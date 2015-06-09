Homify 360°: T residence. Идеальный загородный дом

Слово «резиденция» произошло от латинского “residential”, означающее местопребывание. В русском языке понимается, как место постоянного пребывания правительства или главы государства, однако, иногда слово используется в шутливом разговоре о местожительстве кого-либо. Проект дома для семьи с маленькими детьми, поистине, потрясает воображение. Даже если хозяин не является главой правительства, его дом по праву заслуживает столь громкого звания. Перед нами настоящая монументальная резиденция, построенная с большим вниманием к мелочам и предназначенная для максимально комфортной и беззаботной жизни и детей, и взрослых.
Дом представляет собой и арт-объект, и полноценный комплекс для комфортной жизни на лоне природы. Самое прекрасное, что было подчеркнуто архитекторами DUMITRU DIDENCUL ARCHITECTS – удивительный солнечный свет, который благодаря отражению в стекле и воде создаёт в экстерьере особенно душевную атмосферу. Использование натуральных отделочных материалов подчеркивает красоту фасада дома. Ровные стеклянные поверхности на фоне водной глади бассейна и зелени собственного сада выглядят изысканно и в то же время очень дружелюбно.
Первый этаж дома – это большое пространство, в котором на первый взгляд сложно угадать осуществленное зонирование. Гармония мебели, цвета и света, а также ощущение свободы вместе производят невероятный эффект. В таком интерьере хочется исключительно радоваться жизни и наслаждаться сегодняшним днем во всей его красе, будь то празднование дня рождения в окружении гостей, совместные семейные кулинарные эксперименты или встреча обычного ароматного кофейного утра.
Здесь мы видим просторное место для приготовления еды, которое помещено в специально созданную для кухонной мебели нишу. Такая же ниша другого цвета украшает пространство гостиной или библиотеку. В просторном воздушном помещении нашлось место и для камина, и для аквариума, которые в буквальном смысле стали воплощением различных стихий в общем интерьере. Сочетание гладких глянцевых и матовых поверхностей пола и стен с динамичным потолком, пожалуй, подчеркивает фактурную гармонию.
Кабинет в этом доме имеет первостепенное значение. В нем царит атмосфера, способствующая работе мысли и полету фантазии. Дизайн кабинета в доме не отвлекает и при этом не является абсолютно нейтральным. Стены комнаты украшают фактурные обои, вся мебель выполнена из дуба.
Собственный кинотеатр в доме уже не является редкостью. Однако такое помещение требует соблюдения различных технических требований, иначе насладиться в полной мере красотой киноленты и звуком будет практически невозможно. В лучших традициях классического кинотеатра, на полу постелен мягкий ковер красного цвета, свет выбран мягкий, рассеивающий.
Комната с детским характером – это мечта любого активного ребенка. Во-первых, в помещении реализована система хранения, которая позволяет поддерживать порядок в комнате и прятать игрушки в мгновение ока. Во-вторых, книжные полки и ящики вдоль стены позволяют ребенку в прямом смысле сидеть на ней. Родители могут быть уверены: дети сами найдут чем занять себя в этой комнате, фотографии которой еще не успели представить нам все свои секреты.
Удивительные приключения ждут детей в этой комнате практически во всех её уголках и даже под потолком. Натянутая между кроватями сетка-паутина не оставит равнодушным ни самого юного члена семьи, ни его дорогих гостей-сверстников. Дизайн мебели располагает к движению и участию в приключенческих миссиях.
Фотографии проекта можно посмотреть в специальном разделе
T Residence.