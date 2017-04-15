Дом, спроектированный для России

Если ваша мечта связана с тем, чтобы подарить своей семье самую комфортабельную и современную жизнь из возможных – смело идите в студи ALEKSANDR ZHYDKOV ARCHITECT, проектирующую потрясающие дома с панорамным остеклением в России и на Украине.
Их кредо – функциональность, комфорт и международный уровень дизайна и планировок. Так, при каждой спальне есть своя ванная комната, кухня – мультифункциональная, модульная с островом, а панорамное остекление открывает пейзажные виды не только из гостиной, но и из кухни, спален, холлов.
Давайте посмотрим на один из проектов этой студии и представим, что уже живем в нем!
Черно-белая цветовая палитра как никакая другая показывает строгость минимализма и позволяет узнать в нем азиатские, восточные черты дизайна. В этом проекте мы найдем две традиционные террасы (на первом и втором этажах), стильные интерьеры и модули углового остекления, которые смотрятся и вовсе просто великолепно!
Дом построен по современной монолитной технологии, которая открывает все возможности для широкого угла обзора и крупноформатного остекления.
На первом этаже мы нашли кухню, гостиную с библиотекой, террасу, прихожую и гараж. На втором этаже разместились спальни, каждая запроектирована с собственной ванной комнатой. Здесь тоже есть своя большая терраса, а двери-слайдеры в спальнях ведут именно на нее.
Стильная кухня-гостиная основана на открытой планировке. Здесь есть зонирующий кухонный остров, мульти-функциональный и очень удобный, а также две зоны отдыха с мягкой мебелью – гостиная и библиотека. В главной гостиной мы заметили двусветный формат потолков и лестницу, а все цвета в интерьере подобраны под контраст черного и белого с добавлением светлого серого оттенка как акцента.
Архитектор Александр Жидков использует брендовую мебель и ультра-качественную отделку, чтобы интерьер полностью гармонировал с самим проектом дома и был его продолжением. Так, заказывая и проект дома, и оформление внутри у одной студии, вы получаете точное следование изначальной концепции проекта.
Шикарная терраса с серым термодеревом обрамляет гостиную и зону библиотеки самым лаконичным образом, полностью объединяя летом внутреннее и внешнее пространство. Интересен также и формат данного дома – терраса и панорамное остекление в гостиной выходят не на задний дворик, а в ту же сторону, что и подъезд для автомобилей и гараж. Данная планировка нужна была для конкретного участка, ведь дом был выполнен как эксклюзивный проект.
Архитектурная студия ALEKSANDR ZHYDKOV ARCHITECT готова спроектировать и для вас дом в фирменном стиле. Просто кликните по ссылке на названии и затем по кнопке «Контакт» (текстовое сообщение) и «Позвоните нам» (звонок в офис студии). Архитектор Александр Жидков работает в России, на Украине и за рубежом.
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