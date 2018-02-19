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Дизайн квартиры в 60 квадратов в Москве

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Apartment-in-Moscow-5, Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch" Petr Kozeykin Designs LLC, 'PS Pierreswatch' Гостиная в классическом стиле Дерево Бежевый
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Дизайнер интерьера Петр Козейкин умеет делать московские квартиры похожими на швейцарские шале или лондонские особняки в традиционном английском стиле. Его любовь к деталям, глубоким тонам и классическому текстилю позволяет создавать уникальные интерьеры для самых взыскательных клиентов и впечатляет всех участников сообщества homify

Работая по всему миру, включая Россию, Италию, Францию, США и другие страны, с офисом в Лозанне, Швейцария, Петр делает наш мир красивее и изящнее. Давайте посмотрим на один из его проектов с узнаваемым стилем оформления, который нам кажется просто гениальным.

Дизайн гостиной в теплых тонах с очаровательной подсветкой

Apartment-in-Moscow-5 Petr Kozeykin Designs LLC, 'PS Pierreswatch' Гостиная в классическом стиле Дерево Бежевый
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>

Apartment-in-Moscow-5

Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>
Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"

Интерьер гостиной с зоной столовой с английским акцентом

Apartment-in-Moscow-5 Petr Kozeykin Designs LLC, 'PS Pierreswatch' Гостиная в классическом стиле Дерево Бежевый
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>

Apartment-in-Moscow-5

Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>
Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"

Декоративный консольный столик и аксессуары

Apartment-in-Moscow-5 Petr Kozeykin Designs LLC, 'PS Pierreswatch' ГостинаяАксессуары и декорации Дерево Бежевый
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>

Apartment-in-Moscow-5

Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>
Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"

Модные высокие молдинги и плинтусы в отделке

Apartment-in-Moscow-5 Petr Kozeykin Designs LLC, 'PS Pierreswatch' Гостиная в классическом стиле Дерево Бежевый
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>

Apartment-in-Moscow-5

Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>
Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"

Отделка стены деревянными панелями

Apartment-in-Moscow-5 Petr Kozeykin Designs LLC, 'PS Pierreswatch' ГостинаяАксессуары и декорации Дерево Красный
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>

Apartment-in-Moscow-5

Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>
Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"

Дизайн маленькой типовой кухни

Apartment-in-Moscow-5 Petr Kozeykin Designs LLC, 'PS Pierreswatch' Кухня в классическом стиле Черный
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>

Apartment-in-Moscow-5

Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>
Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"

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Обратитесь к нам!

Отделка стен деревом в коридоре и прихожей

Apartment-in-Moscow-5 Petr Kozeykin Designs LLC, 'PS Pierreswatch' Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Дерево Бежевый
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>

Apartment-in-Moscow-5

Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>
Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"

Стильная ванная комната с нишей для душа

Apartment-in-Moscow-5 Petr Kozeykin Designs LLC, 'PS Pierreswatch' Ванная в классическом стиле Дерево Красный
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>

Apartment-in-Moscow-5

Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"
Petr Kozeykin Designs LLC, <q>PS Pierreswatch</q>
Petr Kozeykin Designs LLC, "PS Pierreswatch"
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