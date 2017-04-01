10 стильных кухонь

В стиле кантри элементы кухни включают в себя кирпич и натуральный камень. Вот так чрезвычайно просто создать гармоничный внешний вид!
На кухне есть обильный естественный свет, большие окна. Сочетание гранита и мрамора выглядит очень убедительно и эстетично.
Дизайнеры используют классические элементы стиля, чтобы создать полностью оборудованную кухню. Здесь достаточно места для работы, эти зоны оснащены осветительными приборами.
Основные элементы выполнены в нейтральных тонах, чтобы сделать эту кухню шикарной и стильной, элегантные линии, светлые тона создают захватывающий вид.
Белый с красно-коричневым представляют собой четкий контраст, придавая элегантности кухне. Светильники подчеркивают блеск полированных шкафов и рабочих столов.
Просторная кухня в стиле кантри. Здесь применены такие материалы, как камень и дерево. Это создает уютный и простой стиль. Прекрасное освещение только подчеркивает изящность этой комнаты.
Красный кирпич и деревянные полы создают элегантный стиль, настенные светильники здесь скрыты, чтобы обеспечить мягкую атмосферу.
Кухня часто использует нейтральные цвета, чтобы создать расслабляющую атмосферу. Но если вы хотите добавить смелые цвета, сделайте их акцентами. Для этого отлично подойдет красный цвет.
Природные текстуры и тона дерева являются наиболее подходящими, чтобы создать теплую атмосферу. Здесь стены и полы с холодной серой гаммой, но с добавлением древесины интерьер стал теплым, смягченным, современным и стильным.
Дизайнеры использовали здесь только простой белый цвет с деревянными полами. Растения на фоне камня создают впечатляющую красоту.