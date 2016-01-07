Как украсить свой дом в средиземноморском стиле

Выбирая стилистику для своего дома, остановиться на чем-нибудь одном достаточно сложно. Сегодня в моде не только множество различных направлений дизайна, но и активное их сочетание между собой.
Средиземноморский стиль интерьера является популярным вот уже много лет подряд. Конечно, он несколько видоизменяется со временем, наполняется новыми технологичными решениями, но основополагающие принципы остаются неизменными.
Первое, что нужно отметить – необычайно домашний характер интерьеров, оформленных в подобной стилистике. Это связано с предпочтительным использованием натуральных материалов, таких как дерево, текстиль, сталь, кирпич. Сочетание текстур и естественных оттенков – визитная карточка средиземноморского пространства.
Названный стиль предполагает практичность и комфорт во всем. Делайте ставку на удобную мебель, оригинальный декор и яркую отделку пола. Предполагается обилие свободного пространства, поэтому не стоит загромождать комнаты. Подчеркнуть настроение интерьера можно с помощью правильно подобранных светильников и необычных аксессуаров.
Далее мы наглядно продемонстрируем характерные особенности средиземноморского стиля и подскажем, как воссоздать его в своем доме.
Чтобы ваш дом внешне соответствовал средиземноморской стилистике, выбирайте материалы нейтральных оттенков для его оформления. Стены рекомендуем декорировать светлой штукатуркой белого, бежевого или песочного цвета. Такая отделка прекрасно смотрится на фоне природы, гармонично с ней сочетаясь. Она делает фасад аккуратным и стильным, выравнивая стены и оттеняя все конструктивные элементы.
Что касается крыши, то подойдет черепица традиционного цвета. Естественно, она должна идеально компоноваться со стенами, поэтому выбор нейтрального цвета станет наиболее удачным. Подойдут все оттенки коричневого, серого, бордового цвета.
Если дверные и оконные проемы оформить в тон, подобранный для крыши, дом станет неотразимым и его дизайн не оставит равнодушным никого.
Грамотно подобранная мебель будет залогом привлекательного и комфортного интерьера в средиземноморском стиле. Как было сказано ранее, в почете здесь натуральные материалы, поэтому модели из дерева и стали подойдут больше всего.
Полагаясь на свой вкус, определите, какие образцы вам по нраву. Можно присмотреть конструкции, которые сочетают в себе сразу два названных материала, например – фигурные ножки из стали и основание из древесины.
На фото представлен вариант комбинации мебели, состоящей из одного упомянутого материала. Как видите, образцы из дерева и кованного железа прекрасно дополняют друг друга, привнося в интерьер строгие и мягкие линии.
Еще один пример потрясающей гармонии натурального дерева и стальных элементов – роскошная лестница в средиземноморском стиле. Ее грациозные изгибы и ажурный декор станут изюминкой вашего дома, привлекая восторженные взгляды гостей.
Чтобы она целостно смотрелась в интерьере, наполняйте его предметами схожей стилистики. Например – удивительной люстрой из кованного железа, а также деревянными вазами на полу.
Морская тематика является одной из центральных в средиземноморском интерьере. Это и понятно, ведь солнце, море и теплый климат – это самые распространенные ассоциации с регионом, в честь которого названа данная стилистика.
Подбирая картину, фотографию или рисунок с изображением моря, старайтесь соотнести его параметры с характером помещения. Важно грамотно выбрать размер и цветовую гамму такого декора, чтобы он смотрелся на стене гармонично и привлекал взгляды. Не бойтесь экспериментировать – попробуйте найти что-то нетривиальное, где море представлено наиболее выразительно.
Картина на фото выполнена в такой технике, что, глядя на нее, можно ощутить приятный морской бриз и теплые лучи средиземноморского солнца.
В наше время использование натуральных материалов всячески приветствуется как хозяевами домов, так и дизайнерами интерьера. Это не только положительно сказывается на здоровье и самочувствии, но и потрясающе смотрится.
Для создания стильного средиземноморского интерьера достаточно будет всего нескольких декоративных элементов. Благодаря исключительно природному происхождению, они удивительным образом сочетаются, создавая целостную картину.
На фото представлен интересный вязанный декор для стен, а также плетенные аксессуары в виде шкатулок и подсвечников. Такое решение наполнит комнату домашним уютом, теплом и позволит украсить помещение без лишних затрат.
Оригинальная статуэтка из дерева выглядит невероятно стильно, являясь при этом простым деревянным украшением. Она станет ярким акцентом в интерьере, ведь природные мотивы линий и материала как нельзя лучше подойдут для средиземноморского дизайна.
Выбирайте декор по своему вкусу и вы сможете убедиться, насколько он способен изменить характер помещения, подчеркнув вашу индивидуальность.
Выбирая тип напольного покрытия, важно найти баланс между его надежностью, красотой и стоимостью. Наиболее предпочтительным вариантом для интерьера в средиземноморских мотивах станет кафельный пол.
Покрытие из керамической плитки обладает массой преимуществ. Оно недорогое, долговечное и позволяет экспериментировать с цветовой гаммой в комнате.
На фото можно увидеть, как яркий кафель преображает вполне традиционную гостиную. Подобная расцветка идеально подойдет для средиземноморского стиля в интерьере. Только присмотритесь – в ней присутствует вся необходимая палитра – морская голубизна, оттенок песка и бронзового загара.
Уход за кафельным полом довольно прост – достаточно своевременно устраивать влажную уборку. Рекомендуем использовать специальные моющие средства для керамической плитки, чтобы не оставлять на кафеле тусклые разводы и известковый налет от воды.
Отличительной особенностью средиземноморского интерьера можно назвать обилие различных материалов вокруг. Такое сочетание текстур, цветов и стилей создает уникальное настроение и позволяет достигнуть настоящей гармонии.
На фото вы можете оценить, какой результат возможен при умелом совмещении предметов, разных по своей структуре. Хрупкое стекло журнального столика поддерживает мощная древесина его основания, мягкий текстиль мебели контрастирует с кирпичной стеной. Такая игра текстур делает интерьер не только красивым, но и интересным – его хочется рассматривать, прикасаться поочередно к каждому предмету, ощущать единство композиции.
Вы занимаетесь рукоделием? Тогда смело наполняйте дом различными поделками собственного производства. Они не только сделают интерьер уникальным, но и продемонстрируют всем гостям ваше мастерство и творческую натуру. Яркие предметы ручной работы могут быть неидеальными, но в этом и кроется их аутентичность.
Чтобы смягчить строгие линии в дизайне, используйте декоративные подушки. Обратите внимание, как гармонично они смотрятся на мебели из кованного железа, которая часто встречается в средиземноморских интерьерах. Палитру и узор выбирайте самостоятельно, ведь главное – это наполнить изделие любовью и положительными эмоциями.
Очень уютно выглядят небольшие плетенные коврики на полу, поделки из бисера и макраме на стенах.
У вас осталось немного кафеля после укладки пола? Не выбрасывайте его, а превратите в стильную мебель.
На фото вы видите, как из нескольких ярких плиток можно сделать небольшой табурет. Согласитесь – нет ничего сложного, зато как красиво! Аналогичным способом легко сконструировать небольшой столик или подставку для комнатных растений в горшках. Такие креативные модели будут очень кстати в средиземноморских интерьерах.
Отличные идеи для создания названной стилистики в урбанистических условиях описаны в Книге идей
Средиземноморское настроение в городской квартире.