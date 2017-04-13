Московский стандарт коттеджа

Этот потрясающий дом всем своим видом гордо провозглашает приоритеты семейного человека со страстью к люксу. Дом практичный, элегантный, стильный и при этом выполнен на уровне международного дизайна. Проект включает в себя приватное жилое пространство, места для семейных встреч, спа-зону и вписанный в ландшафт двухуровневый гараж. Как и положено столь серьезному объекту, на территории есть и отдельная постройка для обслуживающего персонала и охраны.

При планировке был учтен незначительные изменения рельефа участка. Профессионалы студии органично встроили в него цокольный этаж, тем самым увеличив площадь дома.