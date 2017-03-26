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TOP-5 недели: сделай сам!

Tatiana Ganzhina – homify Tatiana Ganzhina – homify
Piscina Arena, UNIC POOLS® > Piscinas Ligeras UNIC POOLS® > Piscinas Ligeras Бассейн в рустикальном стиле
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На этой неделе наибольшей популярностью пользовались статьи о самостоятельном строительстве. В этом обзоре таких целых 3! Бассейн, терраса или забор – выбирайте, что вы хотите первым построить на своем участке!

Дачи мы тоже не обошли стороной. В нашем TOP-5 вы найдете статью с интересными и легко реализуемыми идеями для сада и загородного дома. 

Дом для круглогодичного проживания за 600 тысяч завершает парад лучших статей на этой неделе.

Как построить бассейн за 70 тысяч рублей самостоятельно

Piscina Arena, UNIC POOLS® > Piscinas Ligeras UNIC POOLS® > Piscinas Ligeras Бассейн в рустикальном стиле
UNIC POOLS® &gt; Piscinas Ligeras

UNIC POOLS® > Piscinas Ligeras
UNIC POOLS® &gt; Piscinas Ligeras
UNIC POOLS® > Piscinas Ligeras

В этой статье рассматриваются различные варианты строительства бассейнов. Вы можете найти как очень дешевые варианты за 25-35 тысяч рублей, так и роскошные бассейны, которые будут стоить уже от 500 тысяч. 

Вы узнаете про этапы и стоимость строительства, а также про то, как правильно выбирать место закладки и глубину бассейна. Если вы решили непременно построить этим летом бассейн, обязательно прочитайте нашу статью

Как построить деревянную террасу: шаг за шагом

Taras drewniany przy basenie. Realizacja w Polkowicach., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

А если бассейн у вас уже есть – самое время построить рядом с ним террасу! Процесс строительства достаточно прост и по шагам рассмотрен в нашем обзоре. Читайте, как сделать прочную террасу и какая последовательность действий даст вам гарантированный результат.

До и После: Как строился забор за 170 тысяч рублей

Cierre hormigon metal madera, ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

В статье мы посмотрим, как строился забор по монолитной бетонной технологии. Забор не только красив и универсален в плане дизайна, но и обладает технологичной начинкой, о которой вы узнаете из статьи

Это чилийский проект, где архитектор вместе с рабочими уложились в стоимость забора в 170 тысяч рублей, в России забор может выйти даже дешевле. И его тоже можно построить самостоятельно!

10 гениальных идей для дачи

コンサバトリーのある暮らし, Tomomi's トモミズ Tomomi's トモミズ
Tomomi&#39;s　トモミズ

Tomomi's　トモミズ
Tomomi&#39;s　トモミズ
Tomomi's　トモミズ

Летняя кухня, газовый гриль, азиатский домик из камней, или оранжерея – что вы хотите добавить к своей даче в этом сезоне? А может быть, вы мечтаете о такой веранде со стеклянной крышей, как на фотографии? Заходите по ссылке и вдохновляйтесь лучшими идеями для сада!

​Дом для круглогодичного проживания за 600 тысяч

9평 게스트하우스, 보국주택 보국주택
보국주택

보국주택
보국주택
보국주택

Если вы хотите построить дачу, где можно жить круглогодично, то это прекрасный вариант. За 600 тысяч рублей вы получите однокомнатный дом-студию с утеплением стен, отоплением и всем необходимым.

Этот проект реализовала студия Logbokook в Республике Корея. Но такой дом подойдет и для российских условий. 

В книге идей есть не только фото интерьера и экстерьера дома, но и подробный план комнат. А в конце статьи вы найдете примерную смету на строительство.  

​15 необычных построек для сада
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