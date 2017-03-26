TOP-5 недели: сделай сам!

На этой неделе наибольшей популярностью пользовались статьи о самостоятельном строительстве. В этом обзоре таких целых 3! Бассейн, терраса или забор – выбирайте, что вы хотите первым построить на своем участке!
Дачи мы тоже не обошли стороной. В нашем TOP-5 вы найдете статью с интересными и легко реализуемыми идеями для сада и загородного дома.
Дом для круглогодичного проживания за 600 тысяч завершает парад лучших статей на этой неделе.
В этой статье рассматриваются различные варианты строительства бассейнов. Вы можете найти как очень дешевые варианты за 25-35 тысяч рублей, так и роскошные бассейны, которые будут стоить уже от 500 тысяч.
Вы узнаете про этапы и стоимость строительства, а также про то, как правильно выбирать место закладки и глубину бассейна. Если вы решили непременно построить этим летом бассейн, обязательно прочитайте нашу статью.
А если бассейн у вас уже есть – самое время построить рядом с ним террасу! Процесс строительства достаточно прост и по шагам рассмотрен в нашем обзоре. Читайте, как сделать прочную террасу и какая последовательность действий даст вам гарантированный результат.
В статье мы посмотрим, как строился забор по монолитной бетонной технологии. Забор не только красив и универсален в плане дизайна, но и обладает технологичной начинкой, о которой вы узнаете из статьи.
Это чилийский проект, где архитектор вместе с рабочими уложились в стоимость забора в 170 тысяч рублей, в России забор может выйти даже дешевле. И его тоже можно построить самостоятельно!
Летняя кухня, газовый гриль, азиатский домик из камней, или оранжерея – что вы хотите добавить к своей даче в этом сезоне? А может быть, вы мечтаете о такой веранде со стеклянной крышей, как на фотографии? Заходите по ссылке и вдохновляйтесь лучшими идеями для сада!
Если вы хотите построить дачу, где можно жить круглогодично, то это прекрасный вариант. За 600 тысяч рублей вы получите однокомнатный дом-студию с утеплением стен, отоплением и всем необходимым.
Этот проект реализовала студия Logbokook в Республике Корея. Но такой дом подойдет и для российских условий.
В книге идей есть не только фото интерьера и экстерьера дома, но и подробный план комнат. А в конце статьи вы найдете примерную смету на строительство.