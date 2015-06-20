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homify 360°: Магия лунного света

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Жилой дом, Студия дизайна Сергея Кривошеева Студия дизайна Сергея Кривошеева Дома в классическом стиле
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В этой книге идей мы расскажем, как российская студия дизайна Сергея Кривошеева смогла воплотить в жизнь проект дома-мечты, который поистине является продолжением личности и отражением характера и вкуса своих хозяев. Дизайн элитного дома предусматривает внимание к деталям и становится уютным благодаря дорогим сердцу предметам декора.

Экстерьер дома

Жилой дом, Студия дизайна Сергея Кривошеева Студия дизайна Сергея Кривошеева Дома в классическом стиле
Студия дизайна Сергея Кривошеева

Жилой дом

Студия дизайна Сергея Кривошеева
Студия дизайна Сергея Кривошеева
Студия дизайна Сергея Кривошеева

Экстерьер и интерьер дома выполнены в единой стилистике, в которой прослеживаются черты неоклассического стиля. Уклон участка делает проект сложным и добавляет постройке черты основательности. Хочется думать, что герои киноленты Магия лунного света Вуди Аллена были списаны с настоящих хозяев этого дома.

Гараж и домик для гостей

Жилой дом, Студия дизайна Сергея Кривошеева Студия дизайна Сергея Кривошеева Дома в классическом стиле
Студия дизайна Сергея Кривошеева

Жилой дом

Студия дизайна Сергея Кривошеева
Студия дизайна Сергея Кривошеева
Студия дизайна Сергея Кривошеева

Помимо главной постройки, на участке также находится гараж с комнатами отдыха, где могут расположиться гости или присматривающие за порядком сотрудники. Вход в жилое помещение осуществляется по лестнице с кованым чугунным ограждением.

Фасад дома

Жилой дом, Студия дизайна Сергея Кривошеева Студия дизайна Сергея Кривошеева Дома в классическом стиле
Студия дизайна Сергея Кривошеева

Жилой дом

Студия дизайна Сергея Кривошеева
Студия дизайна Сергея Кривошеева
Студия дизайна Сергея Кривошеева

Фасад этого дома выглядит благородно — здесь был использован декоративный кирпич нескольких оттенков коричневого. Выразительность придают круглые окна, расположенные под коньком крыши.

Магическое изящество

Жилой дом, Студия дизайна Сергея Кривошеева Студия дизайна Сергея Кривошеева Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
Студия дизайна Сергея Кривошеева

Жилой дом

Студия дизайна Сергея Кривошеева
Студия дизайна Сергея Кривошеева
Студия дизайна Сергея Кривошеева

Центральное помещение в доме занимает двусветная гостиная со сводчатым потолком и галереей второго этажа, которую украшает изящное чугунное ограждение, идеально гармонирующее с красивой люстрой в ретро стиле. Интерьер отзывается магической красотой, заставляя отдыхающего в нем ощутить легкое и невесомое, подобное лунному свету чувство.

Кухня и столовая

Жилой дом, Студия дизайна Сергея Кривошеева Студия дизайна Сергея Кривошеева Кухня в классическом стиле
Студия дизайна Сергея Кривошеева

Жилой дом

Студия дизайна Сергея Кривошеева
Студия дизайна Сергея Кривошеева
Студия дизайна Сергея Кривошеева

Столовая расположена в остекленном эркере, рядом находится открытая кухня. Пространство гостиной и столовой объединено двусторонним камином. Цветовая гамма кофе со сливками придает интерьеру строгость и респектабельность.

Гостиная

Жилой дом, Студия дизайна Сергея Кривошеева Студия дизайна Сергея Кривошеева Гостиная в классическом стиле
Студия дизайна Сергея Кривошеева

Жилой дом

Студия дизайна Сергея Кривошеева
Студия дизайна Сергея Кривошеева
Студия дизайна Сергея Кривошеева

Кожаная и текстильная мебель в винтажном стиле, изразцовый камин и кованая лестница выдают приметы парадной классики. В интерьере все красиво, не пошло и романтично, он наполнен кинематографичной атмосферой начала двадцатого столетия.

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Библиотека

Жилой дом, Студия дизайна Сергея Кривошеева Студия дизайна Сергея Кривошеева Рабочий кабинет в классическом стиле
Студия дизайна Сергея Кривошеева

Жилой дом

Студия дизайна Сергея Кривошеева
Студия дизайна Сергея Кривошеева
Студия дизайна Сергея Кривошеева

Библиотека и рабочий кабинет находятся на втором этаже. Такое расположение позволяет хозяину оставаться в тени, сосредоточившись на работе, а также вместе с тем контролировать все процессы, происходящие в доме.

Кинозал

Жилой дом, Студия дизайна Сергея Кривошеева Студия дизайна Сергея Кривошеева Гостиная в классическом стиле
Студия дизайна Сергея Кривошеева

Жилой дом

Студия дизайна Сергея Кривошеева
Студия дизайна Сергея Кривошеева
Студия дизайна Сергея Кривошеева

В собственном кинозале, оформленном с синих цветах, хозяевам и гостям будет особенно приятно любоваться лентами жанра фильм-нуар, окунувшись в мир Альфреда Хичкока, Билли Уайлдера, Стенли Кубрика и других гениальных кинорежиссеров.

Гардеробная и другие комнаты

Жилой дом, Студия дизайна Сергея Кривошеева Студия дизайна Сергея Кривошеева Гардеробная в классическом стиле
Студия дизайна Сергея Кривошеева

Жилой дом

Студия дизайна Сергея Кривошеева
Студия дизайна Сергея Кривошеева
Студия дизайна Сергея Кривошеева

Дерево в отделке стеновых панелей, камина, сводчатого потолка гостиной и библиотеки рифмуется со светлым камнем и декоративными штукатурками. В пространстве чердака организован детский лаунж, а в подвале размещен тренажерный зал, сауна и винный погреб. Больше фотографий этого дома вы можете увидеть на личной странице автора.

До и После: Переделка таунхауса в викторианском стиле
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