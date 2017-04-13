Московский стандарт коттеджа

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Интерьер дома в Репино, Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' Гостиная в стиле модерн
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Этот современный многофункциональный дом, расположенный в Репино, был возведен по архитектурному проекту столичной студии Юдин & Новиков. Решение впечатляет выбранными материалами, гармоничной формой и удачной планировкой.

Шикарный образ дома, сочетающий в себе атмосферу люксового шале и эстетику минимализма, отлично подходит для реализации в благополучном Подмосковье. Чтобы дом полностью отвечал требованиям клиентов, архитекторы объединили несколько стилей и в интерьере.

​Семейный дом мечты

Интерьер дома в Репино, Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' Балкон и терраса в стиле модерн
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>

Интерьер дома в Репино

Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>
Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"

Этот потрясающий дом всем своим видом гордо провозглашает приоритеты семейного человека со страстью к люксу. Дом практичный, элегантный, стильный и при этом выполнен на уровне международного дизайна. Проект включает в себя приватное жилое пространство, места для семейных встреч, спа-зону и вписанный в ландшафт двухуровневый гараж. Как и положено столь серьезному объекту, на территории есть и отдельная постройка для обслуживающего персонала и охраны.

При планировке был учтен незначительные изменения рельефа участка. Профессионалы студии органично встроили в него цокольный этаж, тем самым увеличив площадь дома.

​Интерьер, который вдохновляет

Интерьер дома в Репино, Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' Гостиная в стиле модерн
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>

Интерьер дома в Репино

Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>
Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"

Главная гостиная на втором этаже с остеклением под кровлю (что вполне соответствует стилю шале) имеет панорамный вид на сад и лес сразу с трех сторон. В центре комнаты – ультра-модный модульный диван, невероятно удобный для большой семьи.

​Волшебная дорога

Интерьер дома в Репино, Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' Гостиная в стиле модерн
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>

Интерьер дома в Репино

Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>
Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"

Интерьер парадного холла, коридора и лестничной зоны выглядит просто сказочно! Капельку футуристики добавляет минималистичный керамогранит и стекло, глянцевые и очень стильные. Два хрустальных светильника в современном стиле (в зоне парадной столовой и у лестницы) создают тысячи бликов на отделке и декоре.

​Вид с балкона на втором этаже

Интерьер дома в Репино, Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' Гостиная в стиле модерн
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>

Интерьер дома в Репино

Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>
Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"

Отопление в доме реализовано на основе встроенных в пол конвекторов, которые отлично вписались в современный дизайн интерьера. Панорамное остекление имеет широкие черные рамы, что придает облику гостиной столь стильной графичности.

​Дом, милый дом

Интерьер дома в Репино, Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' Гостиная в стиле модерн
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>

Интерьер дома в Репино

Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>
Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"

По вечерам, в лучах декоративной подсветки, шикарных люстр и камина, можно увидеть настоящую душу этого дома – семейную, уютную и родную. Наравне с любовью к современности и практичности, в этом доме мы найдем нежность и элегантность.

​Бассейн с панорамным остеклением

Интерьер дома в Репино, Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' Бассейн в стиле модерн
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>

Интерьер дома в Репино

Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>
Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"

Ароматы соснового бора попадают в этот лесной оазис будто по мановению волшебной палочки, а дизайн интерьера на основе эффектных панорамных видов и отделки натуральным деревом шоколадного оттенка придают этому помещению почти сюрреалистичный вид.

Развлекательная зона

Интерьер дома в Репино, Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' Гостиная в стиле модерн
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>

Интерьер дома в Репино

Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>
Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"

На первом этаже (на уровень ниже, чем гостиная, которую мы видели на фотографиях выше) расположена развлекательная зона. В ее центре с видом на сад есть еще одна гостиная, зона бара, домашний кинотеатр, бассейн, сауна и комната отдыха.

Как заказать такой дом

Студия Юдин & Новиков всегда готова к новым проектам – кликайте по ссылке на название и затем по кнопке «Контакт» (текстовое сообщение) и «Позвоните нам» (звонок в офис студии). Архитекторы Юдин и Новиков работают в основном в Москве и Санкт-Петербурге, но открыты любым захватывающим проектам.

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