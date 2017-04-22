Шикарный дом в Подмосковье

Обворожительный дизайн и архитектура этого дома покажутся вам лишь каплей в море эстетики, когда вы заглянете в портфолио архитектора Александра Жидкова, где данный стиль прослеживается в каждом проекте. Удачные комбинации, умная планировка, современный формат и стремление к тотальному комфорту – то, что делает эти дома по-настоящему заманчивой покупкой.

Асимметричный проект дома в два уровня был спроектирован для реализации в Подмосковье. Двусветная общественная зона кухни-гостиной на первом этаже (справа) занимает оба этажа, а левый модуль разделен на технические помещения и гостевую спальню (внизу) и спальни (наверху). Подробнее планировку вы увидите на схемах ниже.