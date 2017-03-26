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Обновление интерьера с минимальными затратами

Перла Вереника Перла Вереника
Redesign Appartement am Meer, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
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В этой статье мы приглашаем вас в путешествие на живописный остров Зюльт в Германии, где команда профессионалов реализовала интересный проект быстрого преображения интерьера в квартире площадью 34 квадратных метра. Дом расположен в красивейшем месте рядом с пляжем, но внутри помещения требовали обновления и свежести.

Как было: устаревший интерьер

Redesign Appartement am Meer, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Гостиная в ее прежнем виде не выглядела достаточно современной и  уютной. Старые шкафы занимали слишком много места, а цветовая гамма казалось несколько тяжеловесной. У комнаты были и преимущества: правильная геометрия, большие окна с видом на пляж, готовая встроенная система хранения. 

После ремонта: просторная и светлая комната

Redesign Appartement am Meer, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Как видите, белый цвет творит чудеса. Встроенные шкафы остались прежние, но благодаря единому цвету поверхностей системы хранения и стен, массивные конструкции словно растворились в пространстве. Темно-синий ковер дизайнеры решили заменить деревянной отделка пола, что отлично подчеркивает кристальную белизну и свежесть стен. Вместо одной из картин на стене напротив дивана расположилась тонкая панель современного ТВ, что сделает отдых в этой комнате еще более удобным.

Гостиная с видом на море

Redesign Appartement am Meer, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Еще одно украшение этого интерьера: поток солнечного света из окон, оживляющий интерьер и прекрасный вид на окружающие пейзажи. Цвет дивана также заслуживает отдельного внимания. Благородный серо-жемчужный оттенок отделки делает этот массивный предмет мебели более собранным и элегантным.

До ремонта: безликий интерьер кухни

Redesign Appartement am Meer, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Кухня в этом доме расположена не слишком удачно. Это узкое и длинное помещение с малым количеством солнечного света в дальней от окна части комнаты.

После ремонта: идеальная планировка для узкой кухни

Redesign Appartement am Meer, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Кухня, при всей простоте преобразований, стала выглядеть намного более современной и практичной. Продуманная планировка мебели и светлые цвета отделки позволяют сделать эту комнату уютной, подчеркивают чистоту кухни.

До ремонта: ванная комната с большим потенциалом

Redesign Appartement am Meer, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Перемены затронули и интерьер ванной комнаты. Несмотря на свои большие размеры и достаточно хороший набор оборудования, до ремонта ванная комната выглядела не слишком приветливо. Несколько штрихов, и интерьер стал более динамичным.

После ремонта: ванная комната

Redesign Appartement am Meer, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Как видите, планировка и набор функциональных предметов в ванной комнате сохранились после ремонта в прежнем виде. Аккуратные швы между плитками, оригинальная полка в виде лестницы и зелень живых растений сделали  ванную комнату более свежей и привлекательной. 

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