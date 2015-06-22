Семейное гнездышко – дом в Горках

В нашей сегодняшней книге идей специалисты homify проводят экскурсию по интерьерам дома, в основу стилевого решения которого была заложена концепция неоклассического стиля. Хозяева выдвигали самые высокие требования к оформлению, и сотрудники бюро LIGHTHOUSE PROJECTS с достоинством ответили на этот вызов, создав респектабельный, стильный и комфортный интерьер загородного дома.
В результате оценки территории, авторы проекта условно выделили несколько зон: для размещения самого дома и создания небольшого сада. За счёт планировочных решений постройка воспринимается относительно небольшой, не пафосной, но в то же время благородно-парадной.
Гостей дома встречает просторный холл-прихожая с массивным шкафом-гардеробной из красного дерева. Лестница ар нуво, стилизованные бра и люстра -- все это говорит о хорошем вкусе хозяев и производит благоприятное впечатление с порога.
Планировка – это основа его функциональности и удобства, именно поэтому ей было уделено такое большое внимание. Центральное помещение в доме занимает двусветная гостиная с галереей второго этажа, которую украшает изящное чугунное ограждение, идеально гармонирующее с красивой люстрой в центре.
Классическая гостиная парадна, её роскошная мебель, деликатный цвет стен и текстиля, грандиозные люстры, камин, большие окна с видом на лес делают интерьер гостиной по-настоящему роскошным и уютным.
На верхних этажах размещены спальни хозяев, а также детские комнаты. Здесь же расположены гардеробная, ванные, библиотека и небольшой рабочий кабинет.
При оформлении спальни авторы проекта сделали акцент на использовании различных фактур: аккуратная мебель из благородных пород дерева, роскошный текстиль, приятные ковры и дорогой паркет. В помещении преобладает выразительность классических форм и деталей.
Лаконичность и простор только добавляет уют ванной комнате в молочно-кофейных тонах, где хочется проводить неспешные расслабляющие вечера.
Эта комната – совсем как гостиная взрослых, однако некоторые детали указывают на её «детскость». Здесь есть все для проведения торжественных приемов молодой особы, проживающей в доме, а также для её учебы.
Хозяева дома получили в свое распоряжение еще одно комфортное помещение для отдыха, где будет приятно находиться в любое время года. Безусловно, собственным СПА с турецкой сауной и бассейном в настоящее время мало кого можно удивить. Действительно, как немного нужно иногда человеку для счастья…
Детальные фотографии проекта вы можете посмотреть здесь.