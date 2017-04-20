Модный дачный домик с бассейном

Мечтая об отпуске, не стоит забывать, что при правильных приоритетах вы сможете наслаждаться летом с бассейном и красивой природой гораздо дольше среднестатистических 7-10 дней положенного отдыха. Живя в умеренном климате, мы практически смирились с тяжелыми шубами и меховыми шапками, но нет никакой нужды загонять себя в тотальный аскетизм своим ничегонеделанием. Да, участок и летний домик на нем будут стоить немалых средств, особенно если вы живете вокруг значимых городов нашей большой и действительно необъятной страны. Да, вы не будете использовать эту дачу круглый год, а в зимний период еще и придется беспокоиться о ее сохранности.

Но и бонусов у этого приобретения, согласитесь, предостаточно! Даже не начиная долгий разговор о шашлыках-мангалах-костре, наберется с десяток причин выделить бюджет, время и собственное внимание для этой затеи. А уж если вы спросите собственную семью и ближайших родственников, выбор в большинстве случаев будет очевиден. А это уже первый шаг – осознать необходимость в летнем домике для практически полугодового отпуска (даже если лишь в формате пары дней в неделю!).