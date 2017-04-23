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Футуристичный дом для современной семьи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом под Киевом, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
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Роскошь современной архитектуры, воспеваемая архитектором Александром Жидковым, руководителем студии M2 Architectural Group, поражает с первого взгляда. Четкая гармоничность форм, минималистичный антураж всего проекта и удивительный контраст между дикой, будто бы необузданной природой и современными технологиями строительства вызывают, как минимум, восхищение.

В этой статье архитектор Александр Жидков поделится с нами интересными фактами о том, что именно интересует его клиентов при заказе проекта, почему они смотрят на собственный дом как на инвестицию и почему дома под 500 кв. метров уходят в прошлое, открывая дорогу футуристичным, ультра-современным проектам площадью в 150-300 кв. метров.

​Комфортабельный люкс

Дом под Киевом, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом под Киевом

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Общая площадь данного проекта – 300 кв. метров, что позволяет назвать его идеальным решением для современной семьи. Сам архитектор говорит о том, что сейчас в тренде – удачное местоположение участка. В идеале хочется совместить природные пейзажи (сосновый бор, вид на озеро) с отличной инфраструктурой поселка и близостью к трассе и городу.

Кроме того, Александр Жидков подчеркивает, что фирменный стиль студии – современный, с панорамным остеклением и функциональностью как главным кредо – положительно влияет на возможность быстро и выгодно продать дом в дальнейшем. Также Александр добавляет, что лучше всего обращаться к архитектору еще на этапе выбора участка. Чтобы окружение, стиль постройки и множество мелких нюансов сошлись в гармоничный проект, нужен наметанный взгляд профессионала. Такие технические вещи, как расположение грунтовых вод, чистота воды в водоносном горизонте, контингент соседей – все это очень сильно влияет на качество вашей инвестиции в будущий дом.

​Планировка дома

Дом под Киевом, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом под Киевом

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Планировка  дома не может не вызвать положительного удивления. На первом этаже мы найдем кухню-гостиную расширенного формата (более 50 кв. метров), на втором – мастер-сьюты и кабинет. Удобная планировка позволяет сделать две зоны максимально приватными, у них даже нет общих пола и потолка за счет асимметричной формы самих объемов здания. Благодаря нестандартному подходу в проекте появилась просторная терраса при гостиной (более 40 кв. метров) с зоной патио и столовой группой. Сюда можно спуститься и по дополнительной лестнице, которая идет прямо из спален на террасу (на снимке).

​Характеристика дома

Дом под Киевом, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Гостиная в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом под Киевом

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Сам дом построен по монолитной технологии с заполнением стен керамическими блоками. В дизайне интерьера использовался стиль минимализм, утонченный и строгий, для придания живописному пейзажу за окном почти сюрреалистичного обрамления.

​Стоимость такого проекта

Дом под Киевом, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Кухня в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом под Киевом

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Стоимость подобных проектов только начинается от 200 тыс. USD и имеет среднюю оценку примерно в 300-400 тыс. USD. В пересчете по нынешнему курсу (01.04.2017), данная инвестиция занимает в среднем около 17-23 млн рублей, при компактном формате. Стоимость проектирования при этом – около 40-50 USD за кв. метр, что равняется примерно 15 тыс. USD за проект дома, как в этой Книге Идей. В пересчете по нынешнему курсу – около 600-800 тысяч рублей.* 

*Данное предложение не является публичной офертой. За дополнительной и актуальной информацией обращайтесь к архитектору напрямую.

​Другие проекты этого автора

Дом под Киевом, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Гостиная в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом под Киевом

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Архитектор Александр Жидков разработал множество проектов и довел их до точки реализации в духе перфекционизма. Его проекты можно найти в Киеве, Москве, Харькове, под Санкт-Петербургом. «Дом из другой Вселенной» в начале этого года порадовал нас шикарным форматом остекления и двусветной гостиной, «Футуристичный дом со вкусом к жизни» несколько месяцев назад показал нам, как воплощаются визуализации и проекты архитектора в жизнь, «Стильный коттедж в сосновом бору» показал реализацию одного из проектов в элитном поселке «Охтинский парк», а «Дом, достойный красивого фильма» и вовсе не выходит у нас из головы уже второй год!

​Как заказать такой дом

Дом под Киевом, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом под Киевом

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Архитектурная студия ALEKSANDR ZHYDKOV ARCHITECT готова спроектировать и для вас дом в фирменном стиле – просто кликайте по ссылке на названии, и затем по кнопке «Контакт» (текстовое сообщение) и «Позвоните нам» (звонок в офис студии). Архитектор Александр Жидков работает в России, на Украине и за рубежом.

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