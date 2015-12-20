7 самых важный вещей, которые вы должны знать перед покупкой дома

Зачастую причиной продажи называют нейтральные факторы, не связанные с условиями проживания в доме – переезд в другой город, покупка другого более подходящего жилья или наоборот, необходимость денежных средств. К сожалению, это не всегда описывает полную картину. При покупке дома важно заранее узнать о всех подводных камнях и нюансах эксплуатации жилья. Ведь если какие-то причины заставляют предыдущих хозяев продавать свой дом и переезжать в другую местность, то скорее всего и для вас это тоже станет проблемой, которую придется разрешать по-возможности или приспосабливаться и подстраиваться под сложившиеся условия.

Сложнее всего, конечно, оценить возможные недостатки только что построенного, нового дома. Здесь вам поможет только мнение жильцов соседних домов – в целом о жизни в этом районе, уровне развития инфраструктуры. Если же продается жилой дом, то в общении с семьей, продающей его можно расспросить об их опыте эксплуатации дома. Обратите внимание, если на ряд вопросов не будет понятного, четкого ответа, возможно в этом и кроются истинные причины продажи: проблемные соседи, некачественная теплоизоляция и промерзание дома, проблемы с прочностью конструкций, неблагоприятная социальная обстановке в районе и т.д.