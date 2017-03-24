Вещи, которые лучше изменить в доме, если вам больше 30 лет

Взрослая жизнь… Мы так часто мечтали, когда наконец-то вырастем и можно будет не спрашивать разрешения родителей, ложиться спать как угодно поздно, питаться одними только мороженным и чипсами. Тем не менее, взрослая жизнь – это не только неограниченная свобода, но и большая доля ответственности, за себя, свою жизнь и уют в своем собственном доме. Но у нас есть и хорошие новости! Существует огромное количество идей, как сделать окружающий быт не таким уж скучным.