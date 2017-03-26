16 советов для эффективной уборки вашего дома

Для сожержания дома в чистоте требуется много времени и соответствующий настрой. Чтобы облегчить вам задачу, мы подготовили несколько советов для эффективной уборки, которые действительно работают. Попробуйте воспользоваться хотя бы некоторыми из них – и порядок в доме гарантирован!
Используйте салфетки для сушильной машины чтобы избавиться от пыли в труднодоступных углах, на плинтусах и в верхней части дверей.
Создайте свое собственное устройство для очищения посуды, прикрутив щетку к дрели. Так вы быстро справитесь с огромных количеством грязной посуды. А еще лучше – купите посудомоечную машину. И помните – ваша кухня должна всегда быть чистой и ухоженной.
Хотите дать вторую жизнь белой обуви? Сделайте пасту из соды и перекиси водорода, щедро смажьте ею свои белые кеды и оставьте их на солнце на несколько часов. Когда паста высохнет – удалите ее остатки, и вы будете поражены обновленным видом своей любимой обуви!
Чтобы очистить труднодоступные места и щели вашего авто, используйте зубную щетку. Это просто, дешево и эффективно!
Поставьте миску с нарезанным лимоном и водой в микроволновую печь, включите на несколько минут – и она станет внутри как новая! Этот естественный очиститель доступен каждому и не содержит опасных веществ, в отличие от бытовой химии.
Используйте свои щипцы для салата, чтобы очистить жалюзи без усилий! Просто оберните их тканью или наденьте носок – и можете приступать к уборке. От пыли не останется и следа!
С помощью роликов с липкой лентой вы очистите не только свою одежду от шерсти животных, но и абажур лампы от пыли.
Очистку инструментов мы обычно откладываем до последнего. Но есть быстрый способ сделать это практически без усилий с вашей стороны. Просто оставьте их в миске с уксусом на ночь – и утром они будут выглядеть так, как будто вы их только что купили.
Все, что вам понадобится – это водка, фильтрованная вода и любимые эфирные масла. Соединив все это, вы получите эксклюзивный спрей для одежды, который избавит ее от неприятных запахов.
Кому нужен специалист, если вы можете сделать это самостоятельно? Оберните чулками трубу своего пылесоса и соберите любые мелкие предметы, которые потерялись, например – серьги.
Хозяйкам известно, как быстро загрязняются духовки и как сложно очистить их. Но у нас есть решение и на этот случай! Приготовьте пасту из пищевой соды и уксуса и оставьте ее в духовке на всю ночь. В итоге вы получите сияющую духовку без каких либо усилий и финансовых трат!
Чистота и благоухание должны быть везде в вашем доме, а особенно – в туалетной комнате. Вы можете сами приготовить отличное средство для очищения, смешав лимонную кислоту, соду и мыло. Все будет сиять и приятно пахнуть!
Используйте уксус и эфирные масла, чтобы содержать ванную в чистоте и наполнить комнату приятными ароматами.
Это может показаться удивительным, но именно масло поможет избавиться от следов засохшего масла на кухне. Просто протрите необходимые участки свежим маслом, и поверхность станет чистой!
Знаете ли вы, что если разрезать грейпфрут пополам, присыпать солью и протереть поверхность с разводами от воды, то они моментально исчезнут? А цитрусовый аромат заменит вам искусственный освежитель для воздуха.