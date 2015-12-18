6 вопросов, которые вы должны учесть, проектируя свой домашний офис

Домашний офис – уже и не мечта, а суровая реальность для многих из нас. И от удобного оборудования этого пространства, причем желательно в ограниченном размере помещения, напрямую зависит и успешность, и комфортность работы. Планируя интерьер домашнего кабинета многие не могут избавится от штампов оформления офисных помещений – в цветовой гамме превалируют сдержанные серо-бежевые оттенки, мебель стандартно-офисная и по размеру, и по дизайну.
Чтобы не ограничивать себя ненужными рамками, постарайтесь проектируя свой домашний офис подобрать подходящую именно вам стилистику и цветовую гамму интерьера, состав и размер необходимых предметов интерьера, интересные аксессуары, придающие интерьеру нужное настроение.
Эффективно организованная система отопления домашнего кабинета поможет найти место для этого полезного пространства и на балконе квартиры, и на застекленной веранде, и на мансарде дома. Поэтому кроме стандартных вариантов отопления, стоит рассмотреть варианты оборудования теплого пола в пространстве для кабинета: полностью по всей площади кабинета, размещение теплых зон в районе рабочего стола, создание выделенной системы регулирования температуры теплого пола для рабочего кабинета.
Основное преимущество домашнего офиса в том, что это пространство каждый человек может подстроить под свой характер и вкус, выбирая комфортный стиль оформления, цвета и фактуру материалов, вдохновляющие на плодотворную работу.
В основном, конечно, для оформления интерьера домашнего кабинета, советуют использовать не слишком активные цветовые сочетания: белый, светло-бежевый, серый и приглушенный коричневый. Но, это пространство может и должно быть индивидуальным, поэтому в первую очередь стоит задуматься – какой стиль кабинета будет удобным именно для вас.
Спокойную и размеренную обстановку создают в интерьере классический стиль и свойственное ему сочетание натуральных материалов: теплая текстура древесины, массивная, основательная мебель, нейтральные оттенки интерьера. Для смелого, творческого настроения интерьера подойдут открытые пространства в стиле лофт: с кирпичными стенами, оригинальной мебелью и декором. Любителям лаконичности и легкости подойдет интерьер в минималистичном оформлении, а стилистика арт-деко порадует своими яркими цветными акцентами и фактурностью материалов.
К организации правильной системы освещения в домашнем офисе нужно подходить очень серьезно, учитывая несколько важных вопросов: равномерность освещения, направление лучей света, цвет.
Во-первых, света нужно много и это не должно быть только яркое пятно над рабочим столом. Контрастные варианты яркого освещения и затененного пространства утомляют, поэтому в кабинете нужно сочетать общее освещение комнаты с точечной подсветкой: настольными лампами, потолочными светильниками над столом.
Во-вторых, размещая рабочий стол в домашнем кабинете, избегайте расположения яркого источника света (люстры, окна) за спиной. При работе за компьютером яркие лучи будут создавать блики и засвечивать монитор, а на рабочую поверхность стола перед вами будет падать тень от спинки кресла. Традиционным и всегда оптимальным вариантом является расположение стола боковой или фронтальной поверхность к окну, удобны также угловые варианты столов.
Цвет освещения в рабочем кабинете лучше использовать без экспериментов с ярко-желтыми и красными оттенками. Если вам и хочется разнообразить интерьер, то лучше использовать зеленый цвет торшера настольной лампы, как более благоприятный для глаз.
В современном ритме жизни домашний кабинет становится все более необходимым элементом профессиональной самореализации и удобной организации работы, что заставляет нас искать варианты его размещения даже в самых ограниченных размерах пространства.
Лаконичные варианты мебели и отделки, эргономичность и комбинаторика в организации рабочего места, максимальное использование пространства – вот основные дизайнерские приемы, помогающие сделать удобный кабинет, используя всего несколько квадратных метров площади.
Стол – без него рабочий кабинет не обойдется, но это совсем не значит, что он должен занимать много места. В конце концов, это просто свободная поверхность, рядом с которой можно поставить стул, относитесь к этому предмету мебели именно так и это поможет найти для него место в любом уголке квартиры. Для компактного размещения рабочего стола подойдет совмещение столешницы с подоконником, небольшие конструкции в торцевой части отапливаемого балкона, треугольные столешницы для углового размещения в комнате. Выделив место для стола, присмотритесь внимательно к свободной стене рядом – это место идеально подойдет для навесных полок. А под столом всегда можно поставить тумбу с ящичками для бумаг и письменных принадлежностей.
Растения в домашнем кабинете радуют взгляд, позволяя отвлечься от однотонности стен и монитора, очищают воздух и в целом, придают атмосфере рабочего пространства настроение свежести и уюта.
Если в уголке рабочего кабинета найдется немного свободного места, можно воспользоваться этим пространством для размещения высокого, но компактного растения без раскидистых ветвей. Такие зеленые украшения смотрятся стиль и подходят под любой вариант декора – от классики до модерна.
Лаконичные и неприхотливые кактусы, растения с декоративными листьями – легко можно поместить и на рабочем столе. Чтобы сэкономить свободное место для пространства домашнего кабинета подойдут варианты вертикального озеленения: оригинальные по стилю настенные и подвесные композиции.
Зачастую пространство домашнего кабинета достаточно ограниченно по размеру, но всегда можно найти немного свободного места на стенах, чтобы добавить рабочей зоне разнообразия декора и стилевую индивидуальность. Абстрактные настенные панно внесут элемент цветовой экспрессивности, оживляющей нейтральную гамму интерьера домашнего кабинета, винтажные плакаты и картины поп-арт добавят в серьезный интерьер нотку жизнерадостности и творческой энергичности, а жизнеутверждающие надписи и мудрые цитаты помогут разрядить атмосферу рабочих проблем и напряженного труда.