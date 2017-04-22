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Шикарный дом в Подмосковье

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Гостиная в стиле минимализм
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Обворожительный дизайн и архитектура этого дома покажутся вам лишь каплей в море эстетики, когда вы заглянете в портфолио архитектора Александра Жидкова, где данный стиль прослеживается в каждом проекте. Удачные комбинации, умная планировка, современный формат и стремление к тотальному комфорту – то, что делает эти дома по-настоящему заманчивой покупкой.

Асимметричный проект дома в два уровня был спроектирован для реализации в Подмосковье. Двусветная общественная зона кухни-гостиной на первом этаже (справа) занимает оба этажа, а левый модуль разделен на технические помещения и гостевую спальню (внизу) и спальни (наверху). Подробнее планировку вы увидите на схемах ниже.

​Глянцевый люкс

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Невозможно оторвать взгляд от этой прекрасной картины – современного дома, что двигает архитектуру пригорода России вперед. Почти футуристичный вид достигается лаконичными линиями, крупноформатным остеклением и подсветкой, и все это – на фоне минималистичных интерьеров класса luxury.

​Минимализм и чистота замысла

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Со стороны улицы мы видим нестандартный блок остекления в гостиной (в зоне библиотеки слева), который дает данной комнате максимальную приватность и естественное освещение. Справа на втором этаже расположились в ряд две спальни, гардеробная и ванная комната, имеющие общий балкон для прогулок.

​Гостиная с шиком

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Гостиная в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Открытая планировка кухни-гостиной с видом на террасу кажется очень строгой и современной. Роскошные модульные диваны, расположенные напротив друг друга, вполне соответствуют уровню всего проекта.

​Кухня-столовая с капелькой драмы

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Гостиная в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Алый цвет кресел в столовой и черная кухня создают необходимый контраст в интерьере, полный шоколадных тонов. Они выглядят, как розы, распустившиеся посреди дикого темного леса, визуально создавая необходимую для правильного восприятия интерьера глубину.

​Планировка первого уровня

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Справа вы видите большое помещение кухни-гостиной, слева возле террасы расположена гостевая спальня, а рядом – ванная комната. В верхнем правом углу – прихожая, топочная, гардероб и кладовая.

​Планировка второго уровня

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

На втором этаже зеленым отмечены три спальни. Те, что находятся рядом и имеют общий балкон – детские, с общей ванной комнатой и одним гардеробом. Над гостевой спальней первого этажа – главный мастер-сьют с отдельным балконом, собственной ванной комнатой и гардеробом.

​Как заказать такой дом

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Приятным дополнением к данному проекту стал бассейн с очаровательной подсветкой, которая придает дому еще более сюрреалистичный вид. Именно дома такого типа и определяют мировые тренды в дизайне, потому всегда в цене и даже через 20 лет будут выглядеть современными. Архитектурная студия ALEKSANDR ZHYDKOV ARCHITECT готова спроектировать и для вас дом в фирменном стиле – просто кликайте по ссылке на названии и затем по кнопке «Контакт» (текстовое сообщение) и «Позвоните нам» (звонок в офис студии). Архитектор Александр Жидков работает в России, на Украине и за рубежом.

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