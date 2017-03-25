Эффектные идеи для отделки стен

Деревянные планки, сходные по форме, размеру и размещенные на стене по типу традиционной керамической плитки в современном интерьере могут стать отличной альтернативой для отделки стены.

Плюс этой идеи состоит в том, что стена будет обладать уникальной и очень приятной на ощупь текстурой.