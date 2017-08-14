​Швейцария в интерьере московской квартиры

Поразительный дизайн этой московской квартиры в европейском стиле сочетает в себе традиции английских, французских и альпийских интерьеров. Архитектурная студия PETR KOZEYKIN DESIGNS LLC, PS PIERRESWATCH базируется в Швейцарии, но благодаря Петру Козейкину, ее основателю из России, она часто берется за удивительные проекты и у нас. Вы тоже можете заказать интерьер у этой студии, если находитесь в Москве или другом крупном городе России или Европы.

Эта квартира, наполненная духом истории, традиционной роскошью и уютным очарованием, наверняка понравится тем, кто уже приглядывался к интерьерам в стиле шале или английском классическом. Заметим, что общая площадь этой квартиры – 80 кв. метров, и в ней была совершена небольшая перепланировка.