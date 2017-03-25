Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Эффектные идеи для отделки стен

Перла Вереника Перла Вереника
homify Стены и пол в средиземноморском стиле ДСП Бежевый
Loading admin actions …

Прежде чем начать ремонт собственного дома, посмотрите на те примеры отделки стен, которые мы собрали для вас в этой статье. В огромном диапазоне возможностей для декора вы точно найдете что-то подходящее для своего дома, вдохновляющее на перемены. 

Дерево и гранит

homify
homify

homify
homify
homify

Уже давно известен такой дизайнерский прием оформления интерьера, как отделка стен в комнате разными материалами. Особенно контрастно смотрятся такие сочетание холода и тепла, как серый гранитный камень и деревянные настенные панели.

Деревянные планки

homify Стены и пол в рустикальном стиле ДСП Коричневый
homify

homify
homify
homify

Деревянные планки, сходные по форме, размеру и размещенные на стене по типу традиционной керамической плитки в современном интерьере могут стать отличной альтернативой для отделки стены.  

Плюс этой идеи состоит в том, что  стена будет обладать уникальной и очень приятной на ощупь текстурой. 

Текстура стены

homify Стены и пол в средиземноморском стиле ДСП Бежевый
homify

homify
homify
homify

Слишком гладкие стены часто делают интерьер излишне выхолощенным и скучным. Если вы ходите добавить глубину и интересных акцентов в интерьер, можно для этого использовать текстурную отделку стен. 

Серый бетон стен

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA Гостиная в стиле модерн
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

Натуральный бетон стен пришел в моду на волне популярности индустриальной стилистики в интерьерах. Поэтому идея сохранить фактуру бетона, облагородить и включить в общую композицию комнаты выглядит весьма впечатляюще и придает комнате ультрасовременный вид.

Эффектные гобелены на стенах

Narigua House , P+0 Arquitectura P+0 Arquitectura Гостиные в эклектичном стиле
P+0 Arquitectura

Narigua House

P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura

Легкие ноты средневекового колорита создают в интерьере сочные краски ярких панно на темном фоне стен. Выбирая сюжеты картин главное – сохранить гармонию с окружающим стилем интерьера и вашими предпочтениями.

Натуральный камень

A HOUSE FOR . . ., mousa / Inspiración Arquitectónica mousa / Inspiración Arquitectónica Гостиная в рустикальном стиле
mousa / Inspiración Arquitectónica

mousa / Inspiración Arquitectónica
mousa / Inspiración Arquitectónica
mousa / Inspiración Arquitectónica

Каменная стена всегда привлекает внимание в интерьере своей первозданной природной энергией и фактурностью. Чтобы не делать пространство слишком массивным, используйте такой декор на одной из стен в комнате. 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Успокаивающие тона отделки стен

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Гостиная в стиле модерн
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Напомним , что с отделка стен должна быть не только эффективной, но  и вносить свой вклад в умиротворяющую и комфортную атмосферу в комнате. Например, теплые, терракотовые и бежевые тона стен придадут интерьеру более радушный и спокойный вид. 

Кирпич для отделки стен в комнатах

Control de Iluminación , PROENER PROENER Гостиная в средиземноморском стиле
PROENER

PROENER
PROENER
PROENER

Разнообразные оттенки кирпичной кладки от темно-коричневого до желтого, используемые для декора комнат,  создают в интерьере своеобразный рисунок, придавая пространству глубину и многоплановость.

Завораживающие взгляд обои

Papel Tapiz ARTE, Interior 3 Interior 3 Гостиная в классическом стиле
Interior 3

Interior 3
Interior 3
Interior 3

Среди многообразия обоев вы можете подобрать также необычные варианты текстуры и рисунка, придавая помещению нужный стиль: от классики до минимализма. Обои с текстурным узором, окрашенные в глубокий, насыщенный цвет сделают интерьер действительно неповторимым. 

Ламинат для стен

Lámparas-Fotoambientes, Class Iluminación Class Iluminación Гостиная в стиле модерн
Class Iluminación

Class Iluminación
Class Iluminación
Class Iluminación

Такой вид отделки поверхностей как ламинат, часто используется для покрытия пола, но и на стенах выглядит не менее эффектно.

Эффект живописи

BOSQUES, Estudio Tanguma Estudio Tanguma Гостиная в стиле модерн Многоцветный
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

С помощью геометрического узора обоев можно создать в интерьере полое ощущение настенного панно, разноцветного и яркого.

Изящная лепнина

I.K. House Mexico City, Elías Arquitectura Elías Arquitectura Гостиная в стиле модерн
Elías Arquitectura

Elías Arquitectura
Elías Arquitectura
Elías Arquitectura

Лепнина издавна применяется для декора классических интерьеров, но отдельные элементы могут украсить стены любой комнаты с помощью симметричного рисунка, сдержанных геометрических форм  и однотонной покраски стен.

Идеальные варианты украшения стен вашей кухни
Расскажите в комментариях, какая идея понравилась вам больше всего?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо