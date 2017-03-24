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Вещи, которые лучше изменить в доме, если вам больше 30 лет

Перла Вереника Перла Вереника
Heimkino Berlin, raumdeuter GbR raumdeuter GbR Медиа комната в классическом стиле
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Взрослая жизнь… Мы так часто мечтали, когда наконец-то вырастем и можно будет не спрашивать разрешения родителей, ложиться спать как угодно поздно, питаться одними только мороженным и чипсами. Тем не менее, взрослая жизнь – это не только неограниченная свобода, но и большая доля ответственности, за себя, свою жизнь и уют в своем собственном доме. Но у нас есть и хорошие новости! Существует огромное количество идей, как сделать окружающий быт не таким уж скучным. 

1. Временная мебель

Appartamento CM, MIROarchitetti MIROarchitetti Гостиная в стиле модерн
MIROarchitetti

MIROarchitetti
MIROarchitetti
MIROarchitetti

Как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Поэтому проверьте хорошенько свой интерьер – не прижилась ли там случайно купленная табуретка или складной столик? Возможно стоит заменить их более эстетичной и функциональной мебелью.

2. Импровизированная подставка по ТВ

Lakeview cinema, London Residential AV Solutions Ltd London Residential AV Solutions Ltd Медиа комната в стиле модерн
London Residential AV Solutions Ltd

Lakeview cinema

London Residential AV Solutions Ltd
London Residential AV Solutions Ltd
London Residential AV Solutions Ltd

Ваш телевизор все еще стоит на комоде или тумбе? Поверьте, это не украшает интерьер. Лучше оборудовать гостиную современной панелью ТВ, гармонично вписав медиа-систему в оформление комнаты.

3. Постеры из журналов на стенах

[모던 아메리칸] 체스터 레더 룩 1/2인소파 , CCBRAND CCBRAND ГостинаяДиваны и кресла
CCBRAND

CCBRAND
CCBRAND
CCBRAND

Если хотите украсить свои комнаты и добавить индивидуальности интерьеру, лучшим способом для этого будут не самодельные постеры, а современные фото и картины в рамах. 

4. Люминисцентные лампы

Lampes de sol, TAHANEA TAHANEA ГостинаяОсвещение
TAHANEA

TAHANEA
TAHANEA
TAHANEA

Холодный свет ламп создает не слишком уютное ощущение в интерьере. Чтобы добавить комнате ощущение тепла и умиротворения, используйте мягкий свет ламп с желтым оттенком, разнообразные светильники, создающие равномерное освещение.

5. Маленькие, потертые ковры

Apartamento Alto de Pinheiros, Alice Martins Flávio Butti Alice Martins Flávio Butti Гостиная в стиле модерн
Alice Martins Flávio Butti

Alice Martins Flávio Butti
Alice Martins Flávio Butti
Alice Martins Flávio Butti

Мягкий, пушистый ковер, с приятной текстурой и эстетичным рисунком – то, что нужно для обновления интерьера. Не забывайте об этой возможности сделать вашу комнату уютнее и ярче. 

6. Старый матрас

Wykeham Court by WN Interiors homify Спальня в стиле модерн
homify

Wykeham Court by WN Interiors

homify
homify
homify

Не экономьте на здоровом сне, хороший матрас сделает ваш отдых по-настоящему полноценным.

Нужна помощь с проектом дома?
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7. Кровать – центр спальни

Interiors, Adam Carter Photo Adam Carter Photo Спальня в классическом стиле
Adam Carter Photo

Interiors

Adam Carter Photo
Adam Carter Photo
Adam Carter Photo

Большая и комфортная кровать сделает вашу спальню настоящим островком умиротворенности и покоя в суете будней.

8. Пластиковая посуда

TEATRO, Non Sans Raison Non Sans Raison Столовая комнатаПосуда и стекло
Non Sans Raison

Non Sans Raison
Non Sans Raison
Non Sans Raison

Одноразовые пластиковые тарелки и стаканы хороши для пикника, а дома порадуйте себя красочной посудой, которая сделает каждый обед настоящим праздником.

9. Обновите оконные рамы

Modern Living Room with the Asian Touch, Rosangela Photography Rosangela Photography Гостиная в стиле модерн
Rosangela Photography

Modern Living Room with the Asian Touch

Rosangela Photography
Rosangela Photography
Rosangela Photography

Потертые и потрескавшиеся оконные рамы – серьезная проблема для комфортной атмосферы в доме и не лучшее украшение интерьера. 

10. Старые чашки

Heimkino Berlin, raumdeuter GbR raumdeuter GbR Медиа комната в классическом стиле
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

Остатки старых комплектов посуды, разноцветные чашки и блюдца можно использовать для творческих экспериментов на даче, а атмосферу домашнего уюта формируют даже такие мелочи, как красивый чайный сервиз.

11. Пустая полка

homify Рабочий кабинет Шкафы и полки
homify

homify
homify
homify

Цветы и изящные статуэтки, сувениры и книги – все это украсит ваш интерьер на полках стеллажей.

12. Растения – живые и искусственные

Selfgreen Light, Solid Interior Design Solid Interior Design Домашнее хозяйство Растения
Solid Interior Design

Solid Interior Design
Solid Interior Design
Solid Interior Design

Зелень домашних цветов привносит свежесть в любой интерьер, а если вы не любите заниматься уходом за растениями, используйте искусственные, они выглядят так же эстетично.

13. Яркие подушки

homify Окна и двериШторы и драпировка
homify

homify
homify
homify

Однотонный диван выглядит слишком скучным? Всего пара подушек с ярким узором, и интерьер приобретет новое звучание.

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