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Красивая и функциональная детская для вашего ребенка

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Спортивный интерьер детской комнаты , Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Детская комнатa в стиле минимализм
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Великолепная пора детства – это мир фантазий, надежд и ярких красок. Здорово, когда родители стараются создать в доме такой сказочный уголок, где ребенок может отдыхать, мечтать и гармонично развиваться. 

Детская комната интерьером не должна напоминать взрослую. Выбирая стиль и краски для комнаты, посоветуйтесь с ребенком, ведь ему там жить. Дизайн для младшего поколения не должен быть наполнен тревожными красками, сюжетами. Лучше, если это будут нежные или яркие (но не утомляющие психику) цвета, фото обои с любимыми героями, мебель удобная и функциональная. 

Современная детская мебель спроектирована так, что может «расти» вместе с ребенком. Выбирая проект детской, учитывайте, что то, что подходит малышу, не годится для школьника.

В этой статье мы рассмотрим, каким должен быть дизайн детской комнаты на фото-примерах готовых проектов.

Выбираем цвет

Детская комната с грифельной стеной IdeasMarket Детская комнатa в стиле минимализм
IdeasMarket

Детская комната с грифельной стеной

IdeasMarket
IdeasMarket
IdeasMarket

Какой цвет выбрать для детской — этот вопрос задают все родители, обустраивая комнату как для малыша, так и для ребенка школьного возраста. Наукой уже давно доказано, что цвет существенно влияет на эмоциональное состояние человека, а длительное нахождение в помещении, цвет которого возбуждает или подавляет, может отрицательно сказаться на психике.

Малыша первых двух лет жизни психологи советуют окружать только мягкими ненасыщенными цветами; когда же он подрастет, детская, наоборот, вполне может стать самым ярким, пестрым и веселым помещением в доме. Например, это может быть комбинация теплых оттенков синего в сочетании с пастельно-желтым цветом, которые создают ощущение защищенности и уюта. Веселой и жизнерадостной может сделать комнату детская мебель, окрашенная в подобные цветовые сочетания. В такой обстановке малыш сможет полноценно играть, учиться и отдыхать.

Психологи считают, что начиная с четвертого года жизни малыш начинает отдавать предпочтение контрастным и жизнерадостным цветам – чистым желтым, красным, синим. В это время в оформлении детской очень важно использовать чистые тона, поскольку такие краски создают солнечную и подвижную атмосферу в детской спальне и комнате для игр.

Нежелательны для оформления детской темные оттенки спектральных цветов, поскольку, чем ближе к черному оттенок какого-либо цвета, тем более угнетающее действие он оказывает на человека.

Выбираем кровать

Спортивный интерьер детской комнаты Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Детская комнатa в стиле минимализм
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Спортивный интерьер детской комнаты

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Хотите обустроить детскую комнату для подростка но мало места? – Отличный выход купить кровать чердак (или кровать с чердаком). Уютные детские кровати чердаки с рабочей или игровой зоной, вместительный шкаф для вещей и ящиками для игрушек под лестницей.

Однако не являются редкостью семьи, в которых четырех-пятилетние дети спят на кроватях, рассчитанных для взрослых. Примечательно, что сами малыши этому только рады. Ребенку очень просторно на боль­шой кровати; кроме того, ребенок, которому «разреши­ли» спать на взрослой кровати, чувствует себя более взрослым, что весьма возвышает его в собственных гла­зах, помогает самоутвердиться (а это бывает ох как непросто возле взрослых членов семьи или детей более старшего возраста).

Выбираем материал для пола

Квартира 120м2 в г. Казань, PlatFORM PlatFORM Детская комнатa в стиле минимализм
PlatFORM

Квартира 120м2 в г. Казань

PlatFORM
PlatFORM
PlatFORM

Какой выбрать материал для пола в детской, что бы он обеспечивал максимум защиты и удобства эксплуатации? Специалисты рекомендуют покупать для пола в детской комнате следующие материалы: резиновые покрытия, бамбуковый паркет/массив, пробковые полы, линолеум, ковролин или ковровое покрытие, ламинат.

Дизайнеры советуют зонировать детское помещение, укладывая в каждой зоне свой материал. Желательно комбинировать экологичные материалы – забота о здоровье должна быть выше переживаний о цене покрытия. 

Имеет значение и возраст: для двухлетнего крохи будет рациональнее легко моющийся и мягкий материал, а подростку можно постелить и натуральный ковер с длинным ворсом.

