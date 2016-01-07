Как украсить свой дом в средиземноморском стиле

Выбирая стилистику для своего дома, остановиться на чем-нибудь одном достаточно сложно. Сегодня в моде не только множество различных направлений дизайна, но и активное их сочетание между собой.

Средиземноморский стиль интерьера является популярным вот уже много лет подряд. Конечно, он несколько видоизменяется со временем, наполняется новыми технологичными решениями, но основополагающие принципы остаются неизменными.

Первое, что нужно отметить – необычайно домашний характер интерьеров, оформленных в подобной стилистике. Это связано с предпочтительным использованием натуральных материалов, таких как дерево, текстиль, сталь, кирпич. Сочетание текстур и естественных оттенков – визитная карточка средиземноморского пространства.

Названный стиль предполагает практичность и комфорт во всем. Делайте ставку на удобную мебель, оригинальный декор и яркую отделку пола. Предполагается обилие свободного пространства, поэтому не стоит загромождать комнаты. Подчеркнуть настроение интерьера можно с помощью правильно подобранных светильников и необычных аксессуаров.

Далее мы наглядно продемонстрируем характерные особенности средиземноморского стиля и подскажем, как воссоздать его в своем доме.