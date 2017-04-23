Футуристичный дом для современной семьи

Роскошь современной архитектуры, воспеваемая архитектором Александром Жидковым, руководителем студии M2 Architectural Group, поражает с первого взгляда. Четкая гармоничность форм, минималистичный антураж всего проекта и удивительный контраст между дикой, будто бы необузданной природой и современными технологиями строительства вызывают, как минимум, восхищение.

В этой статье архитектор Александр Жидков поделится с нами интересными фактами о том, что именно интересует его клиентов при заказе проекта, почему они смотрят на собственный дом как на инвестицию и почему дома под 500 кв. метров уходят в прошлое, открывая дорогу футуристичным, ультра-современным проектам площадью в 150-300 кв. метров.