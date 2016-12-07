Красивая и функциональная детская для вашего ребенка

Великолепная пора детства – это мир фантазий, надежд и ярких красок. Здорово, когда родители стараются создать в доме такой сказочный уголок, где ребенок может отдыхать, мечтать и гармонично развиваться.

Детская комната интерьером не должна напоминать взрослую. Выбирая стиль и краски для комнаты, посоветуйтесь с ребенком, ведь ему там жить. Дизайн для младшего поколения не должен быть наполнен тревожными красками, сюжетами. Лучше, если это будут нежные или яркие (но не утомляющие психику) цвета, фото обои с любимыми героями, мебель удобная и функциональная.

Современная детская мебель спроектирована так, что может «расти» вместе с ребенком. Выбирая проект детской, учитывайте, что то, что подходит малышу, не годится для школьника.

В этой статье мы рассмотрим, каким должен быть дизайн детской комнаты на фото-примерах готовых проектов.