Красивая и функциональная детская для вашего ребенка

Великолепная пора детства – это мир фантазий, надежд и ярких красок. Здорово, когда родители стараются создать в доме такой сказочный уголок, где ребенок может отдыхать, мечтать и гармонично развиваться.
Детская комната интерьером не должна напоминать взрослую. Выбирая стиль и краски для комнаты, посоветуйтесь с ребенком, ведь ему там жить. Дизайн для младшего поколения не должен быть наполнен тревожными красками, сюжетами. Лучше, если это будут нежные или яркие (но не утомляющие психику) цвета, фото обои с любимыми героями, мебель удобная и функциональная.
Современная детская мебель спроектирована так, что может «расти» вместе с ребенком. Выбирая проект детской, учитывайте, что то, что подходит малышу, не годится для школьника.
В этой статье мы рассмотрим, каким должен быть дизайн детской комнаты на фото-примерах готовых проектов.
Какой цвет выбрать для детской — этот вопрос задают все родители, обустраивая комнату как для малыша, так и для ребенка школьного возраста. Наукой уже давно доказано, что цвет существенно влияет на эмоциональное состояние человека, а длительное нахождение в помещении, цвет которого возбуждает или подавляет, может отрицательно сказаться на психике.
Малыша первых двух лет жизни психологи советуют окружать только мягкими ненасыщенными цветами; когда же он подрастет, детская, наоборот, вполне может стать самым ярким, пестрым и веселым помещением в доме. Например, это может быть комбинация теплых оттенков синего в сочетании с пастельно-желтым цветом, которые создают ощущение защищенности и уюта. Веселой и жизнерадостной может сделать комнату детская мебель, окрашенная в подобные цветовые сочетания. В такой обстановке малыш сможет полноценно играть, учиться и отдыхать.
Психологи считают, что начиная с четвертого года жизни малыш начинает отдавать предпочтение контрастным и жизнерадостным цветам – чистым желтым, красным, синим. В это время в оформлении детской очень важно использовать чистые тона, поскольку такие краски создают солнечную и подвижную атмосферу в детской спальне и комнате для игр.
Нежелательны для оформления детской темные оттенки спектральных цветов, поскольку, чем ближе к черному оттенок какого-либо цвета, тем более угнетающее действие он оказывает на человека.
Хотите обустроить детскую комнату для подростка но мало места? – Отличный выход купить кровать чердак (или кровать с чердаком). Уютные детские кровати чердаки с рабочей или игровой зоной, вместительный шкаф для вещей и ящиками для игрушек под лестницей.
Однако не являются редкостью семьи, в которых четырех-пятилетние дети спят на кроватях, рассчитанных для взрослых. Примечательно, что сами малыши этому только рады. Ребенку очень просторно на большой кровати; кроме того, ребенок, которому «разрешили» спать на взрослой кровати, чувствует себя более взрослым, что весьма возвышает его в собственных глазах, помогает самоутвердиться (а это бывает ох как непросто возле взрослых членов семьи или детей более старшего возраста).
Какой выбрать материал для пола в детской, что бы он обеспечивал максимум защиты и удобства эксплуатации? Специалисты рекомендуют покупать для пола в детской комнате следующие материалы: резиновые покрытия, бамбуковый паркет/массив, пробковые полы, линолеум, ковролин или ковровое покрытие, ламинат.
Дизайнеры советуют зонировать детское помещение, укладывая в каждой зоне свой материал. Желательно комбинировать экологичные материалы – забота о здоровье должна быть выше переживаний о цене покрытия.
Имеет значение и возраст: для двухлетнего крохи будет рациональнее легко моющийся и мягкий материал, а подростку можно постелить и натуральный ковер с длинным ворсом.
Солнечный
Красивое помещение, оформленное с соблюдением всех законов гармонии, поможет правильно развиваться ребенку. Но особенно важно соблюсти требования, предъявляемые к детским помещениям санитарными нормами, и, в первую очередь, это касается освещения в детской комнате.
В первую очередь, комната ребенка должна хорошо освещаться днем. Особое внимание – рабочему месту, где делаются уроки. Желательно, чтобы оно располагалось у окна.
Обычно в комнате совмещают центральный светильник с несколькими дополнительными – бра или торшерами, освещающими определенные зоны, например, рабочую или зону отдыха.
Для освещения в детской комнате желательно использовать также светильники-споты, расположенные по периметру потолка, чтобы вся площадь комнаты освещалась одинаково хорошо, ведь дети при игре забираются в самые дальние уголки комнаты, и важно, чтобы там они также имели возможность не напрягать зрение.
Самые строгие требования к свету в детской комнате предъявляет рабочая зона. Чтобы сохранить зрение, необходимо правильно расположить настольную лампу, она не должна создавать теней на рабочей поверхности стола. Необходимо выбрать нужную мощность осветительного прибора, а также избегать попадания света от лампы непосредственно в глаза, для чего располагать ее ниже уровня глаз.
Декор деткой комнаты может быть сложным или простым. Главное правило – возможность все быстро поменять при минимальных затратах, ведь дети так быстро растут. Представляем вашему вниманию некоторые идеи:
- Морская тема. Мебель в такой комнате можно приобрести в виде корабля, вместо шкафа использовать сундук, на стену повесить огромную карту или штурвал, приобрести несколько глобусов. В интерьер прекрасно впишутся гамак, канатные веревки, по которым ребенок сможет залезать, развивая ловкость и координацию.
- Стиль художника. Если у ребенка есть склонности к творчеству, хорошая идея выделить одну стену для рисования. Остальные стены можно оформить несложными рисунками, нарисованные с помощью детских трафаретов. Такие рисунки ненавязчивы, оживляют пространство, привлекая взгляд малыша. Сейчас выпускают множество трафаретов, которые можно подобрать на свой вкус.
- Спортивная площадка. Для подвижного ребенка подойдет спортивный стиль. На одну из стен можно установить шведскую стенку, по которой можно лазить, выполнять различные трюки. Хорошо если комната просторная и позволяет поместить туда множество мячей, разных размеров, различные приспособления для занятий.
- Клеим наклейки и стикеры. Это самый простой и эффектный способ преобразить детскую. Существуют фирмы, которые специализируются именно на таких наклейках, тематика разнообразна и деткой теме обычно уделено особое внимание. Для стикеров стены должны быть гладкими. Качественные наклейки удаляются без следов и повреждений на поверхности стен.
Прежде всего, нужно посмотреть, что находится вокруг детской кроватки и отодвинуть ее в сторону, если рядом присутствует электрическая розетка, стол или этажерка с медикаментами и средствами по уходу за ребенком, горшки с комнатными цветами, шкаф с открывающимися дверцами.
Кровать-чердак или двухъярусная кровать также должны быть безопасными, то есть, иметь соответствующие барьеры, чтобы ребенок не упал. Шведская стенка немыслима без мягкого мата.
Обязательно все розетки закройте заглушками – это самый основной нюанс безопасности для детей, касающийся электричества. Кроме того, есть в продаже специальные пеналы на сетевой фильтр и защитный короб для розетки.
Все шкафы, этажерки и полки должны быть надежно закреплены, чтобы карабкающийся малыш не смог их на себя опрокинуть. Ну и, конечно же, все углы в детской комнате не должны быть острыми и опасными – для этого существуют силиконовые накладки, которые наклеиваются на углы столов, тумбочек, шкафов, комодов и защищают ребенка от травм.