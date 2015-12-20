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7 самых важный вещей, которые вы должны знать перед покупкой дома

Перла Вереника Перла Вереника
Cedarwood, Tye Architects Tye Architects Дома в эклектичном стиле
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Покупка собственного дома – процесс ответственный и сложный, много всего нужно учесть и оценить, не забывая о главном. Поэтому мы составили для вас небольшой список-памятку важных факторов, на которые нужно обращать первоочередное внимание при покупке дома.

1. Узнайте причины продажи

Hammer House ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Hammer House

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Зачастую причиной продажи называют нейтральные факторы, не связанные с условиями проживания в доме – переезд в другой город, покупка другого более подходящего жилья или наоборот, необходимость денежных средств. К сожалению, это не всегда описывает полную картину. При покупке дома важно заранее узнать о всех подводных камнях и нюансах эксплуатации жилья. Ведь если какие-то причины заставляют предыдущих хозяев продавать свой дом и переезжать в другую местность, то скорее всего и для вас это тоже станет проблемой, которую придется разрешать по-возможности или приспосабливаться и подстраиваться под сложившиеся условия. 

Сложнее всего, конечно, оценить возможные недостатки только что построенного, нового дома. Здесь вам поможет только мнение жильцов соседних домов – в целом о жизни в этом районе, уровне развития инфраструктуры. Если же продается жилой дом, то в общении с семьей, продающей его можно расспросить об их опыте эксплуатации дома.  Обратите внимание, если на  ряд вопросов не будет понятного, четкого ответа, возможно в этом и кроются истинные причины продажи: проблемные соседи, некачественная теплоизоляция и промерзание дома, проблемы с прочностью конструкций, неблагоприятная социальная обстановке в районе и т.д.

2. Не забывайте: первое впечатление может быть обманчивым

Cedarwood, Tye Architects Tye Architects Дома в эклектичном стиле
Tye Architects

Cedarwood

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

Подбирая дом для покупки важно не попасть под влияние эмоционального восприятия в таком серьезном вопросе. Пусть даже вам понравились радушные хозяева и уютный дворик при первом посещении дома, не забывайте о рациональных факторах выбора дома. 

Конечно, многое может повлиять на ваше настроение при осмотре дома, поэтому основными правилами в покупке недвижимости является сбор максимального количества информации об объекте. Даже если вы пользуетесь услугами риэлтора, постарайтесь выделить немного времени, приехать к интересующему вас дому самостоятельно, без предварительных договоренностей и просто посмотреть на дом еще раз со стороны, без спешки оценить месторасположение, окружающую обстановку, свои ощущения и восприятие.

3. Оцените состояние конструкций строения

Casa Pitahayas 87, Zibatá, El Marqués, Querétaro, JF ARQUITECTOS JF ARQUITECTOS Дома в стиле минимализм
JF ARQUITECTOS

JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS

Большинство недостатков строения можно исправить в ходе эксплуатации, поэтому оценивая состояние дома уделите основное внимание не деталям, а собственно основе строения: 

- осмотрите внимательно фундамент, желательно чтобы не было крупных трещин, материал фундамента сохранял целостность, не крошился, не сыпался, сохранял четкую геометрию линий без проседания на одну из сторон (проверьте линию фундамента по уровню)

- проверьте материал стен, не постеснявшись попросить хозяев дома показать, что из себя представляет основа под отделкой, проверьте прочно ли держатся  навесные полки на стенах,

-  внимательно присмотритесь к потолкам под крышей – нет ли подтеков, потемнений, свидетельствующих о протекании крыши во время дождя и снега.

4. Энерго-эффективность и удобство эксплуатации дома

Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Дома в стиле кантри
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Важный фактором комфортного проживания в доме, особенно в условиях российского сурового климата, является уровень энерго-эффективности строения, позволяющий поддерживать комфортную температуру в доме в любую погоду без непомерных затрат на отопление и кондиционирование. Даже если вы осматривает дом летом и нет возможности проверить работу системы отопления в деле, обратите внимание на мощность установленного оборудования и попросите у хозяев дома по возможности счета за отопление за прошлые зимы.  Обратите также внимание на планировку дома – какие комнаты выходят на солнечную сторону, какие на северную и насколько это будет удобно для вашего уклада жизни.

5. Размеры и количество комнат

homify Дома в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

Увидев в первый раз дом бывает сложно сразу разобраться в планировке всех помещений, поэтому обязательно попросите у продавцов копию плана этажей с размеченными комнатами и их размерами. В спокойной обстановке детально разберитесь в количестве комнат, их размерах, оцените – насколько нюансы планировки подойдут вашей семье, какие решения по организации пространства в доме вы сможете сразу использовать, а что потребует реконструкции под ваши нужды. 

6. Цена вопроса – во сколько оценивают продавцы и сколько реально стоит

Dom w Bielicach, Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz Дома в классическом стиле
Gzowska&amp;Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz

Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz
Gzowska&amp;Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz
Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz

Стоимость дома – это всегда вопрос индивидуальный, сложно вывести какую-то общую формулу, позволяющую оценить реалистичность называемой при продаже дома суммы. Для сравнения можно только сориентироваться на два фактора:

- цена подобных домов на рынке недвижимости вашей местности

- цена домов, находящихся неподалеку от рассматриваемого объекта недвижимости.

Исходя из сравнения этих двух сумм можно примерно составить мнение – не завышена ли цена относительно среднерыночной и не завышена ли цена по сравнению с продающимися соседними домами в том же районе. Заниженная цена также должна натолкнуть вас на ряд вопросов, на это могут быть весьма неприятные причины, которые будут выявлены после совершения сделки.

Также для сравнения цен можно провести сравнение Что дешевле – построить или купить дом.

7. Дополнительные расходы

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska Дома в стиле кантри
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

Любой дом после покупки потребует доделок и  дополнительных вложений на ремонт, помогающих сделать жилище комфортным именно для вас, с этим необходимо смириться. Но сумму дополнительных трат нужно примерно оценить еще до покупки и выбирая из нескольких вариантов домов, сравнивать именно конечную стоимость с учетом последующих доделок. Бывают варианты домов, радующие дешевой ценой, но требующие значительных вложений впоследствии. И чтобы не запутаться в реальной стоимости жилья, составляйте по каждому из рассматриваемых вариантов свой список дополнительных работ и его итоговую стоимость.

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