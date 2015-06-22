Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Семейное гнездышко – дом в Горках

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
Дом в Горках, Lighthouse Projects Lighthouse Projects Дома в классическом стиле
Loading admin actions …

В нашей сегодняшней книге идей специалисты homify проводят экскурсию по интерьерам дома, в основу стилевого решения которого была заложена концепция неоклассического стиля.  Хозяева выдвигали самые высокие требования к оформлению, и сотрудники бюро LIGHTHOUSE PROJECTS с достоинством ответили на этот вызов, создав респектабельный, стильный и комфортный интерьер загородного дома.

Экстерьер

Дом в Горках, Lighthouse Projects Lighthouse Projects Дома в классическом стиле
Lighthouse Projects

Дом в Горках

Lighthouse Projects
Lighthouse Projects
Lighthouse Projects

В результате оценки территории, авторы проекта условно выделили несколько зон: для размещения самого дома и создания небольшого сада. За счёт планировочных решений постройка воспринимается относительно небольшой, не пафосной, но в то же время благородно-парадной.

Холл с лестницей

Дом в Горках, Lighthouse Projects Lighthouse Projects Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Lighthouse Projects

Дом в Горках

Lighthouse Projects
Lighthouse Projects
Lighthouse Projects

Гостей дома встречает просторный холл-прихожая с массивным шкафом-гардеробной из красного дерева. Лестница ар нуво, стилизованные бра и люстра -- все это говорит о хорошем вкусе хозяев и производит благоприятное впечатление с порога.

Планировка

Дом в Горках, Lighthouse Projects Lighthouse Projects Гостиная в классическом стиле
Lighthouse Projects

Дом в Горках

Lighthouse Projects
Lighthouse Projects
Lighthouse Projects

Планировка – это основа его функциональности и удобства, именно поэтому ей было уделено такое большое внимание. Центральное помещение в доме занимает двусветная гостиная с галереей второго этажа, которую украшает изящное чугунное ограждение, идеально гармонирующее с красивой люстрой в центре.

Гостиная

Дом в Горках, Lighthouse Projects Lighthouse Projects Гостиная в классическом стиле
Lighthouse Projects

Дом в Горках

Lighthouse Projects
Lighthouse Projects
Lighthouse Projects

Классическая гостиная парадна, её роскошная мебель, деликатный цвет стен и текстиля, грандиозные люстры, камин, большие окна с видом на лес делают интерьер гостиной по-настоящему роскошным и уютным.

Второй этаж

Дом в Горках, Lighthouse Projects Lighthouse Projects Рабочий кабинет в классическом стиле
Lighthouse Projects

Дом в Горках

Lighthouse Projects
Lighthouse Projects
Lighthouse Projects

На верхних этажах размещены спальни хозяев, а также детские комнаты. Здесь же расположены гардеробная, ванные, библиотека и небольшой рабочий кабинет.

Спальня

Дом в Горках, Lighthouse Projects Lighthouse Projects Спальня в классическом стиле
Lighthouse Projects

Дом в Горках

Lighthouse Projects
Lighthouse Projects
Lighthouse Projects

При оформлении спальни авторы проекта сделали акцент на использовании различных фактур: аккуратная мебель из благородных пород дерева, роскошный текстиль, приятные ковры и дорогой паркет. В помещении преобладает выразительность классических форм и деталей.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Санузел

Дом в Горках, Lighthouse Projects Lighthouse Projects Ванная в классическом стиле
Lighthouse Projects

Дом в Горках

Lighthouse Projects
Lighthouse Projects
Lighthouse Projects

Лаконичность и простор только добавляет уют ванной комнате в молочно-кофейных тонах, где хочется проводить неспешные расслабляющие вечера.

Детская гостиная

Дом в Горках, Lighthouse Projects Lighthouse Projects Детская комнатa в классическом стиле
Lighthouse Projects

Дом в Горках

Lighthouse Projects
Lighthouse Projects
Lighthouse Projects

Эта комната – совсем как гостиная взрослых, однако некоторые детали указывают на её «детскость». Здесь есть все для проведения торжественных приемов молодой особы, проживающей в доме, а также для её учебы.

Домашний spa

Дом в Горках, Lighthouse Projects Lighthouse Projects Бассейн в азиатском стиле
Lighthouse Projects

Дом в Горках

Lighthouse Projects
Lighthouse Projects
Lighthouse Projects

Хозяева дома получили в свое распоряжение еще одно комфортное помещение для отдыха, где будет приятно находиться в любое время года. Безусловно, собственным СПА с турецкой сауной и бассейном в настоящее время мало кого можно удивить. Действительно, как немного нужно иногда человеку для счастья…

Детальные фотографии проекта вы можете посмотреть здесь

Дизайн кухни в загородном доме
Вам понравился этот проект? Поделитесь с нами своими впечатлениями.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо