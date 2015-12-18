6 вопросов, которые вы должны учесть, проектируя свой домашний офис

Основное преимущество домашнего офиса в том, что это пространство каждый человек может подстроить под свой характер и вкус, выбирая комфортный стиль оформления, цвета и фактуру материалов, вдохновляющие на плодотворную работу.

В основном, конечно, для оформления интерьера домашнего кабинета, советуют использовать не слишком активные цветовые сочетания: белый, светло-бежевый, серый и приглушенный коричневый. Но, это пространство может и должно быть индивидуальным, поэтому в первую очередь стоит задуматься – какой стиль кабинета будет удобным именно для вас.

Спокойную и размеренную обстановку создают в интерьере классический стиль и свойственное ему сочетание натуральных материалов: теплая текстура древесины, массивная, основательная мебель, нейтральные оттенки интерьера. Для смелого, творческого настроения интерьера подойдут открытые пространства в стиле лофт: с кирпичными стенами, оригинальной мебелью и декором. Любителям лаконичности и легкости подойдет интерьер в минималистичном оформлении, а стилистика арт-деко порадует своими яркими цветными акцентами и фактурностью материалов.