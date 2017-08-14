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​Швейцария в интерьере московской квартиры

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
The apartment in Moscow 03, Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch" Petr Kozeykin Designs LLC, 'PS Pierreswatch' Кухня в классическом стиле
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Поразительный дизайн этой московской квартиры в европейском стиле сочетает в себе традиции английских, французских и альпийских интерьеров. Архитектурная студия PETR KOZEYKIN DESIGNS LLC, PS PIERRESWATCH базируется в Швейцарии, но благодаря Петру Козейкину, ее основателю из России, она часто берется за удивительные проекты и у нас. Вы тоже можете заказать интерьер у этой студии, если находитесь в Москве или другом крупном городе России или Европы.

Эта квартира, наполненная духом истории, традиционной роскошью и уютным очарованием, наверняка понравится тем, кто уже приглядывался к интерьерам в стиле шале или английском классическом. Заметим, что общая площадь этой квартиры – 80 кв. метров, и в ней была совершена небольшая перепланировка.

​Гостиная с богатым интерьером

The apartment in Moscow 03, Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch" Petr Kozeykin Designs LLC, 'PS Pierreswatch' Гостиная в классическом стиле
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>

Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>
Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"

Мягкие диваны, натуральное дерево, деревянная отделка, яркий алый цвет и прекрасные картины, модный светильник и шелковые шторы… Что может быть лучше, чем смотреть здесь любимый голливудский фильм поздно вечером, окружив себя близкими людьми или любимыми блюдами?

Такая гостиная позволяет сделать городскую квартиру более комфортабельной, похожей на викторианский особняк в самом лучшем смысле этого слова. Здесь нет таких понятий как «многоэтажка» или «бетон», в этом, специально созданном для вас мире, дизайнер волшебным образом создал атмосферу для идеального отдыха.

​Ощущение родного дома

The apartment in Moscow 03, Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch" Petr Kozeykin Designs LLC, 'PS Pierreswatch' Гостиная в классическом стиле
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>

Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>
Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"

Даже если вы всю жизнь жили в маленьких квартирах или в большом городе, вы все равно знаете его – ощущение родного дома, который должен выглядеть определенным образом. Более того, даже если  у вас никогда не было подобного места или же вы хотите его воссоздать – авторский стиль Петра Козейкина идеально вам подойдет. Все его проекты проникнуты атмосферой старого-доброго особняка, в котором уже поколениями течет размеренная благополучная жизнь.

​Кухня, в которой есть душа

The apartment in Moscow 03, Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch" Petr Kozeykin Designs LLC, 'PS Pierreswatch' Кухня в классическом стиле
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>

Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>
Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"

Эта прекрасная кухня со столешницей с имитацией камня выполнена из натурального дерева. Кухонный фартук решен в едином стиле со столешницей, а вся техника, аксессуары и посуда, весь инвентарь специально подобраны под нужную атмосферу. Здесь вы не почувствуете и толики влияния 21 века, только если не включите телевизор.

​Столовая зона

The apartment in Moscow 03, Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch" Petr Kozeykin Designs LLC, 'PS Pierreswatch' Кухня в классическом стиле
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>

Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>
Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"

Так выглядит столовая зона на кухне, по красоте и изысканности не уступающая кулинарной.

​Спальня

The apartment in Moscow 03, Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch" Petr Kozeykin Designs LLC, 'PS Pierreswatch' Спальня в классическом стиле
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>

Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>
Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"

Удивительная маленькая спальня оформлена в европейском духе. Здесь есть качественный текстиль, красивые аксессуары, рисунки рыб в паспарту и удобные системы хранения. Кроме выверенного антуража, здесь заметно, что каждый квадратный метр распланирован максимально рационально, используя все возможности для дополнительного размещения одежды.

​Кабинет

The apartment in Moscow 03, Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch" Petr Kozeykin Designs LLC, 'PS Pierreswatch' Спальня в классическом стиле
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>

Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>
Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"

Здесь же есть встроенный уголок с кабинетом – очень красивый, подыгрывающий настроению всей квартиры.

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Обратитесь к нам!

​Ванная комната

The apartment in Moscow 03, Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch" Petr Kozeykin Designs LLC, 'PS Pierreswatch' Ванная в классическом стиле
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>

Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>
Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"

В ванной комнате мы нашли не менее роскошную отделку, мебель и аксессуары. Она смотрится еще более величественно благодаря шикарной отделке потолка и тумбе винного оттенка для раковины. 

Аксессуары в ванной

The apartment in Moscow 03, Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch" Petr Kozeykin Designs LLC, 'PS Pierreswatch' Ванная в классическом стиле
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>

Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>
Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"

Рассматривая эти интерьеры, мы полностью забываем, что они находятся в московской многоэтажке в спальном районе, и видим перед собой лишь очарование западной Европы и все ее главные плюсы. Комфортабельность, роскошь, вдохновляющее искусство – все это в очень традиционной манере сплелось в этом изысканном интерьере.

​Качественная мебель

The apartment in Moscow 03, Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch" Petr Kozeykin Designs LLC, 'PS Pierreswatch' Кухня в классическом стиле
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>

Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>
Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"

Качественная деревянная мебель в нужном стиле является одним из самых важных элементов данного проекта. Тем не менее, гармонично соединить все – материалы отделки, детали и акценты, выбрать правильные ткани и цвета именно так может лишь Петр Козейкин. Его авторский стиль прослеживается здесь везде и вы можете убедиться в этом, посмотрев другие его проекты, выполненные с не меньшим изяществом и профессионализмом.

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