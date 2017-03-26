Обновление интерьера с минимальными затратами

В этой статье мы приглашаем вас в путешествие на живописный остров Зюльт в Германии, где команда профессионалов реализовала интересный проект быстрого преображения интерьера в квартире площадью 34 квадратных метра. Дом расположен в красивейшем месте рядом с пляжем, но внутри помещения требовали обновления и свежести.
Гостиная в ее прежнем виде не выглядела достаточно современной и уютной. Старые шкафы занимали слишком много места, а цветовая гамма казалось несколько тяжеловесной. У комнаты были и преимущества: правильная геометрия, большие окна с видом на пляж, готовая встроенная система хранения.
Как видите, белый цвет творит чудеса. Встроенные шкафы остались прежние, но благодаря единому цвету поверхностей системы хранения и стен, массивные конструкции словно растворились в пространстве. Темно-синий ковер дизайнеры решили заменить деревянной отделка пола, что отлично подчеркивает кристальную белизну и свежесть стен. Вместо одной из картин на стене напротив дивана расположилась тонкая панель современного ТВ, что сделает отдых в этой комнате еще более удобным.
Еще одно украшение этого интерьера: поток солнечного света из окон, оживляющий интерьер и прекрасный вид на окружающие пейзажи. Цвет дивана также заслуживает отдельного внимания. Благородный серо-жемчужный оттенок отделки делает этот массивный предмет мебели более собранным и элегантным.
Кухня в этом доме расположена не слишком удачно. Это узкое и длинное помещение с малым количеством солнечного света в дальней от окна части комнаты.
Кухня, при всей простоте преобразований, стала выглядеть намного более современной и практичной. Продуманная планировка мебели и светлые цвета отделки позволяют сделать эту комнату уютной, подчеркивают чистоту кухни.
Перемены затронули и интерьер ванной комнаты. Несмотря на свои большие размеры и достаточно хороший набор оборудования, до ремонта ванная комната выглядела не слишком приветливо. Несколько штрихов, и интерьер стал более динамичным.
Как видите, планировка и набор функциональных предметов в ванной комнате сохранились после ремонта в прежнем виде. Аккуратные швы между плитками, оригинальная полка в виде лестницы и зелень живых растений сделали ванную комнату более свежей и привлекательной.