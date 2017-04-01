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10 стильных кухонь

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
THE VILLA I FRESNAYE, CAPE TOWN, MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS Кухни в эклектичном стиле
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Скорее всего, вы когда-нибудь думали о ремонте кухни, о ее обновлении. Сегодня мы представляем 10 стильных и уютных кухонь, в которые вы влюбитесь с первого взгляда.

1. Стиль кантри

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Балкон и терраса в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

В стиле кантри элементы кухни включают в себя кирпич и натуральный камень. Вот так чрезвычайно просто создать гармоничный внешний вид!

2. Воздушно и просторно

THE VILLA I FRESNAYE, CAPE TOWN, MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS Кухни в эклектичном стиле
MARVIN FARR ARCHITECTS

MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS

На кухне есть обильный естественный свет, большие окна. Сочетание гранита и мрамора выглядит очень убедительно и эстетично.

3. Модно и красиво

De Kelders Western Cape South Africa, CS DESIGN CS DESIGN Кухня в стиле модерн
CS DESIGN

CS DESIGN
CS DESIGN
CS DESIGN

Дизайнеры используют классические элементы стиля, чтобы создать полностью оборудованную кухню. Здесь достаточно места для работы, эти зоны оснащены осветительными приборами.

4. Нейтральный цвет

HOUSE I CAMPS BAY, CAPE TOWN, MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS Кухня в стиле модерн
MARVIN FARR ARCHITECTS

MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS

Основные элементы выполнены в нейтральных тонах, чтобы сделать эту кухню шикарной и стильной, элегантные линии, светлые тона создают захватывающий вид.

5. Тепло древесины

Kitchens, Life Design Life Design Кухня в стиле модерн
Life Design

Life Design
Life Design
Life Design

Белый с красно-коричневым представляют собой четкий контраст, придавая элегантности кухне. Светильники подчеркивают блеск полированных шкафов и рабочих столов.

6. Дерево и натуральный камень

Alterations to existing residence-Bedfordview, Spiro Couyadis Architects Spiro Couyadis Architects Кухня в стиле модерн
Spiro Couyadis Architects

Spiro Couyadis Architects
Spiro Couyadis Architects
Spiro Couyadis Architects

Просторная кухня в стиле кантри. Здесь применены такие материалы, как камень и дерево. Это создает уютный и простой стиль. Прекрасное освещение только подчеркивает изящность этой комнаты.

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7. Очаровательный стиль

House Gover, Environment Response Architecture Environment Response Architecture Кухни в эклектичном стиле
Environment Response Architecture

Environment Response Architecture
Environment Response Architecture
Environment Response Architecture

Красный кирпич и деревянные полы создают элегантный стиль, настенные светильники здесь скрыты, чтобы обеспечить мягкую атмосферу.

8. Акцентные цвета

Residence Harris, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS Кухня в стиле модерн
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

Кухня часто использует нейтральные цвета, чтобы создать расслабляющую атмосферу. Но если вы хотите добавить смелые цвета, сделайте их акцентами. Для этого отлично подойдет красный цвет.

9. Древесина

Beach Front House, JSD Interiors JSD Interiors Встроенные кухни Серый
JSD Interiors

JSD Interiors
JSD Interiors
JSD Interiors

Природные текстуры и тона дерева являются наиболее подходящими, чтобы создать теплую атмосферу. Здесь стены и полы с холодной серой гаммой, но с добавлением древесины интерьер стал теплым, смягченным, современным и стильным.

10. Минимализм

HOUSE I ATLANTIC SEABOARD, CAPE TOWN, MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS Кухня в стиле модерн
MARVIN FARR ARCHITECTS

MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS

Дизайнеры использовали здесь только простой белый цвет с деревянными полами. Растения на фоне камня создают впечатляющую красоту.

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