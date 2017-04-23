Футуристичный дом для современной семьи

Роскошь современной архитектуры, воспеваемая архитектором Александром Жидковым, руководителем студии M2 Architectural Group, поражает с первого взгляда. Четкая гармоничность форм, минималистичный антураж всего проекта и удивительный контраст между дикой, будто бы необузданной природой и современными технологиями строительства вызывают, как минимум, восхищение.
В этой статье архитектор Александр Жидков поделится с нами интересными фактами о том, что именно интересует его клиентов при заказе проекта, почему они смотрят на собственный дом как на инвестицию и почему дома под 500 кв. метров уходят в прошлое, открывая дорогу футуристичным, ультра-современным проектам площадью в 150-300 кв. метров.
Общая площадь данного проекта – 300 кв. метров, что позволяет назвать его идеальным решением для современной семьи. Сам архитектор говорит о том, что сейчас в тренде – удачное местоположение участка. В идеале хочется совместить природные пейзажи (сосновый бор, вид на озеро) с отличной инфраструктурой поселка и близостью к трассе и городу.
Кроме того, Александр Жидков подчеркивает, что фирменный стиль студии – современный, с панорамным остеклением и функциональностью как главным кредо – положительно влияет на возможность быстро и выгодно продать дом в дальнейшем. Также Александр добавляет, что лучше всего обращаться к архитектору еще на этапе выбора участка. Чтобы окружение, стиль постройки и множество мелких нюансов сошлись в гармоничный проект, нужен наметанный взгляд профессионала. Такие технические вещи, как расположение грунтовых вод, чистота воды в водоносном горизонте, контингент соседей – все это очень сильно влияет на качество вашей инвестиции в будущий дом.
Планировка дома не может не вызвать положительного удивления. На первом этаже мы найдем кухню-гостиную расширенного формата (более 50 кв. метров), на втором – мастер-сьюты и кабинет. Удобная планировка позволяет сделать две зоны максимально приватными, у них даже нет общих пола и потолка за счет асимметричной формы самих объемов здания. Благодаря нестандартному подходу в проекте появилась просторная терраса при гостиной (более 40 кв. метров) с зоной патио и столовой группой. Сюда можно спуститься и по дополнительной лестнице, которая идет прямо из спален на террасу (на снимке).
Сам дом построен по монолитной технологии с заполнением стен керамическими блоками. В дизайне интерьера использовался стиль минимализм, утонченный и строгий, для придания живописному пейзажу за окном почти сюрреалистичного обрамления.
Стоимость подобных проектов только начинается от 200 тыс. USD и имеет среднюю оценку примерно в 300-400 тыс. USD. В пересчете по нынешнему курсу (01.04.2017), данная инвестиция занимает в среднем около 17-23 млн рублей, при компактном формате. Стоимость проектирования при этом – около 40-50 USD за кв. метр, что равняется примерно 15 тыс. USD за проект дома, как в этой Книге Идей. В пересчете по нынешнему курсу – около 600-800 тысяч рублей.*
*Данное предложение не является публичной офертой. За дополнительной и актуальной информацией обращайтесь к архитектору напрямую.
Архитектор Александр Жидков разработал множество проектов и довел их до точки реализации в духе перфекционизма. Его проекты можно найти в Киеве, Москве, Харькове, под Санкт-Петербургом. «Дом из другой Вселенной» в начале этого года порадовал нас шикарным форматом остекления и двусветной гостиной, «Футуристичный дом со вкусом к жизни» несколько месяцев назад показал нам, как воплощаются визуализации и проекты архитектора в жизнь, «Стильный коттедж в сосновом бору» показал реализацию одного из проектов в элитном поселке «Охтинский парк», а «Дом, достойный красивого фильма» и вовсе не выходит у нас из головы уже второй год!
Архитектурная студия ALEKSANDR ZHYDKOV ARCHITECT готова спроектировать и для вас дом в фирменном стиле – просто кликайте по ссылке на названии, и затем по кнопке «Контакт» (текстовое сообщение) и «Позвоните нам» (звонок в офис студии). Архитектор Александр Жидков работает в России, на Украине и за рубежом.
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