Вещи, которые лучше изменить в доме, если вам больше 30 лет

Взрослая жизнь… Мы так часто мечтали, когда наконец-то вырастем и можно будет не спрашивать разрешения родителей, ложиться спать как угодно поздно, питаться одними только мороженным и чипсами. Тем не менее, взрослая жизнь – это не только неограниченная свобода, но и большая доля ответственности, за себя, свою жизнь и уют в своем собственном доме. Но у нас есть и хорошие новости! Существует огромное количество идей, как сделать окружающий быт не таким уж скучным.
Как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Поэтому проверьте хорошенько свой интерьер – не прижилась ли там случайно купленная табуретка или складной столик? Возможно стоит заменить их более эстетичной и функциональной мебелью.
Ваш телевизор все еще стоит на комоде или тумбе? Поверьте, это не украшает интерьер. Лучше оборудовать гостиную современной панелью ТВ, гармонично вписав медиа-систему в оформление комнаты.
Если хотите украсить свои комнаты и добавить индивидуальности интерьеру, лучшим способом для этого будут не самодельные постеры, а современные фото и картины в рамах.
Холодный свет ламп создает не слишком уютное ощущение в интерьере. Чтобы добавить комнате ощущение тепла и умиротворения, используйте мягкий свет ламп с желтым оттенком, разнообразные светильники, создающие равномерное освещение.
Мягкий, пушистый ковер, с приятной текстурой и эстетичным рисунком – то, что нужно для обновления интерьера. Не забывайте об этой возможности сделать вашу комнату уютнее и ярче.
Не экономьте на здоровом сне, хороший матрас сделает ваш отдых по-настоящему полноценным.
Большая и комфортная кровать сделает вашу спальню настоящим островком умиротворенности и покоя в суете будней.
Одноразовые пластиковые тарелки и стаканы хороши для пикника, а дома порадуйте себя красочной посудой, которая сделает каждый обед настоящим праздником.
Потертые и потрескавшиеся оконные рамы – серьезная проблема для комфортной атмосферы в доме и не лучшее украшение интерьера.
Остатки старых комплектов посуды, разноцветные чашки и блюдца можно использовать для творческих экспериментов на даче, а атмосферу домашнего уюта формируют даже такие мелочи, как красивый чайный сервиз.
Цветы и изящные статуэтки, сувениры и книги – все это украсит ваш интерьер на полках стеллажей.
Зелень домашних цветов привносит свежесть в любой интерьер, а если вы не любите заниматься уходом за растениями, используйте искусственные, они выглядят так же эстетично.