Модный дачный домик с бассейном

Мечтая об отпуске, не стоит забывать, что при правильных приоритетах вы сможете наслаждаться летом с бассейном и красивой природой гораздо дольше среднестатистических 7-10 дней положенного отдыха. Живя в умеренном климате, мы практически смирились с тяжелыми шубами и меховыми шапками, но нет никакой нужды загонять себя в тотальный аскетизм своим ничегонеделанием. Да, участок и летний домик на нем будут стоить немалых средств, особенно если вы живете вокруг значимых городов нашей большой и действительно необъятной страны. Да, вы не будете использовать эту дачу круглый год, а в зимний период еще и придется беспокоиться о ее сохранности.
Но и бонусов у этого приобретения, согласитесь, предостаточно! Даже не начиная долгий разговор о шашлыках-мангалах-костре, наберется с десяток причин выделить бюджет, время и собственное внимание для этой затеи. А уж если вы спросите собственную семью и ближайших родственников, выбор в большинстве случаев будет очевиден. А это уже первый шаг – осознать необходимость в летнем домике для практически полугодового отпуска (даже если лишь в формате пары дней в неделю!).
Сегодняшние дачники больше не гонятся за впечатляющими рекордами по урожаям. Борьба за выживаемость для большинства из нас уже окончилась. Потому на первый план выходит качество отдыха, которое складывается из качества самого домика, ассортимента построек на участке и разнообразия видов активно-созерцательного времяпрепровождения.
Признавая важность эстетической составляющей дачного житья-бытья, обратите внимание на легкость поддержания всей этой красоты в надлежащем виде. Это касается не только материалов для строительства дома и обустройства зон на свежем воздухе, но и элементов ландшафтного дизайна. Пусть ваш сад не требует от вас больше, чем вы хотели бы ему дать. Чтобы газон был всегда хорош, не пожалейте денег на качественные семена или даже рулонный вариант растительного настила и купите удобную газонокосилку. Выберите для цветников растения, что будут нуждаться в минимальном уходе, а полив организуйте автоматический. Поверьте, эти вложения окупятся сторицей.
Выбирая место для домика на участке, не забудьте про дополнительные постройки, которые сделают ваше лето еще более похожим на отпуск. Подумайте о бассейне, террасе вокруг него, рассмотрите разные варианты, чтобы убедиться, что не будете сожалеть о потраченных средствах долгой зимой. Но и не отказывайте себе и детям в том, о чем действительно мечтаете.
Если вы не особо тяготеете к особенной брутальности стиля рустик, а чувство патриотизма не делает вас рабом невероятно атмосферных срубов, то наилучшим вариантом отделки будет тот, что представлен на фото. Он не давит ярко выраженной стилистикой, напротив, будто освобождает не только пространство, но и вас самих от каких бы то ни было стереотипов.
Пусть ваша дача станет вашим убежищем, вашим оазисом, где вы наберетесь сил и увидите новые возможности для более правильной жизни.
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