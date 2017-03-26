TOP-5 недели: сделай сам!

На этой неделе наибольшей популярностью пользовались статьи о самостоятельном строительстве. В этом обзоре таких целых 3! Бассейн, терраса или забор – выбирайте, что вы хотите первым построить на своем участке!

Дачи мы тоже не обошли стороной. В нашем TOP-5 вы найдете статью с интересными и легко реализуемыми идеями для сада и загородного дома.

Дом для круглогодичного проживания за 600 тысяч завершает парад лучших статей на этой неделе.