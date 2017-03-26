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16 советов для эффективной уборки вашего дома

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design КухняКухонная мебель
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Для сожержания дома в чистоте требуется много времени и соответствующий настрой. Чтобы облегчить вам задачу, мы подготовили несколько советов для эффективной уборки, которые действительно работают. Попробуйте воспользоваться хотя бы некоторыми из них – и порядок в доме гарантирован!

1. Для удаления пыли

Apartamento Lisboa , Espaço Mínimo Espaço Mínimo Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
Espaço Mínimo

Espaço Mínimo
Espaço Mínimo
Espaço Mínimo

Используйте салфетки для сушильной машины чтобы избавиться от пыли в труднодоступных углах, на плинтусах и в верхней части дверей.

2. Чистая посуда

Notting Hill home, Alex Maguire Photography Alex Maguire Photography КухняРаковины и краны
Alex Maguire Photography

Notting Hill home

Alex Maguire Photography
Alex Maguire Photography
Alex Maguire Photography

Создайте свое собственное устройство для очищения посуды, прикрутив щетку к дрели. Так вы быстро справитесь с огромных количеством грязной посуды. А еще лучше – купите посудомоечную машину. И помните – ваша кухня должна всегда быть чистой и ухоженной.

3. Белая обувь

Full House Renovation with Crittall Extension, London, HollandGreen HollandGreen Гардеробная в стиле модерн
HollandGreen

Full House Renovation with Crittall Extension, London

HollandGreen
HollandGreen
HollandGreen

Хотите дать вторую жизнь белой обуви? Сделайте пасту из соды и перекиси водорода, щедро смажьте ею свои белые кеды и оставьте их на солнце на несколько часов. Когда паста высохнет – удалите ее остатки, и вы будете поражены обновленным видом своей любимой обуви!

4. Авто

生成りのビルトインガレージハウス, H2O設計室 ( H2O Architectural design office ) H2O設計室 ( H2O Architectural design office ) Гаражи
H2O設計室　( H2O Architectural design office )

H2O設計室　( H2O Architectural design office )
H2O設計室　( H2O Architectural design office )
H2O設計室　( H2O Architectural design office )

Чтобы очистить труднодоступные места и щели вашего авто, используйте зубную щетку. Это просто, дешево и эффективно!

5. Лимонад для микроволновки

Freestanding Kitchen Sculleries of Stockbridge КухняЭлектроника freestanding
Sculleries of Stockbridge

Freestanding Kitchen

Sculleries of Stockbridge
Sculleries of Stockbridge
Sculleries of Stockbridge

Поставьте миску с нарезанным лимоном и водой в микроволновую печь, включите на несколько минут – и она станет внутри как новая!  Этот естественный очиститель доступен каждому и не содержит опасных веществ, в отличие от бытовой химии. 

6. Кому салат?

Full Height Shutters for Velux Windows homify Окна и двериРоллы и жалюзи
homify

Full Height Shutters for Velux Windows

homify
homify
homify

Используйте свои щипцы для салата, чтобы очистить жалюзи без усилий! Просто оберните их тканью или наденьте носок – и можете приступать к уборке. От пыли не останется и следа!

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7. Лампа

Puffins Table Lamp Hunkydory Home ГостинаяОсвещение
Hunkydory Home

Puffins Table Lamp

Hunkydory Home
Hunkydory Home
Hunkydory Home

С помощью роликов с липкой лентой вы очистите не только свою одежду от шерсти животных, но и абажур лампы от пыли. 

8. Инструменты

Catalogo Furlan Mobili, de-cube de-cube Гаражи
de-cube

de-cube
de-cube
de-cube

Очистку инструментов мы обычно откладываем до последнего. Но есть быстрый способ сделать это практически без усилий с вашей стороны. Просто оставьте их в миске с уксусом на ночь – и утром они будут выглядеть так, как будто вы их только что купили.  

9. Спрей для одежды

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella homify Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
homify

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella

homify
homify
homify

Все, что вам понадобится – это водка, фильтрованная вода и любимые эфирные масла. Соединив все это, вы получите эксклюзивный спрей для одежды, который избавит ее от неприятных запахов. 

10. Найдите потерянные мелочи

Vintage-Photography, silent-cube-photography silent-cube-photography
silent-cube-photography

silent-cube-photography
silent-cube-photography
silent-cube-photography

Кому нужен специалист, если вы можете сделать это самостоятельно? Оберните чулками трубу своего пылесоса и соберите любые мелкие предметы, которые потерялись, например – серьги.

11. Не забывайте о духовке

Open plan living, dinning room and kitchen GK Architects Ltd КухняЭлектроника
GK Architects Ltd

Open plan living, dinning room and kitchen

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

Хозяйкам известно, как быстро загрязняются духовки и как сложно очистить их. Но у нас есть решение и на этот случай! Приготовьте пасту из пищевой соды и уксуса и оставьте ее в духовке на всю ночь. В итоге вы получите сияющую духовку без каких либо усилий и финансовых трат! 

12. Туалет

Flat Conversion in Islington, GK Architects Ltd GK Architects Ltd Ванная комнатаВанны и душевые
GK Architects Ltd

Flat Conversion in Islington

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

Чистота и благоухание должны быть везде в вашем доме, а особенно – в туалетной комнате. Вы можете сами приготовить отличное средство для очищения, смешав лимонную кислоту, соду и мыло. Все будет сиять и приятно пахнуть!

13. Ванная

Cloud Stone Bath Waters Baths of Ashbourne Ванная комнатаВанны и душевые
Waters Baths of Ashbourne

Cloud Stone Bath

Waters Baths of Ashbourne
Waters Baths of Ashbourne
Waters Baths of Ashbourne

Используйте уксус и эфирные масла, чтобы содержать ванную в чистоте и наполнить комнату приятными ароматами.

14. Все дело в масле

Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design КухняКухонная мебель
Future Light Design

Lakes By Yoo 2

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

Это может показаться удивительным, но именно масло поможет избавиться от следов засохшего масла на кухне. Просто протрите необходимые участки свежим маслом, и поверхность станет чистой!

15. Фруктовая помощь

Antiqued Mirror Bathroom Panelling Rupert Bevan Ltd Ванная комнатаЗеркала
Rupert Bevan Ltd

Antiqued Mirror Bathroom Panelling

Rupert Bevan Ltd
Rupert Bevan Ltd
Rupert Bevan Ltd

Знаете ли вы, что если разрезать грейпфрут пополам, присыпать солью и протереть поверхность с разводами от воды, то они моментально исчезнут? А цитрусовый аромат заменит вам искусственный освежитель для воздуха. 

16. И о животных

Dixie Sofa Loaf ГостинаяДиваны и кресла
Loaf

Dixie Sofa

Loaf
Loaf
Loaf

Щетка для мытья окон поможет быстро и легко очистить вашу мебель от шерсти животных. Не верите – тогда попробуйте!

Дачка мечты в 19 квадратных метров

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