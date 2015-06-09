Homify 360°: T residence. Идеальный загородный дом

Слово «резиденция» произошло от латинского “residential”, означающее местопребывание. В русском языке понимается, как место постоянного пребывания правительства или главы государства, однако, иногда слово используется в шутливом разговоре о местожительстве кого-либо. Проект дома для семьи с маленькими детьми, поистине, потрясает воображение. Даже если хозяин не является главой правительства, его дом по праву заслуживает столь громкого звания. Перед нами настоящая монументальная резиденция, построенная с большим вниманием к мелочам и предназначенная для максимально комфортной и беззаботной жизни и детей, и взрослых.