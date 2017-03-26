Обновление интерьера с минимальными затратами

В этой статье мы приглашаем вас в путешествие на живописный остров Зюльт в Германии, где команда профессионалов реализовала интересный проект быстрого преображения интерьера в квартире площадью 34 квадратных метра. Дом расположен в красивейшем месте рядом с пляжем, но внутри помещения требовали обновления и свежести.