородного дома.

Катя Волкова
Катя Волкова
Катя Волкова

В организации симметрии вам помогут картины, шторы, окна, прикроватные тумбочки и лампы, светильники, шкаф с двумя или четырьмя дверьми, а также комоды по две стороны от шкафа. Кресло у окна – тот самый элемент, нарушающий план, или им может стать, например, маленький пуфик у кровати.

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Акцентная стена

homify Спальня в стиле модерн Серый
homify

homify
homify
homify

Отличное решение для декора современной спальни – акцентная стена с контрастным по отношению к другим стенам рисунком или цветом – выглядит шикарно практически в любом стиле дизайна интерьера. Это является прекрасной возможностью купить те обои ручной работы, стоящие запредельную сумму, или даже заказать определенный орнамент из Парижа и США.

Мелочи и декор

Francuski zakątek, DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl Спальня в классическом стиле
DreamHouse.info.pl

DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl

Если вы поклонник мелкого декора, вам сразу стоит обратиться к стилям прованс и шебби-шик, чтобы найти в них идеальные идеи для оформления спальни. Для таких стилей, как минимализм и модерн и других современных, декор обычно ограничивается фотографиями в рамках, одной картиной, настольными лампами, вазой и скульптурой.

Тренды в дизайне

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Поклонникам моды в дизайне интерьера, мы напоминаем о шикарных трендах в оформлении спален – зеркальной отделке и мебели, высоком изголовье, стиле мастер-сьют, ар-деко и бразильяно, а также модных оттенках этого сезона. Также вам может помочь наша статья об аксессуарных трендах в дизайне интерьера.

Контрасты и рельефы

Hotel EME in Seville, Spain, Donaire Arquitectos Donaire Arquitectos Спальня в эклектичном стиле
Donaire Arquitectos

Hotel EME in Seville, Spain

Donaire Arquitectos
Donaire Arquitectos
Donaire Arquitectos

Также не забудьте, что создавая спальню, стоит учитывать рельефные материалы, контрастные ткани, особенно изысканный текстиль. Вы даже можете использовать натуральный камень, гальку, ковку, стеклянную и зеркальную мебель, создавать интересные отблески с помощью пайеток на подушках или позолоченных скульптур и сделать из вашей спальни настоящее шоу!

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