Шикарный дом в Подмосковье

Обворожительный дизайн и архитектура этого дома покажутся вам лишь каплей в море эстетики, когда вы заглянете в портфолио архитектора Александра Жидкова, где данный стиль прослеживается в каждом проекте. Удачные комбинации, умная планировка, современный формат и стремление к тотальному комфорту – то, что делает эти дома по-настоящему заманчивой покупкой.
Асимметричный проект дома в два уровня был спроектирован для реализации в Подмосковье. Двусветная общественная зона кухни-гостиной на первом этаже (справа) занимает оба этажа, а левый модуль разделен на технические помещения и гостевую спальню (внизу) и спальни (наверху). Подробнее планировку вы увидите на схемах ниже.
Невозможно оторвать взгляд от этой прекрасной картины – современного дома, что двигает архитектуру пригорода России вперед. Почти футуристичный вид достигается лаконичными линиями, крупноформатным остеклением и подсветкой, и все это – на фоне минималистичных интерьеров класса luxury.
Со стороны улицы мы видим нестандартный блок остекления в гостиной (в зоне библиотеки слева), который дает данной комнате максимальную приватность и естественное освещение. Справа на втором этаже расположились в ряд две спальни, гардеробная и ванная комната, имеющие общий балкон для прогулок.
Открытая планировка кухни-гостиной с видом на террасу кажется очень строгой и современной. Роскошные модульные диваны, расположенные напротив друг друга, вполне соответствуют уровню всего проекта.
Алый цвет кресел в столовой и черная кухня создают необходимый контраст в интерьере, полный шоколадных тонов. Они выглядят, как розы, распустившиеся посреди дикого темного леса, визуально создавая необходимую для правильного восприятия интерьера глубину.
Справа вы видите большое помещение кухни-гостиной, слева возле террасы расположена гостевая спальня, а рядом – ванная комната. В верхнем правом углу – прихожая, топочная, гардероб и кладовая.
На втором этаже зеленым отмечены три спальни. Те, что находятся рядом и имеют общий балкон – детские, с общей ванной комнатой и одним гардеробом. Над гостевой спальней первого этажа – главный мастер-сьют с отдельным балконом, собственной ванной комнатой и гардеробом.
Приятным дополнением к данному проекту стал бассейн с очаровательной подсветкой, которая придает дому еще более сюрреалистичный вид. Именно дома такого типа и определяют мировые тренды в дизайне, потому всегда в цене и даже через 20 лет будут выглядеть современными. Архитектурная студия ALEKSANDR ZHYDKOV ARCHITECT готова спроектировать и для вас дом в фирменном стиле – просто кликайте по ссылке на названии и затем по кнопке «Контакт» (текстовое сообщение) и «Позвоните нам» (звонок в офис студии). Архитектор Александр Жидков работает в России, на Украине и за рубежом.
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