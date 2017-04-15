Дом, спроектированный для России

Если ваша мечта связана с тем, чтобы подарить своей семье самую комфортабельную и современную жизнь из возможных – смело идите в студи ALEKSANDR ZHYDKOV ARCHITECT, проектирующую потрясающие дома с панорамным остеклением в России и на Украине.

Их кредо – функциональность, комфорт и международный уровень дизайна и планировок. Так, при каждой спальне есть своя ванная комната, кухня – мультифункциональная, модульная с островом, а панорамное остекление открывает пейзажные виды не только из гостиной, но и из кухни, спален, холлов.

Давайте посмотрим на один из проектов этой студии и представим, что уже живем в нем!