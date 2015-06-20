homify 360°: Магия лунного света

В этой книге идей мы расскажем, как российская студия дизайна Сергея Кривошеева смогла воплотить в жизнь проект дома-мечты, который поистине является продолжением личности и отражением характера и вкуса своих хозяев. Дизайн элитного дома предусматривает внимание к деталям и становится уютным благодаря дорогим сердцу предметам декора.