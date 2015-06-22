Семейное гнездышко – дом в Горках

Хозяева дома получили в свое распоряжение еще одно комфортное помещение для отдыха, где будет приятно находиться в любое время года. Безусловно, собственным СПА с турецкой сауной и бассейном в настоящее время мало кого можно удивить. Действительно, как немного нужно иногда человеку для счастья…

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