Эффектные идеи для отделки стен

Прежде чем начать ремонт собственного дома, посмотрите на те примеры отделки стен, которые мы собрали для вас в этой статье. В огромном диапазоне возможностей для декора вы точно найдете что-то подходящее для своего дома, вдохновляющее на перемены.
Уже давно известен такой дизайнерский прием оформления интерьера, как отделка стен в комнате разными материалами. Особенно контрастно смотрятся такие сочетание холода и тепла, как серый гранитный камень и деревянные настенные панели.
Деревянные планки, сходные по форме, размеру и размещенные на стене по типу традиционной керамической плитки в современном интерьере могут стать отличной альтернативой для отделки стены.
Плюс этой идеи состоит в том, что стена будет обладать уникальной и очень приятной на ощупь текстурой.
Слишком гладкие стены часто делают интерьер излишне выхолощенным и скучным. Если вы ходите добавить глубину и интересных акцентов в интерьер, можно для этого использовать текстурную отделку стен.
Натуральный бетон стен пришел в моду на волне популярности индустриальной стилистики в интерьерах. Поэтому идея сохранить фактуру бетона, облагородить и включить в общую композицию комнаты выглядит весьма впечатляюще и придает комнате ультрасовременный вид.
Легкие ноты средневекового колорита создают в интерьере сочные краски ярких панно на темном фоне стен. Выбирая сюжеты картин главное – сохранить гармонию с окружающим стилем интерьера и вашими предпочтениями.
Каменная стена всегда привлекает внимание в интерьере своей первозданной природной энергией и фактурностью. Чтобы не делать пространство слишком массивным, используйте такой декор на одной из стен в комнате.
Напомним , что с отделка стен должна быть не только эффективной, но и вносить свой вклад в умиротворяющую и комфортную атмосферу в комнате. Например, теплые, терракотовые и бежевые тона стен придадут интерьеру более радушный и спокойный вид.
Разнообразные оттенки кирпичной кладки от темно-коричневого до желтого, используемые для декора комнат, создают в интерьере своеобразный рисунок, придавая пространству глубину и многоплановость.
Среди многообразия обоев вы можете подобрать также необычные варианты текстуры и рисунка, придавая помещению нужный стиль: от классики до минимализма. Обои с текстурным узором, окрашенные в глубокий, насыщенный цвет сделают интерьер действительно неповторимым.
Такой вид отделки поверхностей как ламинат, часто используется для покрытия пола, но и на стенах выглядит не менее эффектно.
С помощью геометрического узора обоев можно создать в интерьере полое ощущение настенного панно, разноцветного и яркого.
Лепнина издавна применяется для декора классических интерьеров, но отдельные элементы могут украсить стены любой комнаты с помощью симметричного рисунка, сдержанных геометрических форм и однотонной покраски стен.