Освещение

Дизайн детской в современном стиле в ЖК "Солнечный" Студия интерьерного дизайна happy.design Детская комната в стиле модерн
Студия интерьерного дизайна happy.design

Дизайн детской в современном стиле в ЖК Солнечный

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

Красивое помещение, оформленное с соблюдением всех законов гармонии, поможет правильно развиваться ребенку. Но особенно важно соблюсти требования, предъявляемые к детским помещениям санитарными нормами, и, в первую очередь, это касается освещения в детской комнате.

В первую очередь, комната ребенка должна хорошо освещаться днем. Особое внимание – рабочему месту, где делаются уроки. Желательно, чтобы оно располагалось у окна.

Обычно в комнате совмещают центральный светильник с несколькими дополнительными – бра или торшерами, освещающими определенные зоны, например, рабочую или зону отдыха.

Для освещения в детской комнате желательно использовать также светильники-споты, расположенные по периметру потолка, чтобы вся площадь комнаты освещалась одинаково хорошо, ведь дети при игре забираются в самые дальние уголки комнаты, и важно, чтобы там они также имели возможность не напрягать зрение.

Самые строгие требования к свету в детской комнате предъявляет рабочая зона. Чтобы сохранить зрение, необходимо правильно расположить настольную лампу, она не должна создавать теней на рабочей поверхности стола. Необходимо выбрать нужную мощность осветительного прибора, а также избегать попадания света от лампы непосредственно в глаза, для чего располагать ее ниже уровня глаз.

Декор

Детская 3D GROUP Детская комнатa в классическом стиле
3D GROUP

Детская

3D GROUP
3D GROUP
3D GROUP

Декор деткой комнаты может быть сложным или простым. Главное правило – возможность все быстро поменять  при минимальных затратах, ведь дети так быстро растут. Представляем вашему вниманию некоторые идеи:

- Морская тема. Мебель в такой комнате можно приобрести в виде корабля, вместо шкафа использовать сундук, на стену повесить огромную карту или штурвал, приобрести несколько глобусов. В интерьер прекрасно впишутся гамак, канатные веревки, по которым ребенок сможет залезать, развивая ловкость и координацию.

- Стиль художника. Если у ребенка есть склонности к творчеству, хорошая идея выделить одну стену для рисования. Остальные стены можно оформить несложными рисунками, нарисованные с помощью детских трафаретов. Такие рисунки ненавязчивы, оживляют пространство, привлекая взгляд малыша. Сейчас выпускают множество трафаретов, которые можно подобрать на свой вкус.

- Спортивная площадка. Для подвижного ребенка подойдет спортивный стиль. На одну из стен можно установить шведскую стенку, по которой можно лазить, выполнять различные трюки. Хорошо если комната просторная и позволяет поместить туда множество мячей, разных размеров, различные приспособления для занятий.

- Клеим наклейки и стикеры. Это самый простой и эффектный способ преобразить детскую. Существуют  фирмы, которые специализируются именно на таких наклейках, тематика разнообразна и деткой теме обычно уделено особое внимание. Для стикеров стены должны быть гладкими. Качественные наклейки удаляются без следов и повреждений на поверхности стен.

Обеспечиваем безопасность

ЖК Карасьеозерский, TrioDesign TrioDesign Детская комнатa в стиле минимализм Серый
TrioDesign

ЖК Карасьеозерский

TrioDesign
TrioDesign
TrioDesign

Прежде всего, нужно посмотреть, что находится вокруг детской кроватки и отодвинуть ее в сторону, если рядом присутствует электрическая розетка, стол или этажерка с медикаментами и средствами по уходу за ребенком, горшки с комнатными цветами, шкаф с открывающимися дверцами.

Кровать-чердак или двухъярусная кровать также должны быть безопасными, то есть, иметь соответствующие барьеры, чтобы ребенок не упал. Шведская стенка немыслима без мягкого мата.

Обязательно все розетки закройте заглушками – это самый основной нюанс безопасности для детей, касающийся электричества. Кроме того, есть в продаже специальные пеналы на сетевой фильтр и защитный короб для розетки.

Все шкафы, этажерки и полки должны быть надежно закреплены, чтобы карабкающийся малыш не смог их на себя опрокинуть. Ну и, конечно же, все углы в детской комнате не должны быть острыми и опасными – для этого существуют силиконовые накладки, которые наклеиваются на углы столов, тумбочек, шкафов, комодов и защищают ребенка от травм.

До и После: Ремонт крыльца и парадного входа
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