homify 360°: Магия лунного света

В этой книге идей мы расскажем, как российская студия дизайна Сергея Кривошеева смогла воплотить в жизнь проект дома-мечты, который поистине является продолжением личности и отражением характера и вкуса своих хозяев. Дизайн элитного дома предусматривает внимание к деталям и становится уютным благодаря дорогим сердцу предметам декора.
Экстерьер и интерьер дома выполнены в единой стилистике, в которой прослеживаются черты неоклассического стиля. Уклон участка делает проект сложным и добавляет постройке черты основательности. Хочется думать, что герои киноленты
Магия лунного света Вуди Аллена были списаны с настоящих хозяев этого дома.
Помимо главной постройки, на участке также находится гараж с комнатами отдыха, где могут расположиться гости или присматривающие за порядком сотрудники. Вход в жилое помещение осуществляется по лестнице с кованым чугунным ограждением.
Фасад этого дома выглядит благородно — здесь был использован декоративный кирпич нескольких оттенков коричневого. Выразительность придают круглые окна, расположенные под коньком крыши.
Центральное помещение в доме занимает двусветная гостиная со сводчатым потолком и галереей второго этажа, которую украшает изящное чугунное ограждение, идеально гармонирующее с красивой люстрой в ретро стиле. Интерьер отзывается магической красотой, заставляя отдыхающего в нем ощутить легкое и невесомое, подобное лунному свету чувство.
Столовая расположена в остекленном эркере, рядом находится открытая кухня. Пространство гостиной и столовой объединено двусторонним камином. Цветовая гамма кофе со сливками придает интерьеру строгость и респектабельность.
Кожаная и текстильная мебель в винтажном стиле, изразцовый камин и кованая лестница выдают приметы парадной классики. В интерьере все красиво, не пошло и романтично, он наполнен кинематографичной атмосферой начала двадцатого столетия.
Библиотека и рабочий кабинет находятся на втором этаже. Такое расположение позволяет хозяину оставаться в тени, сосредоточившись на работе, а также вместе с тем контролировать все процессы, происходящие в доме.
В собственном кинозале, оформленном с синих цветах, хозяевам и гостям будет особенно приятно любоваться лентами жанра фильм-нуар, окунувшись в мир Альфреда Хичкока, Билли Уайлдера, Стенли Кубрика и других гениальных кинорежиссеров.
Дерево в отделке стеновых панелей, камина, сводчатого потолка гостиной и библиотеки рифмуется со светлым камнем и декоративными штукатурками. В пространстве чердака организован детский лаунж, а в подвале размещен тренажерный зал, сауна и винный погреб. Больше фотографий этого дома вы можете увидеть на личной странице автора.