Дизайн квартиры в 60 квадратов в Москве

Дизайнер интерьера Петр Козейкин умеет делать московские квартиры похожими на швейцарские шале или лондонские особняки в традиционном английском стиле. Его любовь к деталям, глубоким тонам и классическому текстилю позволяет создавать уникальные интерьеры для самых взыскательных клиентов и впечатляет всех участников сообщества homify.

Работая по всему миру, включая Россию, Италию, Францию, США и другие страны, с офисом в Лозанне, Швейцария, Петр делает наш мир красивее и изящнее. Давайте посмотрим на один из его проектов с узнаваемым стилем оформления, который нам кажется просто гениальным.