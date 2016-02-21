10 вдохновляющих спален: учимся профессиональному декору

Продумывая дизайн своей спальни, в первую очередь вам нужно точно определиться с тем, какого эффекта вы собираетесь достичь. Лучше всего записать 6-10 прилагательных на листочке и потом выбрать из них 2-3 самых важных, которые бы олицетворяли ваш подход к декору спальни.
Например, из списка «светлая, стильная, расслабляющая, уютная, приятная на ощупь, летняя, мягкая» получается три главных качества – «светлая, расслабляющая и мягкая». Таким образом, вы уже можете искать сходства данных характерных признаков с определенным стилем в дизайне интерьера или действовать самостоятельно.
В дизайне спальни, из-за ее часто небольшого размера, очень важна планировка. Подумайте о том, как организовать незаметное хранение (в нише, с фасадами шкафа под цвет стен или зеркальными дверьми), а также о дополнительных небольших комодах, полочках и прикроватных тумбах для хранения.
Также важно решить вопрос близости ванной комнаты. Объединив два пространства и оставив между ними лишь легкую или стеклянную перегородку, вы сделаете свою ванную наконец-то солнечной, просторной и роскошной!
При самостоятельном дизайне цветовую гамму лучше всего основывать на материалах отделки. Например, вы знаете, какой тип паркета вам нравится больше всего, поэтому стоит отталкиваться именно от данного оттенка.
Затем добавьте к нему приятный цвет стен, подумайте о том, какие выбрать окна и двери, а затем приступайте к добавлению акцентов. Большинство предметов в спальне, как делают многие дизайнеры, будут иметь лишь легкие переходы по полутонам от ваших двух основных цветов. Например, шторы чуть светлее пола, а рамки для фотографий темнее, чем стены.
Яркие же акценты (от 3 до 6 штук на комнату от 13 квадратных метров) должны быть подобраны с особой тщательностью. Лучше всего для новичка выбрать систему «омбре» и взять переливающиеся цвета, например, золотой, бежевый и белый или фуксию, розовый и бледно-розовый. Или же взять просто ваши любые оттенки в одном тоне – например, мятный, лавандовый и коралловый для светлого интерьера.
Каждое свойство должно найти множество применений в вашем интерьере. Для того, чтобы сделать комнату светлой или мягкой, предпринимайте по 5-10 явных шагов к успеху. Например, впустите солнце в дом благодаря легким шторам, новым окнам с меньшей расстекловкой, покрасьте стены в светлый оттенок и подберите крупные предметы мебели светлых тонов. Для того, чтобы сделать ее мягкой, позаботьтесь о каждом предмете текстиля – даже стул у туалетного столика пусть будет с мягкой обивкой, а рядом с кроватью пусть стоит маленькая софа или даже диван.
Для того, чтобы красиво украсить кровать, вам понадобится парадное покрывало, плед и три-четыре вида декоративных подушек. Один тип подушек может быть для сна – например, белые или розовые, в одноцветном постельном комплекте, второй – быть ярким акцентом, третий – дополняющим легким цветом. Скопировать различные комбинации подушек вы можете из нашей фото-галереи.
Даже в самом сложном интерьере вы можете найти место для декоративной симметрии, которая очень важна в маленьких пространствах. Лучше всего сделать комнату предельно симметричной и лишь потом добавить один-два ярких элемента, нарушающих данный план.
В организации симметрии вам помогут картины, шторы, окна, прикроватные тумбочки и лампы, светильники, шкаф с двумя или четырьмя дверьми, а также комоды по две стороны от шкафа. Кресло у окна – тот самый элемент, нарушающий план, или им может стать, например, маленький пуфик у кровати.
Отличное решение для декора современной спальни – акцентная стена с контрастным по отношению к другим стенам рисунком или цветом – выглядит шикарно практически в любом стиле дизайна интерьера. Это является прекрасной возможностью купить те обои ручной работы, стоящие запредельную сумму, или даже заказать определенный орнамент из Парижа и США.
Если вы поклонник мелкого декора, вам сразу стоит обратиться к стилям прованс и шебби-шик, чтобы найти в них идеальные идеи для оформления спальни. Для таких стилей, как минимализм и модерн и других современных, декор обычно ограничивается фотографиями в рамках, одной картиной, настольными лампами, вазой и скульптурой.
Поклонникам моды в дизайне интерьера, мы напоминаем о шикарных трендах в оформлении спален – зеркальной отделке и мебели, высоком изголовье, стиле мастер-сьют, ар-деко и бразильяно, а также модных оттенках этого сезона. Также вам может помочь наша статья об аксессуарных трендах в дизайне интерьера.
Также не забудьте, что создавая спальню, стоит учитывать рельефные материалы, контрастные ткани, особенно изысканный текстиль. Вы даже можете использовать натуральный камень, гальку, ковку, стеклянную и зеркальную мебель, создавать интересные отблески с помощью пайеток на подушках или позолоченных скульптур и сделать из вашей спальни настоящее шоу!
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