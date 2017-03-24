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Экологичный дом

Перла Вереника Перла Вереника
Asilo, Technowood srl Technowood srl Дома в стиле модерн
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Конструкции из древесины при строительстве дома имеют ряд таких преимуществ как экономичность, легкость, скорость строительства, энергоэффективность и большие возможности для создания разнообразных форм. В этот проекте именно древесина послужила основой для создания уютного семейного дома.

Уют во дворе и в доме

Asilo, Technowood srl Technowood srl Дома в стиле модерн
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

Этот уютный дом в окружении зеленого газона, компактный и современный, построен на основе деревянных конструкций. Архитектура его достаточно проста, но функциональна. Широкие раздвижные двери соединяют комнаты с садом и площадкой вокруг.

Преимущества экологичного строительства

Asilo, Technowood srl Technowood srl Дома в стиле модерн
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

Сборные дома на основе деревянных конструкций обеспечивают комфортную, теплую атмосферу в комнатах, без парникового эффекта. Такое здание можно построить достаточно быстро и использовать и  как дачный домик, и как постоянное место жительства.  

Каменная терраса вокруг фасада

Asilo, Technowood srl Technowood srl Дома в стиле модерн
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

Несмотря на простоту архитектуры этот проект отличает ряд ярких и удачных декоративных особенностей. С первого взгляда обращает на себя внимание теплый терракотовый цвет фасада, а серый камень дорожек вокруг придает двору практичность и особую элегантность.

Основа сборного дома

Asilo, Technowood srl Technowood srl Дома в стиле модерн
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

Массивные деревянные балки и опоры – хорошая основа, на которой держатся остальные части конструкции этого дома. 

Деревянная обшивка

Asilo, Technowood srl Technowood srl Дома в стиле модерн
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

Быстрая сборка дома осуществляется с помощью обшивки несущих конструкций гладкими деревянными щитами, удобными для последующей отделки.

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